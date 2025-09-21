Magyar siker az Emírségekben teltházas volt a dubaji Magyar Üzleti Tanács első rendezvénye

A márciusban megalakult Magyar Üzleti Tanács Dubaj (Hungarian Business Council in the UAE) az ISM Middle East 2025 élelmiszeripari kiállítás kísérő eseményeként szeptember 16.-án tartotta meg azt az első, hivatalos rendezvényét, ahol ezúttal az magyar élelmiszeripari cégek mutatkoztak be a dubai partnereiknek.

Amikor kétéves előkészítő munkát követően, a Dubai Kamarák égisze alatt működő Dubaj Kereskedelmi és Iparkamara keretében márciusban hivatalosan is megalakult a Magyar Üzleti Tanács Dubaj, a dubai kormány médiaközpontja azt emelte ki, hogy a tanács létrehozása Dubai növekvő vonzerejét tükrözi, a magyar üzleti közösség körében.

A Magyar Üzleti Tanács Dubaj megalakulásának pillanata. Fotó:mediaoffice.ae

Hozzátéve: a Dubai Chamber of Commerce aktív tagjaként regisztrált magyarországi vállalatok száma 2024 végén elérte a 201-et, ami egy év alatt 48%-os éves növekedést jelent. Maha Al Gergawi, a Dubai Chambers üzleti érdekképviseleti alelnöke hozzátette: „Az üzleti tanácsok alapvető szerepet játszanak a vállalatok és a befektetők közötti kapcsolatok erősítésében, az együttműködés előmozdításában és a közös üzleti kezdeményezések bővítésében.”

Dr. Kátó-Pertl Anett, aki a dubaji hatóságoktól első magyarként kapta meg az engedélyt egy önálló ügyvédi iroda, az Anett Pertl Legal Consultants megnyitására, a Magyar Üzleti Tanács Dubaj alelnökeként kifejtette: Dubajban nagy szükség volt egy olyan szervezetre, amely hivatalos csatornákon keresztül segíti a magyar üzleti közösséget. „Dubaj a világ egyik legfelkapottabb üzleti központja de egyben komoly útvesztőket is tartogat: ha valaki rossz csatornákon keresztül próbál érvényesülni, komoly veszteségeket szenvedhet el.

Dr. Benes Károly Magyarország abu dzabi nagykövete

Mi ezért tartottuk fontosnak, hogy – indulásként 23 alapító céggel – létrejöjjön egy olyan szervezet, amely a magyar cégek számára hiteles, hivatalos forrásból származó információkat nyújt. Nem véletlen, hogy a Tanács megalakulását a helyi magyar nagykövetség is támogatta, a mostani, első hivatalos rendezvényünket pedig a Magyar Exportfejlesztési Ügynökséggel közösen szerveztük”- emelte ki.

Viczián Szilvia (balról) Dr. Benes Károly és dr Kátó-Pertl Anett

Az eseménynek helyt adó Hilton Dubai Al Habtoor City szálloda igazgatója Stefan Rådström a személyes élményeit is megemlítette Magyarország kapcsán: „számunkra azért is nagyon fontos, hogy támogassuk a magyar üzleti életet az Egyesült Arab Emírségekben, mert elnökünk, Khalaf al-Habtoor úr nagyon szereti Magyarországot, és a csoportunk jelentős beruházásokkal rendelkezik Magyarországon. Nekem is van kapcsolatom Magyarországgal, hiszen az egykori Le Meridien hotel igazgatója voltam Budapesten. Sok barátom van ott és nemrég, amikor a hotel, az Al Habtoor Palace Budapest nevet felvette, ismét Budapesten jártam.”

Stefan Rådström (balról) Dr. Kátó-Pertl Anett (háttal) Viczián Szilvia (szemben) Dr. Benes Károly

A szeptember 16.-i sikeres B2B rendezvény nemcsak azért volt előremutató, mert a Magyar Üzleti Tanács Dubaj első hivatalos rendezvénye volt, hanem azért is, mert a dubaji oldalról résztvevő üzleti partnerek – közte az egyik legnagyobb hipermarket lánc képviselői – személyesen tárgyalhattak a magyar vállalatok reprezentánsaival.

A Magyar Üzleti Tanács Dubaj másik alelnöke, Viczián Szilvia építész-tervező szerint kiemelten fontos, hogy a Magyar Üzleti Tanács teljesen non-profit alapon működik. „A kultúra, a művészet és az ingatlanfejlesztés területeiért felelős alelnökként az is vezérel, hogy egymás történelmének, kultúrájának megismertetésével is segítsük az egymás közötti megértést és ezzel a magyar-dubaji üzleti élet fejlődését. Ezért például tavaly egy olyan nemzetközi rajzversenyt szerveztünk diákok számára, amelynek díjnyertes alkotásai öt országban kerültek kiállításra, a fődíj pedig egy olaszországi utazás volt. Emellett pedig olyan magyar előadók, művészek dubaji bemutatkozását is tervezzük, akik méltóképpen reprezentálják a magyar kultúrát. A tanács emellett támogatja az Abu Dhabiban működő hétvégi magyar iskolát is, hiszen kiemelten fontos számunkra az, hogy a következő generáció is megőrizze a magyarságát a nagyvilágban.”

Kocsis Erika