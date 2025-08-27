Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – Új együttműködési programok

Határmenti gazdasági együttműködési kezdeményezés elindítását, valamint egy kulturális és kreatív ipart támogató mecenatúra program bevezetését jelentette be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a szervezet 175 éves jubileumi rendezvényét megelőző sajtótájékoztatón szerdán Sopronban.

Nagy Elek emlékeztetett, hogy 1850. augusztus 13-án Sopronban alakult meg az első kereskedelmi és iparkamara, majd rögtön ezt követően Pozsonyban és Pest-Budán, végük szerte a történelmi Magyarország területén.

Az elmúlt 175 évben a kamara küldetése változatlan, vagyis erősíteni a gazdaságot, segíteni a vállalkozásokat és választ adni a jövő kihívásaira – mondta.

Hozzátette: “egy új korszak küszöbén állunk“, a kamarai rendszer megújítása nem csupán egy intézményi átszervezés, hanem egy vállalkozói ökoszisztéma építése, megújítása, egy teljeskörű szemléletváltás, ami nélkül nem lehet jövőt építeni.

Nagy Elek elmondta, hogy az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségétől elvi támogatást kapott az MKIK egy határmenti bizottság létesítéséhez, aminek célja a munkaerő szabad áramlásából fakadó feszültségek enyhítése, a gazdasági kapcsolatok erősítése a szomszédos országok között.

A sajtótájékoztatón Nagy Elek együttműködési megállapodást írt alá Turi Attilával, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnökével. A megállapodás értelmében elindul egy országos mecenatúra program, amelynek célja a társadalmi felelősségvállalás erősítése, a vállalkozói szféra és a kulturális élet összekapcsolása, a kreatív ipar erősítése, valamint a fiatal művészek és alkotók támogatása.

Pintér-Péntek Imre, az MKIK alelnöke, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke arról beszélt, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás után nagy munkaerőáramlás indult meg elsősorban Ausztria felé az Észak-Dunántúlról, aminek az lett a következménye, hogy ez a régió fejlődött a legkevésbé az elmúlt húsz évben. A határmentii gazdasági együttműködés célja, hogy feltárja, az Ausztriába átjáró munkaerő hogyan tudja kivenni a részét abból, hogy Magyarország is gazdagodjon. Ha “tiszta kép” alakul ki, akkor tehetünk valamit – fogalmazott.

Balog Ádám, az MKIK alelnöke elmondta: több témában is egyeztetnek a kormánnyal annak érdekében, hogy a vállalkozások versenyképesebbek legyenek. Kiemelte, hogy jó az együttműködés a kormánnyal és meglátása szerint jól tudnak haladni az egyeztetésekkel a következő hónapokban.

Turi Attila, az MMA elnöke az MKIK-val történő együttműködésről azt mondta, az az egyik legfontosabb az MMA életében, mert “nem automatikus”, hogy a gazdasági szférának segítséget tud nyújtani a kulturális szféra és fordítva. Meglátása szerint a művészetnek szüksége van arra a dinamizmusra, közösségi életre, amit a gazdasági élet testesít meg.