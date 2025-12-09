Magyar szakember lett az év adatvezérelt marketingvezetője Európában

A magyar tulajdonosi hátterű MarketingLens Ltd. ügyvezetője nyerte el az európai üzleti szereplőkkel, KKV-kkal, innovatív cégekkel foglalkozó EU Business News magazin idei elismerését a Data-Driven Marketing CEO of the Year 2025 kategóriában. A díjakkal olyan európai CEO-kat ismernek el, akik kiemelkedő vezetői képességet, stratégiai víziót és transzformatív hatást mutattak a saját iparágukban.

A díj nem csupán a cég nemzetközi jelenlétét, hanem a „data-first” filozófia érvényesülését is igazolja a legfelső vezetői szinten. Az alapító Bári Bertalan több évtizedes nemzetközi tapasztalattal honosította meg Magyarországon a mintafelismerésen alapuló komplex Pattern Recognition marketing-módszert.

Az adatok nem hazudnak

A magyar vállalkozások úgynevezett adatérettsége nemzetközi viszonylatban alacsonynak tekinthető, a szakértő szerint egy 1-től 10-ig terjedő skálán körülbelül hármasra-négyesre becsülhető.

„Aki nem gyűjt saját vásárlói adatot, vagy nem ismeri a konkurenciát és az industry benchmarkokat, az nem tud versenyképes lenni a globális piacon. A hazai cégek adatstratégiai hiányára utal az is, hogy sok cég a mesterséges intelligencia kapcsán csak alapvető eszközöket használ” – hangsúlyozta Bári Bertalan.

Bári Bertalan ugyanakkor kiemelte, hogy sok sikeres cég hoz létre különálló spinoffot vagy divíziót az adatok kezelésére, egyedi csapattal és költségvetéssel.

„Erre azért van szükség, mert az informatika lassabban és konzervatívabban reagál, a marketing pedig nem eléggé adatközpontú. A gyorsaság ugyanakkor elengedhetetlen, az AI és a technológiai változások mindenkit nagyobb tempóra kényszerítenek” – fogalmazott a szakértő.

Adat alapú filozófia

A pattern recognition az a módszer, amely több vállalati terület, a statisztika, a marketing, a pénzügy, a sales összefogását jelenti.

„Az adatok alapján olyan objektív előrejelzés készíthető, amely 1-2 hónap után képes megmondani, hogy egy vállalkozás sikeres lesz-e vagy sem. Minden kiszámítható, akár egy ember viselkedése is kimutatható statisztikával. Az adatok használata segíti a tökéletes döntések meghozatalát, a cég optimális felépítését, és a problémák kezelését. A marketing arról szól, hogy az emberi pszichét jó irányba befolyásolja, az ügyfél vásároljon vagy jó döntést hozzon. Minél több adat áll rendelkezésre, annál pontosabbak a döntések” – magyarázta a MarketingLens ügyvezetője.

Bári Bertalan felidézte a Bock László által megalkotott People Analytics nevű módszert, amellyel már a Google-nél is előre meg lehetetett tudták jósolni, hogy kiből lesz jó menedzser vagy melyik kolléga fogja 6-12 hónapon belül elhagyni a céget.

„Célunk az, hogy a „nagy zajban” lévő információhalmazból objektív, valós adatok segítségével hozzuk létre a megalapozott döntések alapját, hiszen az adatok nem hazudnak. Fontosnak tartjuk, hogy a középvállalatok is profitálhassanak a globális óriások által használt vállalati szintű marketingstratégiákból.”

Világsiker az európai Szilícium-völgyből

A Data-Driven Marketing CEO of the Year díjával kitüntetett cégvezető korábban olyan vállalatoknál szerzett tapasztalatot, mint Google vagy az Oracle. Az elit kategóriájú ügyfelek menedzselésében nyújtott kiemelkedő teljesítményét követően fogalmazódott meg benne a saját cég ötlete, amelyet az európai Szilícium-völgyként emlegetett Írországban hozott létre. A csapathoz csatlakozott Dr. Vajna Balázs, aki korábban az Accenture-nél és az Oracle-nél is dolgozott, mint senior adatelemző. A céget azzal a céllal alapították, hogy a digitális marketinget és az adatelemzést ötvözzék, és olyan ügyfelekkel dolgozzanak együtt, akik nyitottak az új technológiára és képesek gyors döntéseket hozni.

„Felismertük azt a kritikus szakadékot, ami az adatelemzők és a marketingesek szaknyelve között feszül, megteremtve ezzel a teljesen data-driven szervezeti kultúrát. Egyediségünk a nagytudású, tapasztalt szakembergárdánkban rejlik. Ügyfeleink úgy érezhetik, mintha egy saját Forma 1-es mérnökcsapat állna rendelkezésükre. Kollégáink korábban olyan nagy cégekkel dolgoztak együtt, mint az Unilever, az Apple, a Hilton, vagy a PayPal. Együtt dolgozunk Magyarország legnagyobb bankjával és több vezető pénzintézettel is adatstratégiai projekteken, együttműködésben a Big4-ral” – mondta Bári Bertalan, aki hozzátette: a cég szolgáltatásai segítenek lekövetni a gyorsan változó fogyasztói trendeket és objektív adatok alapján mutatják be a valós piaci helyzetet.