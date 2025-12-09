Kezdőlap Gazdaság Magyar szakember lett az év adatvezérelt marketingvezetője Európában
GazdaságHírek
No menu items!

Magyar szakember lett az év adatvezérelt marketingvezetője Európában

AzÜzlet.hu

Fotók (forrás: MarketingLens)

A magyar tulajdonosi hátterű MarketingLens Ltd. ügyvezetője nyerte el az európai üzleti szereplőkkel, KKV-kkal, innovatív cégekkel foglalkozó EU Business News magazin idei elismerését a Data-Driven Marketing CEO of the Year 2025 kategóriában. A díjakkal olyan európai CEO-kat ismernek el, akik kiemelkedő vezetői képességet, stratégiai víziót és transzformatív hatást mutattak a saját iparágukban.

A díj nem csupán a cég nemzetközi jelenlétét, hanem a „data-first” filozófia érvényesülését is igazolja a legfelső vezetői szinten. Az alapító Bári Bertalan több évtizedes nemzetközi tapasztalattal honosította meg Magyarországon a mintafelismerésen alapuló komplex Pattern Recognition marketing-módszert.

Az adatok nem hazudnak

A magyar vállalkozások úgynevezett adatérettsége nemzetközi viszonylatban alacsonynak tekinthető, a szakértő szerint egy 1-től 10-ig terjedő skálán körülbelül hármasra-négyesre becsülhető.

„Aki nem gyűjt saját vásárlói adatot, vagy nem ismeri a konkurenciát és az industry benchmarkokat, az nem tud versenyképes lenni a globális piacon. A hazai cégek adatstratégiai hiányára utal az is, hogy sok cég a mesterséges intelligencia kapcsán csak alapvető eszközöket használ” – hangsúlyozta Bári Bertalan.

Bári Bertalan ugyanakkor kiemelte, hogy sok sikeres cég hoz létre különálló spinoffot vagy divíziót az adatok kezelésére, egyedi csapattal és költségvetéssel.

„Erre azért van szükség, mert az informatika lassabban és konzervatívabban reagál, a marketing pedig nem eléggé adatközpontú. A gyorsaság ugyanakkor elengedhetetlen, az AI és a technológiai változások mindenkit nagyobb tempóra kényszerítenek” – fogalmazott a szakértő.

Adat alapú filozófia

A pattern recognition az a módszer, amely több vállalati terület, a statisztika, a marketing, a pénzügy, a sales összefogását jelenti.

„Az adatok alapján olyan objektív előrejelzés készíthető, amely 1-2 hónap után képes megmondani, hogy egy vállalkozás sikeres lesz-e vagy sem. Minden kiszámítható, akár egy ember viselkedése is kimutatható statisztikával. Az adatok használata segíti a tökéletes döntések meghozatalát, a cég optimális felépítését, és a problémák kezelését. A marketing arról szól, hogy az emberi pszichét jó irányba befolyásolja, az ügyfél vásároljon vagy jó döntést hozzon. Minél több adat áll rendelkezésre, annál pontosabbak a döntések” – magyarázta a MarketingLens ügyvezetője.

Bári Bertalan felidézte a Bock László által megalkotott People Analytics nevű módszert, amellyel már a Google-nél is előre meg lehetetett tudták jósolni, hogy kiből lesz jó menedzser vagy melyik kolléga fogja 6-12 hónapon belül elhagyni a céget.

„Célunk az, hogy a „nagy zajban” lévő információhalmazból objektív, valós adatok segítségével hozzuk létre a megalapozott döntések alapját, hiszen az adatok nem hazudnak. Fontosnak tartjuk, hogy a középvállalatok is profitálhassanak a globális óriások által használt vállalati szintű marketingstratégiákból.”

Világsiker az európai Szilícium-völgyből

A Data-Driven Marketing CEO of the Year díjával kitüntetett cégvezető korábban olyan vállalatoknál szerzett tapasztalatot, mint Google vagy az Oracle. Az elit kategóriájú ügyfelek menedzselésében nyújtott kiemelkedő teljesítményét követően fogalmazódott meg benne a saját cég ötlete, amelyet az európai Szilícium-völgyként emlegetett Írországban hozott létre.  A csapathoz csatlakozott Dr. Vajna Balázs, aki korábban az Accenture-nél és az Oracle-nél is dolgozott, mint senior adatelemző. A céget azzal a céllal alapították, hogy a digitális marketinget és az adatelemzést ötvözzék, és olyan ügyfelekkel dolgozzanak együtt, akik nyitottak az új technológiára és képesek gyors döntéseket hozni.

„Felismertük azt a kritikus szakadékot, ami az adatelemzők és a marketingesek szaknyelve között feszül, megteremtve ezzel a teljesen data-driven szervezeti kultúrát. Egyediségünk a nagytudású, tapasztalt szakembergárdánkban rejlik. Ügyfeleink úgy érezhetik, mintha egy saját Forma 1-es mérnökcsapat állna rendelkezésükre.  Kollégáink korábban olyan nagy cégekkel dolgoztak együtt, mint az Unilever, az Apple, a Hilton, vagy a PayPal. Együtt dolgozunk Magyarország legnagyobb bankjával és több vezető pénzintézettel is adatstratégiai projekteken, együttműködésben a Big4-ral” – mondta Bári Bertalan, aki hozzátette: a cég szolgáltatásai segítenek lekövetni a gyorsan változó fogyasztói trendeket és objektív adatok alapján mutatják be a valós piaci helyzetet.

Hirdetés

Zöld Stratégia 2026: a fenntartható értékteremtés példái. Nemzetközi konferencia december 9.
Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem elsősorban kötelezettség, hanem kézzelfogható előny: alacsonyabb energia- és működési költségek, stabilabb finanszírozás, erősebb márka és kiszámíthatóbb beszállítói pozíció.
A versenyképesség ma már részben azon múlik, ki mennyire ügyesen építi fel saját fenntarthatósági rendszerét.

További információért kattintson ide.

Kapcsolódó cikkek

Élelmiszeripar

Másodpercek alatt frissülnek az árak a hazai üzletekben

2025-ben a digitális polccímkék adják a stabilitást a kiskereskedelemben.
Tovább
Hírek

Szembe mennek a magyar utazók a nemzetközi trenddel

Távol-keleti desztinációk vezetik a magyar körutazási trendeket
Tovább
Hírek

Budapesten csökkentek a lakásárak októberhez képest

Az ingatlan.com novemberi lakásárindexe szerint országos szinten érdemben lassult a lakásárak emelkedése, havi szinten országosan 0,5 százalékos emelkedés történt, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8, valamint az októberi 1,5 százalékos havi drágulási ütemtől, Budapesten pedig tavaly óta először minimális csökkenés történt, a fővárosban ugyanis 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak, ami inkább stagnálásnak tekinthető.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Magyar szakember lett az év adatvezérelt marketingvezetője Európában

Gazdaság
A magyar vállalkozások úgynevezett adatérettsége nemzetközi viszonylatban alacsonynak tekinthető, a szakértő szerint egy 1-től 10-ig terjedő skálán körülbelül hármasra-négyesre becsülhető.
Tovább

Másodpercek alatt frissülnek az árak a hazai üzletekben

Élelmiszeripar
2025-ben a digitális polccímkék adják a stabilitást a kiskereskedelemben.
Tovább

Szembe mennek a magyar utazók a nemzetközi trenddel

Hírek
Távol-keleti desztinációk vezetik a magyar körutazási trendeket
Tovább

Budapesten csökkentek a lakásárak októberhez képest

Hírek
Az ingatlan.com novemberi lakásárindexe szerint országos szinten érdemben lassult a lakásárak emelkedése, havi szinten országosan 0,5 százalékos emelkedés történt, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8, valamint az októberi 1,5 százalékos havi drágulási ütemtől, Budapesten pedig tavaly óta először minimális csökkenés történt, a fővárosban ugyanis 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak, ami inkább stagnálásnak tekinthető.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Magyar szakember lett az év adatvezérelt marketingvezetője Európában

A magyar vállalkozások úgynevezett adatérettsége nemzetközi viszonylatban alacsonynak tekinthető, a szakértő szerint egy 1-től 10-ig terjedő skálán körülbelül hármasra-négyesre becsülhető.
Tovább
Élelmiszeripar

Másodpercek alatt frissülnek az árak a hazai üzletekben

2025-ben a digitális polccímkék adják a stabilitást a kiskereskedelemben.
Tovább
Hírek

Szembe mennek a magyar utazók a nemzetközi trenddel

Távol-keleti desztinációk vezetik a magyar körutazási trendeket
Tovább
Hírek

Budapesten csökkentek a lakásárak októberhez képest

Az ingatlan.com novemberi lakásárindexe szerint országos szinten érdemben lassult a lakásárak emelkedése, havi szinten országosan 0,5 százalékos emelkedés történt, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8, valamint az októberi 1,5 százalékos havi drágulási ütemtől, Budapesten pedig tavaly óta először minimális csökkenés történt, a fővárosban ugyanis 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak, ami inkább stagnálásnak tekinthető.
Tovább
Gazdaság

Megvan, mennyi lesz a minimálbér 2026-ban

A 2026-ra bejelentett minimálbérre nézve ez azt jelenti, hogy aki ennyit keres, az legfeljebb 107 331 forintot fordíthat hiteltörlesztésre
Tovább
Gazdaság

Rekordforgalom várható az MPL csomagautomatáknál, december 12-ig érdemes leadni a karácsonyi rendeléseket

A Magyar Posta előrejelzése szerint a karácsonyt megelőző hetekben...
Tovább
Élelmiszeripar

Lezárult a Nébih országos téli élelmiszerlánc-ellenőrzésének első szakasza

A késztermékek jelölése a legtöbb esetben megfelelő volt, egyebek mellett az adalékanyagokra és az allergénekre vonatkozó jelölések is.
Tovább
Hírek

Kappadókia először szerepel a MICHELIN Guide-ban – egy izmiri étterem két csillagot kapott

A MICHELIN Guide bemutatta 2026-os törökországi válogatását, amelyben Kappadókia először szerepel, rögtön 18 étteremmel.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Magyar szakember lett az év adatvezérelt marketingvezetője Európában

A magyar vállalkozások úgynevezett adatérettsége nemzetközi viszonylatban alacsonynak tekinthető, a szakértő szerint egy 1-től 10-ig terjedő skálán körülbelül hármasra-négyesre becsülhető.

Másodpercek alatt frissülnek az árak a hazai üzletekben

2025-ben a digitális polccímkék adják a stabilitást a kiskereskedelemben.
© 2025 | www.azuzlet.hu