Magyarország étele® 2026 program – A jövő mesterei és a népmesék ízei egy színpadon

Bódi Ágnes

Az Étrend – Magyar Konyhafőnökök Egyesülete a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Szolnoki Szakképzési Centrummal, a Debreceni Egyetemmel és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával közösen hirdeti meg a 2026-os Magyarország étele szakácsversenyt, a Szakma Ifjú Mestere tanulóversenyt, valamint az „Egyszer volt, hol nem volt…” rajzpályázatot.

Három verseny – egy közös cél

  • Magyarország Étele 2026: a magyar népmesék ihlette „Mesés ételek” témájú szakácsverseny, ahol a legjobb pályamű elnyeri a rangos címet.
  • Szakma Ifjú Mestere 2026: fiatal szakács-, cukrász- és pincértanulók mérik össze tudásukat életszerű környezetben, egyéni és csapatversenyben.
  • „Egyszer volt, hol nem volt…” rajzpályázat: gyerekek és fiatalok mutathatják meg rajzaikon, hogyan jelennek meg az ételek a népmesék világában. Mindez pályaorientációs célból.

Időpontok és helyszín

A döntők és az eredményhirdetések két napon keresztül, 2026. április 25–26-án zajlanak a Debreceni Egyetem Szolnok Campusán, ahol az élőmunkás versenyek ünnepi díjkiosztóval és kiállítással zárulnak.

Fotó: Bódi Ágnes

Miért érdemes nevezni?

Az elmúlt években a „Magyarország Étele” verseny rangos szakmai elismeréssé nőtte ki magát: a győztesek nemcsak országos figyelmet kaptak, hanem ételük és munkájuk a magyar gasztronómia megújulásának szimbólumává vált. A verseny minden évben hozzájárul ahhoz, hogy a hagyományos ízek és a modern konyhaművészet találkozzanak, és így a kulturális örökségünk új formában, a jövő generációi számára is élővé váljon.

A fiatal szakembereknek szóló „Szakma Ifjú Mestere” verseny különleges jelentőséggel bír: hidat képez az oktatás és a munka világa között, lehetőséget adva a diákoknak és pályakezdőknek, hogy valós környezetben bizonyítsák tudásukat. Ez a megmérettetés nemcsak szakmai fejlődést kínál, hanem erősíti a kapcsolatot az iskolák, a képzőhelyek és a vendéglátóipar között, így segítve a fiatalokat abban, hogy magabiztosan lépjenek be a szakmai életbe.

Az „Egyszer volt, hol nem volt…” rajzpályázat pedig a gyerekek és fiatalok kreativitását szólítja meg: a népmesék világán keresztül közelebb hozza őket a gasztronómiához és a vendéglátás világához. A rajzokban megjelenő hamuban sült pogácsa, királyi lakoma vagy varázslatos étel nemcsak fantáziát és művészi érzéket fejleszt, hanem játékos formában mutatja meg, milyen gazdag a magyar kulturális örökség.

Fotó: Urbán Ádám

Kötelező alapanyagok

A Magyarország étele 2026 versenyen induló ételeknek a hagyomány és az innováció találkozását kell megjeleníteniük, miközben kötelezően felhasználják az alábbi alapanyagokat:

  • választási malachús (8–10 hetes),
  • Naszálytej Zrt. Magic Milk laktózmentes natúr görög krémjoghurt,
  • Szatmári Malom lisztjei és malomipari termékei,
  • Bonduelle Food Service kukorica termékei (morzsolt vagy csöves, fagyasztott vagy konzerv).

Ezen felül minden pályaműnek tartalmaznia kell:

  • legalább egy BIO minősítésű terméket,
  • valamint egy Magyarországon bejegyzett védjeggyel rendelkező alapanyagot (pl. Hungarikum, HÍR, Kiskun védjegy).

Üzenet

Különösen fontos, hogy mindhárom kezdeményezés határon túli magyar közösségeket is megszólít: a versenyek és pályázatok nyitottak az elszakított területeken és a diaszpórában élő magyarok számára is. Így a programok nemcsak szakmai és kulturális értéket teremtenek, hanem erősítik a nemzeti összetartozás érzését, és lehetőséget adnak arra, hogy a Kárpát-medence és a világ magyarsága közösen építse a gasztronómiai és kulturális jövőt.

A három kezdeményezés közös küldetése, hogy a hagyomány és az innováció találkozásával építse a magyar gasztronómia jövőjét és bevonja a fiatal generációkat is. Legyen szó ételről, szakmai tudásról, vagy rajzról – minden résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a magyar népmesék és ízek öröksége tovább éljen.

Asztalos István, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke elmondta: „A kultúra és benne a gasztrokultúra, a modern világban nem puszta dísz, a versenyképesség, az önazonosság és közösség forrása is egyben. Ami országképet formál, mindez közösen megélhető, megosztható, építhető. A kultúra az ország lelke, ami identitást ad, vagy jövőt rajzol. Ezért sem lehet központosítani, mert az ereje éppen a sokszínűségéből fakad. Mi ezt szeretnénk a versenyekkel a mai formájában megmutatni, gondozni és arra építkezve jövőt formálni. Ha pedig a kollégák is részeseivé válnak ennek a folyamatnak, akkor lesz teljessé az új magyar konyha alapja.”

Molnár Karolina, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára többek között aAz „Egyszer volt, hol nem volt…” rajzpályázat fontosságát említette a másik kettő mellett, és követendő példaként emelte ki  a versenyeket.

További információ és nevezési lapok:

www.magyarorszagetele.hu

Youtube videó: https://youtu.be/8IZvTBHjMr8?si=avD2-6jb59gk7wmV

 

