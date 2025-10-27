Magyar Termék védjegy erősíti a bizalmat a hazai termékek iránt

A gyártók és a vásárlók egyaránt profitálnak a Magyar Termék védjegy használatából, hiszen előbbieknek segít hiteles módon közvetíteni a termékük magyar eredetét, utóbbiakat pedig támogatja a tudatos döntésben, hogy megbízható hazai áru kerüljön a családi asztalra. Nem csoda, hogy az elmúlt évek során 250 vállalkozás csatlakozott a védjegyhasználók táborához és közel 6000 termék viseli magán a jelölést, amelyet egy nemrégiben végzett kutatás szerint a fogyasztók több mint 90 százaléka ismer.

A tudatos vásárlás mára nem egy távolinak tűnő társadalmi cél, sokkal inkább a hétköznapjaink része. A gyártók és az üzletláncok számtalan módon segítik a vásárlókat az értékalapú termékválasztásban, ebben hatékony eszköznek bizonyulnak a Magyar Termék védjegyek, hiszen hozzáadott értéket jelentenek, kimagasló ismertségükkel és hitelességükkel. Mindezt a Magyar Termék Nonprofit Kft. által végzett kutatások is egyértelműen bizonyítják.

A védjegygondozó cég 2025. júniusi reprezentatív felmérése szerint ugyanis a vásárlók 90,6 százaléka ismeri a Magyar Termék védjegyeket, és szíven vásárolja is azokat, hiszen a megkérdezettek 74,3 százalékának kosarába rendszeresen kerül védjegyes termék.

Noha az élelmiszerek és étrend-kiegészítők esetében a legmagasabb a Magyar Termék védjegyes árucikkeket előnyben részesítők aránya, e védjegyek erejét mutatja, hogy minden egyéb vizsgált kategóriában is nőtt a tudatosság az elmúlt 7 év alatt, így pl. az építőanyagok, állateledel, háztartási tisztítószerek, testápolás, kozmetikumok és ruházat esetében egyaránt – az említett szegmensekben ugyanis 6–12 százalék növekedés történt.

Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft ügyvezetője kiemelte: „a Magyar Termék védjegyek mindenkor kettőst célt kívánnak betölteni, a fogyasztókat arra sarkallni, ha csak tehetik, válasszák a hazait, mert ezzel a gazdasági fenntarthatóság, a magyar munkahelyek megőrzése mellett teszik le a voksukat; a gyártókat pedig összefogásra ösztönzi, ezzel támogatva őket növekedési céljaik elérésében. Ilyen értelemben nélkülözhetetlen szereppel bírnak”.

Utóbbi megállapítást erősíti, hogy a 6000 védjegyes terméket előállító cég évente összesen 4700 milliárd forint árbevételt termel, és 48 ezer munkavállalót foglalkoztat.

„Ez az eredmény egyúttal arra is bizonyosság, hogy a Magyar Termék mára jóval több mint egy védjegy: egy összetartó közösséget takar, amelynek tagjai felelősséget éreznek egymás sikeréért és támogatják is egymást a legjobb tudásuk szerint” – mondta Benedek Eszter, hozzátéve: „ha mindehhez hozzávesszük a fogyasztók kimagasló elkötelezettségét, bátran kijelenthetjük, hogy a Magyar Termék mára egy nagyon erős hazai szövetség”.

Könnyebbé teszi a vásárlási döntéseket a Magyar Termék védjegy

Miközben egyre többen próbálnak tudatosan választani a boltok polcairól, kiderült, a Magyar Termék védjegy iránytű a fogyasztó számára, ismertsége és elismertsége által hitelesen tanúsítja a magyar eredetet, hazai gyártást. Ráadásul ráirányítja a figyelmet arra is, hogy várlásainkkal a saját családunk jövőjét biztosítjuk, hazai munkahelyek megtartását segítjük elő. A Magyar Termék védjegyek a mai tudatos vásárlók fontos szövetségesei.

A Magyar Termék küldetéséről és az elmúlt közel 20 év eredményeiről további információk hallhatók a következő videóban:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7383843669730115584