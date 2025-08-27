Kezdőlap Hírek Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - Új együttműködési programok
HírekKül-hon
No menu items!

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – Új együttműködési programok

AzÜzlet.hu

Határmenti gazdasági együttműködési kezdeményezés elindítását, valamint egy kulturális és kreatív ipart támogató mecenatúra program bevezetését jelentette be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a szervezet 175 éves jubileumi rendezvényét megelőző sajtótájékoztatón szerdán Sopronban.

Nagy Elek emlékeztetett, hogy 1850. augusztus 13-án Sopronban alakult meg az első kereskedelmi és iparkamara, majd rögtön ezt követően Pozsonyban és Pest-Budán, végük szerte a történelmi Magyarország területén.

Az elmúlt 175 évben a kamara küldetése változatlan, vagyis erősíteni a gazdaságot, segíteni a vállalkozásokat és választ adni a jövő kihívásaira – mondta.

Hozzátette: “egy új korszak küszöbén állunk“, a kamarai rendszer megújítása nem csupán egy intézményi átszervezés, hanem egy vállalkozói ökoszisztéma építése, megújítása, egy teljeskörű szemléletváltás, ami nélkül nem lehet jövőt építeni.

Nagy Elek elmondta, hogy az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségétől elvi támogatást kapott az MKIK egy határmenti bizottság létesítéséhez, aminek célja a munkaerő szabad áramlásából fakadó feszültségek enyhítése, a gazdasági kapcsolatok erősítése a szomszédos országok között.

A sajtótájékoztatón Nagy Elek együttműködési megállapodást írt alá Turi Attilával, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnökével. A megállapodás értelmében elindul egy országos mecenatúra program, amelynek célja a társadalmi felelősségvállalás erősítése, a vállalkozói szféra és a kulturális élet összekapcsolása, a kreatív ipar erősítése, valamint a fiatal művészek és alkotók támogatása.

Pintér-Péntek Imre, az MKIK alelnöke, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke arról beszélt, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás után nagy munkaerőáramlás indult meg elsősorban Ausztria felé az Észak-Dunántúlról, aminek az lett a következménye, hogy ez a régió fejlődött a legkevésbé az elmúlt húsz évben. A határmentii gazdasági együttműködés célja, hogy feltárja, az Ausztriába átjáró munkaerő hogyan tudja kivenni a részét abból, hogy Magyarország is gazdagodjon. Ha “tiszta kép” alakul ki, akkor tehetünk valamit – fogalmazott.

Balog Ádám, az MKIK alelnöke elmondta: több témában is egyeztetnek a kormánnyal annak érdekében, hogy a vállalkozások versenyképesebbek legyenek. Kiemelte, hogy jó az együttműködés a kormánnyal és meglátása szerint jól tudnak haladni az egyeztetésekkel a következő hónapokban.

Turi Attila, az MMA elnöke az MKIK-val történő együttműködésről azt mondta, az az egyik legfontosabb az MMA életében, mert “nem automatikus”, hogy a gazdasági szférának segítséget tud nyújtani a kulturális szféra és fordítva. Meglátása szerint a művészetnek szüksége van arra a dinamizmusra, közösségi életre, amit a gazdasági élet testesít meg.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

BKK: megújul a jegy- és bérletkiadó automaták hálózata

Hamarosan teljesen megújul a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegy- és bérletkiadó automatáinak hálózata.
Tovább
Gazdaság

KSH: a bruttó átlagkereset 704 400 forint volt júniusban

2025. júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400, a nettó átlagkereset 484 200 forint volt.
Tovább
Gazdaság

Magyar pálinka írt történelmet a világ gasztronómiai élvonalában

A világ legmagasabb elismerését nyerte el a Sárga Vilmoskörte Pálinka
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – Új együttműködési programok

Hírek
Határmenti gazdasági együttműködési kezdeményezés elindítását, valamint egy kulturális és kreatív ipart támogató mecenatúra program bevezetését jelentette be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke
Tovább

BKK: megújul a jegy- és bérletkiadó automaták hálózata

Hírek
Hamarosan teljesen megújul a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegy- és bérletkiadó automatáinak hálózata.
Tovább

KSH: a bruttó átlagkereset 704 400 forint volt júniusban

Gazdaság
2025. júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400, a nettó átlagkereset 484 200 forint volt.
Tovább

Magyar pálinka írt történelmet a világ gasztronómiai élvonalában

Gazdaság
A világ legmagasabb elismerését nyerte el a Sárga Vilmoskörte Pálinka
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – Új együttműködési programok

Határmenti gazdasági együttműködési kezdeményezés elindítását, valamint egy kulturális és kreatív ipart támogató mecenatúra program bevezetését jelentette be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke
Tovább
Hírek

BKK: megújul a jegy- és bérletkiadó automaták hálózata

Hamarosan teljesen megújul a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegy- és bérletkiadó automatáinak hálózata.
Tovább
Gazdaság

KSH: a bruttó átlagkereset 704 400 forint volt júniusban

2025. júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400, a nettó átlagkereset 484 200 forint volt.
Tovább
Gazdaság

Magyar pálinka írt történelmet a világ gasztronómiai élvonalában

A világ legmagasabb elismerését nyerte el a Sárga Vilmoskörte Pálinka
Tovább
Gazdaság

Mikor nem éri meg az Otthon Start hitel?

Van azonban egy olyan korlátozó tényező az Otthon Start esetében, ami a CSOK Plusznál nincs: ez az első lakás megvásárlására vonatkozó - igaz, nem túl szigorú - követelmény.
Tovább
Agrár

Fejlődik a Körös-Maros Nemzeti Park kezelési infrastruktúrája

Kiemelten fontos a biológiai sokféleség megőrzése a Körös-Maros Nemzeti Park területén, amelyhez a most induló Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) Plusz egyik projektje is hozzájárul.
Tovább
Gazdaság

Akkora drágulást hozhat az Otthon Start, hogy már nem is éri meg felvenni?

A budapesti ingatlanpiacon tapasztalható árrobbanás miatt az Otthon Start Program 3%-os kamatozású hitele egyre kevésbé jelenthet valódi segítséget a lakásvásárlóknak.
Tovább
Gazdaság

Varga Mihály: továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása

A monetáris tanács stabilitásorientált megközelítésének megfelelően keddi ülésén 6,50 százalékon tartotta az alapkamatot, és értékelése szerint továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább
Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – Új együttműködési programok

Határmenti gazdasági együttműködési kezdeményezés elindítását, valamint egy kulturális és kreatív ipart támogató mecenatúra program bevezetését jelentette be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke

BKK: megújul a jegy- és bérletkiadó automaták hálózata

Hamarosan teljesen megújul a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegy- és bérletkiadó automatáinak hálózata.
© 2025 | www.azuzlet.hu