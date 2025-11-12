Magyarország a karrierváltók országa lett 2025-re

Rekordszámú felnőtt kezd új tanulmányokba és vált karriert Magyarországon 2025-ben, reagálva a mesterséges intelligencia térnyerésére és a gazdasági bizonytalanságra. Nagy László, a TanfolyamGURU szakértője szerint az emberek már nem csupán a pozíciót, hanem az értelmet és az egyensúlyt keresik. A statisztikák szerint idén a felnőttek közel 40%-a aktívan fontolgatja a szakmaváltást.

Az ember életében eljön egy pont, amikor megáll a rohanásban, és felteszi a kérdést: Biztos, hogy ezt akarom csinálni még tíz év múlva is? Talán soha nem hangzott el ez a mondat annyiszor, mint most, 2025-ben. Sokan már nem több pénzt és a pozíció keresnek, hanem értelmet és egyensúlyt.

„Magyarországon rekordszámú felnőtt kezdi újra a tanulást az utóbbi időszakban, és keres rugalmas, gyakorlati, piacképes tanfolyamokat, és ezzel együtt új irányt az életében” – fogalmazott Nagy László, a TanfolyamGURU marketing menedzsere. A statisztikák szerint 2025-ben a felnőttek közel 40%-a aktívan gondolkodik szakmaváltáson, és 10-ből 6-an már valamilyen tanfolyamon is tanulnak. Nem azért, mert már „baj van”, hanem mert tudatosan új életet akarnak építeni.

A stabilitás már nem jelent biztonságot

Az elmúlt évek megmutatták, hogy nincs biztos állás. A World Economic Forum „Future of Jobs” riportja is arra hívja fel a figyelmet, hogy a meglévő munkakörök felénél radikális készségfejlesztésre lesz szükség a következő öt évben. A jelentés kiemeli egyebek mellett, hogy a kritikus gondolkodás, az adatalapú döntéshozatal és a fenntarthatósági ismeretek válnak a legértékesebb kompetenciákká.

„A technológiai forradalom, az AI térnyerése, a home office kultúra, a gazdasági bizonytalanság mind-mind arra kényszerítették az embereket, hogy újraértékeljék a karrierjüket. Sok irodai dolgozó ma már gépekkel versenyez, eltűnnek szakmák, és születnek újak. Ugyanakkor paradoxon, de soha nem volt még ekkora igény az emberi tényezőre, a kreativitásra, az empátiára, a gondolkodásra” – magyarázta a szakértő. „Éppen ezért egyre többen döntenek úgy, hogy elhagyják a képernyőt, és olyan szakmát választanak, ahol nem a gépekkel, hanem emberekkel vagy állatokkal dolgozhatnak.” Hozzátette azt is, hogy túl sokan dolgoznak úgy, hogy közben semmi örömöt nem találnak abban, amit csinálnak.

A váltás nem kudarc, hanem fejlődés

Magyarország egyik legnagyobb állásközvetítő portálja 2022-ben kutatást végzett a pályaelhagyók körében. Eszerint a magyar munkavállalók legalább 40%-a váltott már karriert és a munkavállalók körülbelül 10%-a jelenleg is fontolgatja a pályaelhagyást. Néhány évvel ezelőtt még furcsán néztek arra, aki 40 felett új szakmát tanult. Nagy László szerint viszont a karrierváltás a legbátrabb, legérettebb döntés és soha nem volt ennyire könnyű elindulni egy új úton.

„A sikeres karrierváltás kulcsa az önismeret, vagyis annak feltérképezése, hogy az új terület illeszkedik-e az egyéni érdeklődéshez. A váltás előtt fontos a kiválasztott pozícióhoz tartozó naprakész tudás megszerzése, akár tanfolyamokon, online kurzuson. A digitális kompetenciák fejlesztése is elengedhetetlen.”

A TanfolyamGURU szakértője példaként említette a mentálhigiénés tanácsadó képzést:

„Ez nemcsak azoknak lehet jó irány, akik segíteni akarnak másokon, hanem azoknak is, akik önmagukat szeretnék jobban megérteni. Itt nem csupán egy új szakmát szereznek, hanem olyan tudást kapnak, amellyel másokat és saját magukat is egyensúlyba hozhatják.”

Egy másik népszerű új irány ma a kutyakozmetika:

„Sokan, akik irodában dolgoztak, a pandémia után egyszerűen rájöttek: az állatokkal való munka boldoggá teszi őket. A képzés során nemcsak technikai tudást kapnak a hallgatók, hanem állatpszichológiai és viselkedési ismereteket is. Megtanulják, hogyan bánjanak a kutyákkal stresszmentesen, hogyan alakítsanak ki bizalmat, és hogyan építsenek saját vállalkozást. Sokan közülük néhány hónapon belül önálló kutyakozmetikai stúdiót nyitnak, és a saját főnökeikké válnak. Ez nem csupán szakmaváltás, hanem életminőség-váltás is” – hangsúlyozta a TanfolyamGURU marketing menedzsere.

Állami segítség a fiataloknak

Egyre több fiatal dönt úgy, hogy a kamatmentesen elérhető munkáshitelt a saját szakmai fejlődésére fordítja. Nagy László szerint a munkáshitel elindítása óta, az ország egyik legnagyobb felnőtt-, és szakmai képzéseket tömörítő weboldalán, jelentősen megnőtt az érdeklődés a különböző tanfolyamok és továbbképzések iránt.

„A 2025-ös év első negyedévében közel 40%-kal több látogatónk volt, mint az előző év azonos időszakában. Ez azt mutatja, hogy sokan tudatosan keresik a lehetőségeket a fejlődésre.”

A legfrissebb adatok szerint az igénylők 25%-a kifejezetten továbbképzésekre vagy szakmai tanfolyamokra fordítja a hitelt.

Az AI korában az emberi tudás lesz az igazi érték

Ahogy a mesterséges intelligencia egyre több munkakört automatizál, felértékelődik mindaz, amit nem lehet gépekre bízni.

„A gondoskodás, az empátia, a kreativitás, a szakértelem és a kézzel végzett munka olyan értékek, amelyekből egyre kevesebb van, a jövő szakmái nem feltétlenül digitálisak, hanem emberiek” – véli a szakértő. „Jó irány az olyan hivatásokra felkészülni, amelyek nem tűnnek el egy AI-frissítéssel, mert szívvel-lélekkel működnek, legyen szó kutyakozmetikáról, virágkötészetről vagy mentálhigiénés munkáról. Ezek a szakmák mind arról szólnak, ami az emberben a legfontosabb: kapcsolódni, alkotni, segíteni” – tette hozzá Nagy László.

A TanfolyamGURU egy felnőttképzési hálózat, amely Magyarországon az egyik legszélesebb kínálatot nyújtja a gyakorlati, rövid idő alatt elvégezhető tanfolyamokból. A modern tanfolyamok rugalmasak, online, munka mellett is teljesíthetők.