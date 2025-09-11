Magyarország élen jár az agrárdigitalizációban

A magyar agrárszektor élen jár az innováció és digitalizáció terén, hiszen az adatvezérelt termelés, a precíziós gazdálkodás, a robotika és az időjárásálló termelés ma már a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar szerves részét képezi – hangsúlyozta Ökrös Oszkár helyettes államtitkár a budapesti nemzetközi Tudományos és Innovációs Héten.

A nemzetközi kapcsolatokért és Európai Uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár elmondta, Magyarország 2019-ben fogadta el Digitális Agrár Stratégiáját. Ennek lényege, hogy a magyar agrárium a modern technológia révén egyidejűleg tudja növelni a termelékenységét és versenyképességét, és közben megfelelni a fenntarthatósági követelményeknek.

Ökrös Oszkár kiemelte, Magyarország nagy hangsúlyt helyez a mezőgazdasági szereplők digitális ismereteinek növelésére, a digitális innováció bővítésére, az adatvezérelt igazgatás fejlesztésére és a digitális átalakulást szolgáló beruházások támogatására. Hozzátette, a mesterséges intelligencia (AI) is egyre nagyobb teret nyer a magyar mezőgazdaságban, különösen a döntéstámogatás tekintetében, hiszen korábban a kezelhetetlenül nagy mennyiségű adat elemzése hetekbe telt, most viszont a mesterséges intelligencia percek alatt képes ajánlásokat tenni és döntéseket hozni.

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) másodjára szervezi meg Budapesten a Regionális Tudományos és Innovációs Hetet, amelyet egy időben tartanak a zöld mezőgazdaságról szóló globális fórummal. A rendezvény célja az agrárélelmezési rendszerek zöldítésének előmozdítása a FAO tagországaiban, és ennek érdekében a világszervezet platformot biztosít a régiók közötti tudásmegosztáshoz és a mezőgazdaság zöldítését elősegítő szakpolitikák és stratégiák legjobb gyakorlatainak terjesztéséhez. (AM Sajtóiroda)