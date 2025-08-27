Magyar pálinka írt történelmet a világ gasztronómiai élvonalában

Mérföldkőhöz érkezett a magyar gasztronómia és pálinkakultúra. A Miskolctól alig félórányi autóútra fekvő Sáppusztán, festői környezetben működő különleges pálinkafőzde, három csillagos minősítést ért el a Great Taste Awards 2025-ös versenyén, mely az élelmiszeripar egyik legelismertebb globális megmérettetése. Ez a lehető legmagasabb rangú kitüntetés, amelyet egy élelmiszeripari termék kaphat.

A Great Taste Awards, amelyet gyakran az „élelmiszeripar Oscarjaként” is emlegetnek, az Egyesült Királyságban megrendezett, nemzetközi verseny. A Guild of Fine Food által szervezett kiemelkedő presztízsű esemény zsűrje több mint 500 nemzetközi szakértőből áll, akik kizárólag vakteszt során értékelik a benevezett termékeket. A bírálók a márkanév, a csomagolás vagy a marketing befolyása nélkül, pusztán az íz, az illat és a textúra alapján ítélik meg a „versenyzőket”. A zsűri egy csillaggal jutalmazza a „kiváló terméket”, a két csillag „kiemelkedően finom terméket” jelent, a három csillag pedig a „kivételes ízélményt nyújtó produktum” kategóriája.

Az idei megmérettetésre több mint 14.300 nevezés érkezett a világ minden tájáról. A hatalmas mezőnyből mindössze 273 termék érdemelte ki a legmagasabb, 3 csillagos minősítést. Mostantól a Sáppusztai Sárga Vilmoskörte pálinka is ebbe az elit klubba tartozik.

Az ital, amely piedesztálra emeli a körtét

A Sárga Vilmoskörte nevű pálinka nevezése nem volt véletlen. „Bár főzdénk már számos hazai díjat tudhat magáénak különböző párlataival, úgy éreztük, hogy ez a pálinka lesz képes a legszebben áthidalni a kultúrák közötti ízlésbeli különbségeket. Tiszta, elegáns és hamisítatlanul körtés karaktere könnyen értelmezhetővé teszi még azok számára is, akik nincsenek hozzászokva a pálinka egyedi világához” – idézte fel Baranyay Barnabás, a Sáppusztai Pálinkafőzde megálmodója és tulajdonosa.

Ahogy később a zsűri fogalmazott: „Ez egy tökéletes vilmoskörte pálinka – valóban a legjobb, amivel a legtöbben valaha találkoztunk.” A zsűri kiemelte az ital karakterét, illatát és ízét, méltatta a komplexitását, a frissességét, a selymes textúrát, a puncsos melegséget és azt a krémes vaníliás jegyet, amely fokozza a körtés karaktert. Egyikük szavai szerint „ez egy boldogító, felemelő ital, amely valóban piedesztálra emeli a vilmoskörtét.”

Egy hungarikum a világ élvonalában

Pálinka csak Magyarországon készülhet, a szigorú jogszabályi előírásokat betartva. Bár például Németországban vagy Romániában is készítenek tiszta gyümölcsből párlatot, a „pálinka” megnevezés kizárólag hazánk kiváltsága. Első számú hungarikumunk mégis gyakran háttérbe szorul a prémium italok között.

„Méltatlan, hogy a pálinkát még mindig nem kezelik a helyén az emberek. Sokak fejében él egy régi rossz élmény, és azt hiszik, nem szeretik a pálinkát – pedig ma már számos főzde készít olyan prémium minőségű termékeket, amelyek valószínűleg megváltoztatnák a pálinkáról sokakban kialakult negatív előítéleteket” – vélekedett a Sáppusztai Pálinkafőzde tulajdonosa.

Ez az eredmény azt üzeni a nemzetközi piac felé is, hogy a magyar pálinka képes megállni a helyét a világ prémium italai között.

„Az elismerés nem csupán a Sáppusztai Pálinkafőzde diadalmenete, hanem az egész magyar pálinkaipar és a több évszázados tradíció győzelme” – hangsúlyozta Baranyay Barnabás. „A Sárga Vilmoskörte pálinkánk már korábban is bizonyított hazai fronton, számos aranyérmet, Champion díjat és Top Pálinkakiválóság minősítést nyert el, sőt, az Agrárminisztérium Protokollpálinkájának is megválasztották, hogy hazánkat képviselje a diplomáciai eseményeken. Filozófiánk, hogy nem készítünk pálinkát tucatszámra” – tette hozzá a tulajdonos.

A sáppusztai tradíció és a jövőkép

A főzde kezdetben kizárólag bérfőzést vállalt, és gyorsan népszerűvé vált az ügyfelek körében. Többször elnyerte „az ország legjobb bérfőzdéje” címet is, legutóbb épp 2025-ben. Baranyay Barnabás 2012-ben döntött úgy, hogy saját párlatokat is készíteni fog. A minőség évről évre javult, és 2017-ben málnapálinkájuk Champion- és közönségdíjat nyert a Quintessence versenyen, majd a következő két évben kajszibarack-pálinkájukkal hozták el „a verseny legjobb pálinkája” díjat.

Az igazi diadalmenet 2023-tól indult, amikor is a főzde Piros Vilmoskörte pálinkája addig páratlan módon elnyerte a Quintessence legjobb pálinkája és a 2023 közönségdíjas pálinkája címet is, majd még ugyanabban az évben a Brillante országos versenyen is a legjobb pálinkának választották. Ezt követően Vékony Tibor főzőmester, az ország egyik legelhivatottabb pálinka – és párlatmestere.is csatlakozott a csapathoz. A közös munkát további kimagasló sikerek követték: 2024- ben az év legjobb pálinkája mellett már a 2024 legeredményesebb kereskedelmi főzdéje” címet is a magukénak tudhatták. A Nemzeti Pálinkakiválóság Programon elnyerték a verseny fődíját, az Agrárminisztérium Pálinkája verseny fődíját is, de emellett a Flying Emu Gin és az egyedülálló Citrom és Grapefruit párlatukkal elért díjaiknak köszönhetően, megkapták „2024 legeredményesebb gin és egyéb szeszesitalt előállító vállalkozás” címet is.

2025-ben a cég megvédte címét és a páratlan módon újra mindkét versenyen a 2025 legjobb főzdéjének járó elismerést kaphatta meg. Citrompárlatuk az év közönségdíjas párlata lett idén. Ezt követte a már említett Great Taste Award 3 csillagos eredmény, ami nemzetközi szinten is felhívta a főzdére a figyelmet, és meg megnyitotta a kaput a külföldi megkeresések előtt is.

„Ez hatalmas öröm számukra” – jelentette ki a Sáppusztai Pálinkafőzde tulajdonosa. „A siker kulcsa a prémium minőségű, kézzel válogatott gyümölcs, a precíz lepárlási technológia és a palackozás” – tette hozzá.

A főzde jelenleg 25-féle gyümölcsből, 8 kategóriában több mint hetvenféle pálinkát és párlatot kínál, a tökéletes minőségű, de egyszerűbb, hétköznapi fogyasztásra alkalmas tételektől az ünnepi asztalra kívánkozó különlegességekig.

„A győzelem nem a végállomás, hanem egy startpisztoly a Sáppusztai Pálinkafőzde számára. A jövőben szeretnénk további pálinkáinkkal is kilépni a nemzetközi színtérre, és megmutatni, hogy a Sáppusztai név nemcsak egy főzde neve, hanem a magyar kézműves pálinkafőzés új minősége” – hangsúlyozta Baranyay Barnabás.