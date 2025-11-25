Magyarország étele® 2026 program – A jövő mesterei és a népmesék ízei egy színpadon

Az Étrend – Magyar Konyhafőnökök Egyesülete a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Szolnoki Szakképzési Centrummal, a Debreceni Egyetemmel és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával közösen hirdeti meg a 2026-os Magyarország étele szakácsversenyt, a Szakma Ifjú Mestere tanulóversenyt, valamint az „Egyszer volt, hol nem volt…” rajzpályázatot.

Három verseny – egy közös cél

Magyarország Étele 2026: a magyar népmesék ihlette „Mesés ételek” témájú szakácsverseny, ahol a legjobb pályamű elnyeri a rangos címet.

a magyar népmesék ihlette „Mesés ételek” témájú szakácsverseny, ahol a legjobb pályamű elnyeri a rangos címet. Szakma Ifjú Mestere 2026: fiatal szakács-, cukrász- és pincértanulók mérik össze tudásukat életszerű környezetben, egyéni és csapatversenyben.

fiatal szakács-, cukrász- és pincértanulók mérik össze tudásukat életszerű környezetben, egyéni és csapatversenyben. „Egyszer volt, hol nem volt…” rajzpályázat: gyerekek és fiatalok mutathatják meg rajzaikon, hogyan jelennek meg az ételek a népmesék világában. Mindez pályaorientációs célból.

Időpontok és helyszín

A döntők és az eredményhirdetések két napon keresztül, 2026. április 25–26-án zajlanak a Debreceni Egyetem Szolnok Campusán, ahol az élőmunkás versenyek ünnepi díjkiosztóval és kiállítással zárulnak.

Miért érdemes nevezni?

Az elmúlt években a „Magyarország Étele” verseny rangos szakmai elismeréssé nőtte ki magát: a győztesek nemcsak országos figyelmet kaptak, hanem ételük és munkájuk a magyar gasztronómia megújulásának szimbólumává vált. A verseny minden évben hozzájárul ahhoz, hogy a hagyományos ízek és a modern konyhaművészet találkozzanak, és így a kulturális örökségünk új formában, a jövő generációi számára is élővé váljon.

A fiatal szakembereknek szóló „Szakma Ifjú Mestere” verseny különleges jelentőséggel bír: hidat képez az oktatás és a munka világa között, lehetőséget adva a diákoknak és pályakezdőknek, hogy valós környezetben bizonyítsák tudásukat. Ez a megmérettetés nemcsak szakmai fejlődést kínál, hanem erősíti a kapcsolatot az iskolák, a képzőhelyek és a vendéglátóipar között, így segítve a fiatalokat abban, hogy magabiztosan lépjenek be a szakmai életbe.

Az „Egyszer volt, hol nem volt…” rajzpályázat pedig a gyerekek és fiatalok kreativitását szólítja meg: a népmesék világán keresztül közelebb hozza őket a gasztronómiához és a vendéglátás világához. A rajzokban megjelenő hamuban sült pogácsa, királyi lakoma vagy varázslatos étel nemcsak fantáziát és művészi érzéket fejleszt, hanem játékos formában mutatja meg, milyen gazdag a magyar kulturális örökség.

Kötelező alapanyagok

A Magyarország étele 2026 versenyen induló ételeknek a hagyomány és az innováció találkozását kell megjeleníteniük, miközben kötelezően felhasználják az alábbi alapanyagokat:

választási malachús (8–10 hetes),

Naszálytej Zrt. Magic Milk laktózmentes natúr görög krémjoghurt,

Szatmári Malom lisztjei és malomipari termékei,

Bonduelle Food Service kukorica termékei (morzsolt vagy csöves, fagyasztott vagy konzerv).

Ezen felül minden pályaműnek tartalmaznia kell:

legalább egy BIO minősítésű terméket,

valamint egy Magyarországon bejegyzett védjeggyel rendelkező alapanyagot (pl. Hungarikum, HÍR, Kiskun védjegy).

Üzenet

Különösen fontos, hogy mindhárom kezdeményezés határon túli magyar közösségeket is megszólít: a versenyek és pályázatok nyitottak az elszakított területeken és a diaszpórában élő magyarok számára is. Így a programok nemcsak szakmai és kulturális értéket teremtenek, hanem erősítik a nemzeti összetartozás érzését, és lehetőséget adnak arra, hogy a Kárpát-medence és a világ magyarsága közösen építse a gasztronómiai és kulturális jövőt.

A három kezdeményezés közös küldetése, hogy a hagyomány és az innováció találkozásával építse a magyar gasztronómia jövőjét és bevonja a fiatal generációkat is. Legyen szó ételről, szakmai tudásról, vagy rajzról – minden résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a magyar népmesék és ízek öröksége tovább éljen.

Asztalos István, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke elmondta: „A kultúra és benne a gasztrokultúra, a modern világban nem puszta dísz, a versenyképesség, az önazonosság és közösség forrása is egyben. Ami országképet formál, mindez közösen megélhető, megosztható, építhető. A kultúra az ország lelke, ami identitást ad, vagy jövőt rajzol. Ezért sem lehet központosítani, mert az ereje éppen a sokszínűségéből fakad. Mi ezt szeretnénk a versenyekkel a mai formájában megmutatni, gondozni és arra építkezve jövőt formálni. Ha pedig a kollégák is részeseivé válnak ennek a folyamatnak, akkor lesz teljessé az új magyar konyha alapja.”

Molnár Karolina, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára többek között aAz „Egyszer volt, hol nem volt…” rajzpályázat fontosságát említette a másik kettő mellett, és követendő példaként emelte ki a versenyeket.

További információ és nevezési lapok:

www.magyarorszagetele.hu

Youtube videó: https://youtu.be/8IZvTBHjMr8?si=avD2-6jb59gk7wmV