Magyar Telekom: kevesebbet vártak, több lett

A Magyar Telekom Nyrt. adózott nyeresége 24,7 milliárd forint volt, éves bázison 33,3 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben, konszolidált árbevétele 13,3 százalékkal 216,2 milliárd forintra nőtt – közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán a nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) alapján készült gyorsjelentésében.

Elemzők 23,2 százalékos profit- és 12,4 százalékos bevételnövekedést vártak.Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója a jelentés szerint elmondta: már 2023 szeptemberben közzétették, hogy felfelé módosították az idei évre vonatkozó célkitűzéseiket. Arra számítanak, hogy éves szinten a bevételek 10-15 százalékkal fognak emelkedni a magyarországi távközlési piacon tapasztalható, a korábban vártnál kedvezőbb folyamatoknak köszönhetően.

A fenntartható növekedést célzó stratégiájuk sikeres teljesítésével a harmadik negyedév során is ellenállónak bizonyult a működésük a kihívásokkal teli makrogazdasági környezetben. Hálózataik fejlesztése iránti elkötelezettségük lehetővé tette, hogy továbbra is kiemelkedő ügyfélélményt biztosítsanak, és a folyamatosan növekvő vezetékes- és mobiladat iránti igényt is ki tudják szolgálni. Mindemelett Közös Nyilatkozatot írtak alá a magyar kormánnyal, amelyben megerősítették a hosszú távú együttműködést Magyarország digitális átalakítása érdekében – tájékoztatott.

Az első kilenc hónapban a teljes bevétel 13,3 százalékkal 620,1 milliárd forintra nőtt, a nyereség 21,3 százalékkal 60,1 milliárd forintra emelkedett.

A jelentés szerint a negyedéves bevételnövekedést elsősorban a mobil adatátviteli és a vezetékes szélessávú szolgáltatások iránti erőteljes kereslet okozta, valamint a 2023. március 1-jétől a magyarországi előfizetési díjakra bevezetett inflációkövető díjkorrekció.

A mobil bevételek 13 százalékkal, 126,0 milliárd forintra nőttek a harmadik negyedévben, ami a mobil adatforgalom folyamatos növekedésének és a hangalapú kiskereskedelmi bevételek növekedésének köszönhető. Az első kilenc hónapban 13 százalékkal 360 milliárd forintra nőttek a mobil bevételek.

A vezetékes bevételek éves összevetésben 17 százalékkal 69,5 milliárd forintra nőttek 2023 harmadik negyedévében. Ez a javulás elsősorban a vezetékes szélessávú és televíziós szolgáltatásokból származó bevételek növekedésének köszönhető, amely most magasabb készülékértékesítési bevételekkel párosult. Az első kilenc havi vezetékes bevételek 14,3 százalékkal nőttek 199,6 milliárd forintra.

A rendszerintegrációs és informatikai (‘RI/IT’) bevétel 3,8 százalékkal, 20,7 milliárd forintra nőtt 2023 harmadik negyedévében, a magyarországi nagy értékű projektekből származó bevételek növekedése következtében. Az első kilenc hónapban 12,1 százalékkal 60,8 milliárd forintra nőtt az RI/IT bevétel.

Az adózás, kamatfizetés és értékcsökkenési leírás előtti nyereség (EBITDA) 23,4 százalékkal 80,4 milliárd forintra nőtt a harmadik negyedévben, mivel a magasabb közvetett költségeket ellensúlyozta a bruttó fedezet javulása. Az EBITDA 2023 első kilenc hónapjában éves összevetésben 15,7 százalékkal 214,4 milliárd forintra nőtt.

Idén a bevételek 10-15 százalék közötti növekedésére számít a Telekom. A módosított nettó eredményt felfelé módosították, már kétszámjegyű növekedést várnak a mérsékelt emelkedés helyett. A szabad cash-flow megközelítőleg 60 milliárd forintot ér el a vállalat célkitűzései szerint, ezen nem változtattak.

A Magyar Telekom részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, szerdán a papír árfolyama 3,0 forinttal, 0,49 százalékkal 607 forintra esett, forgalma 240,3 millió forint volt. Az elmúlt egy évben a részvények legalacsonyabb ára 307 forint, a legmagasabb 623 forint volt.