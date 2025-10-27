Kezdőlap Fogyasztóvédelem Magyar Termék védjegy erősíti a bizalmat a hazai termékek iránt
Fogyasztóvédelem
No menu items!

Magyar Termék védjegy erősíti a bizalmat a hazai termékek iránt

AzÜzlet.hu

Fotón: Benedek Eszter

A gyártók és a vásárlók egyaránt profitálnak a Magyar Termék védjegy használatából, hiszen előbbieknek segít hiteles módon közvetíteni a termékük magyar eredetét, utóbbiakat pedig támogatja a tudatos döntésben, hogy megbízható hazai áru kerüljön a családi asztalra. Nem csoda, hogy az elmúlt évek során 250 vállalkozás csatlakozott a védjegyhasználók táborához és közel 6000 termék viseli magán a jelölést, amelyet egy nemrégiben végzett kutatás szerint a fogyasztók több mint 90 százaléka ismer.

 A tudatos vásárlás mára nem egy távolinak tűnő társadalmi cél, sokkal inkább a hétköznapjaink része. A gyártók és az üzletláncok számtalan módon segítik a vásárlókat az értékalapú termékválasztásban, ebben hatékony eszköznek bizonyulnak a Magyar Termék védjegyek, hiszen hozzáadott értéket jelentenek, kimagasló ismertségükkel és hitelességükkel. Mindezt a Magyar Termék Nonprofit Kft. által végzett kutatások is egyértelműen bizonyítják.

A védjegygondozó cég 2025. júniusi reprezentatív felmérése szerint ugyanis a vásárlók 90,6 százaléka ismeri a Magyar Termék védjegyeket, és szíven vásárolja is azokat, hiszen a megkérdezettek 74,3 százalékának kosarába rendszeresen kerül védjegyes termék.

Noha az élelmiszerek és étrend-kiegészítők esetében a legmagasabb a Magyar Termék védjegyes árucikkeket előnyben részesítők aránya, e védjegyek erejét mutatja, hogy minden egyéb vizsgált kategóriában is nőtt a tudatosság az elmúlt 7 év alatt, így pl. az építőanyagok, állateledel, háztartási tisztítószerek, testápolás, kozmetikumok és ruházat esetében egyaránt – az említett szegmensekben ugyanis 6–12 százalék növekedés történt.

Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft ügyvezetője kiemelte: „a Magyar Termék védjegyek mindenkor kettőst célt kívánnak betölteni, a fogyasztókat arra sarkallni, ha csak tehetik, válasszák a hazait, mert ezzel a gazdasági fenntarthatóság, a magyar munkahelyek megőrzése mellett teszik le a voksukat; a gyártókat pedig összefogásra ösztönzi, ezzel támogatva őket növekedési céljaik elérésében. Ilyen értelemben nélkülözhetetlen szereppel bírnak”.

Utóbbi megállapítást erősíti, hogy a 6000 védjegyes terméket előállító cég évente összesen 4700 milliárd forint árbevételt termel, és 48 ezer munkavállalót foglalkoztat.

„Ez az eredmény egyúttal arra is bizonyosság, hogy a Magyar Termék mára jóval több mint egy védjegy: egy összetartó közösséget takar, amelynek tagjai felelősséget éreznek egymás sikeréért és támogatják is egymást a legjobb tudásuk szerint” – mondta Benedek Eszter, hozzátéve: „ha mindehhez hozzávesszük a fogyasztók kimagasló elkötelezettségét, bátran kijelenthetjük, hogy a Magyar Termék mára egy nagyon erős hazai szövetség”.

 Könnyebbé teszi a vásárlási döntéseket a Magyar Termék védjegy

Miközben egyre többen próbálnak tudatosan választani a boltok polcairól, kiderült, a Magyar Termék védjegy iránytű a fogyasztó számára, ismertsége és elismertsége által hitelesen tanúsítja a magyar eredetet, hazai gyártást. Ráadásul ráirányítja a figyelmet arra is, hogy várlásainkkal a saját családunk jövőjét biztosítjuk, hazai munkahelyek megtartását segítjük elő. A Magyar Termék védjegyek a mai tudatos vásárlók fontos szövetségesei.

A Magyar Termék küldetéséről és az elmúlt közel 20 év eredményeiről további információk hallhatók a következő videóban:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7383843669730115584

Kapcsolódó cikkek

Fogyasztóvédelem

Országos ellenőrzési akciósorozat indul halloween és a mindenszentek idején

Nem éri meg szabályt szegni halloween és a mindenszentek idején sem: a NAV revizorai ebben időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat, jelmezkölcsönzőket, valamint mindenkit, aki szezonális termékekkel kereskedik; ellenőrzések országszerte várhatók.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Csaknem 1400 fogyasztói beadvány érkezett fél év alatt a fogyasztóvédelmi hatósághoz

Az év első fél évben 1383 fogyasztói beadvány érkezett a kormányhivatalokhoz, a legtöbb panasz a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó számlázással, és elszámolással volt összefüggésben.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Péntektől sorozatos razzia lesz a Nagybani Piac környékén

A NAV akár kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, míg igazolatlan eredetű áru forgalmazása vagy adószám nélkül végzett gazdasági tevékenység esetén egymillió forint a bírság maximuma
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Csúcstechnológia, csúcspénz: 2,5 milliós bérek az AI-értőknek

Tech
Polarizálódik az IT-piac, a tehetség lett az új valuta
Tovább

Magyar vörösbor lett aranyérmes Dél-Koreában

Agrár
Új lendületet kapott a magyar bor exportja Ázsiában
Tovább

Reflektorfényben Bécs zöld sportlétesítményei

Turizmus
Kétszeres elismerés Bécsnek: a Sport Arena Wien és a Sport & Fun is rangos díjat kapott, bizonyítva, hogy a sport és a fenntarthatóság kéz a kézben járhat. A Sport Arena Wien elnyerte az Osztrák Napenergia-díjat 2025-ben, míg a Sport & Fun Csarnok Bécsi Faépítészeti Díj-elismerésben részesült.
Tovább

Magyar Termék védjegy erősíti a bizalmat a hazai termékek iránt

Fogyasztóvédelem
A gyártók és a vásárlók egyaránt profitálnak a Magyar Termék védjegy használatából, hiszen előbbieknek segít hiteles módon közvetíteni a termékük magyar eredetét, utóbbiakat pedig támogatja a tudatos döntésben, hogy megbízható hazai áru kerüljön a családi asztalra. Nem csoda, hogy az elmúlt évek során 250 vállalkozás csatlakozott a védjegyhasználók táborához és közel 6000 termék viseli magán a jelölést, amelyet egy nemrégiben végzett kutatás szerint a fogyasztók több mint 90 százaléka ismer.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Agrár

Összefogás a hazai szőlőültetvények megvédésére

Az együttműködés erejével remélhetőleg sikerül gátat szabni a hazai szőlő-bor ágazatot fenyegető betegség további terjedésének.
Tovább
Gazdaság

Elvesztél az Otthon Start módosításai között? Segítünk képbe kerülni

A jelenlegi szabályozás szerint csak a 2022. január 1. után tett egyszerű bejelentéssel, véglegessé vált építési engedéllyel megkezdett építkezések finanszírozására igényelhető az Otthon Start lakáshitel
Tovább
Gazdaság

Devizapiac – Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama

A forint erősebben áll mindhárom devizával szemben az év eleji kezdéshez képest: 5,3 százalékkal az euró, 15,6 százalékkal a dollár és 3,9 százalékkal a svájci frank ellenében.
Tovább
Gazdaság

Már ereszt az Otthon Start lufi: meddig tart ki a támogatás népszerűsége?

A Google Trends adatai alapján jól látható, hogy az internetes keresések gyakorisága július-augusztusban összességében folyamatosan emelkedett, miközben egy-egy bejelentés, nyilvánosságra került részletszabály jelentősen tudta fokozni az érdeklődést.
Tovább
Hírek

Javaslat egy Globális Erdészeti Tudásmegosztó Rendszer létrehozására – mi is benne vagyunk

Magyarország aktív szerepet vállal az erdőtüzek elleni globális fellépésben
Tovább
Gazdaság

A mesterséges intelligencia-láz az új aranyláz a San Franciscoban

Fotó:Freepik San Francisco ismét a világ figyelmének középpontjába került –...
Tovább
Gazdaság

Akár 640 ezres kezdőbér várja a technikumot választó fiatalokat

Bár sokan még bizonytalanok 14 évesen, egyre több diák választ tudatosan olyan területeket, ahol a személyes érdeklődésüket anyagi és társadalmi elismertséggel is kamatoztathatják.
Tovább
Hírek

Varázsvilággal nyit a Lumina Park Budapest

A Varázsvilág csodás tájakon és mesebeli világokon át izgalmas utazással várja a Palatinus fürdőbe látogatókat október 22-től egészen a tavasz kezdetéig
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább
Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Csúcstechnológia, csúcspénz: 2,5 milliós bérek az AI-értőknek

Polarizálódik az IT-piac, a tehetség lett az új valuta

Magyar vörösbor lett aranyérmes Dél-Koreában

Új lendületet kapott a magyar bor exportja Ázsiában
© 2025 | www.azuzlet.hu