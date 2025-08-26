A kormány elkötelezett a hazai szőlő- és borágazat versenyképességének megerősítése mellett, a termelők a kihívások és növénybetegségek elleni küzdelemben is számíthatnak az agrártárca segítségére – jelentette ki Nagy István agrárminiszter hétfőn, a „Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka” pályázat díjátadóján, Budapesten.

A tárcavezető a rendezvényen határozott fellépést ígért a szőlőültetvényeket megtámadó szőlő aranyszínű sárgaság terjedésének megfékezésére és kordában tartására. A miniszter köszönetet mondott a gazdák témában adott konstruktív javaslatai kapcsán. A célokkal egyetértünk és megteszünk mindent a védekezés jogi kereteinek bővítése és pénzügyi hátterének biztosítása érdekében. Éppen ezért hazánk azt kezdeményezte Brüsszelben, hogy az elérhető uniós szőlő- és borágazati támogatások közé bekerüljön a szőlő aranyszínű sárgaság terjedése elleni védekezés költségeinek 100 százalékos támogatása is. A kezdeményezés pozitív visszajelzésre talált a Tanács részéről, a vonatkozó jogszabály − a várakozások szerint − akár ez év végén megjelenhet.

A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervben idén csaknem 28 millió euró, a 2024-2027-es időszakra pedig összesen mintegy 112 millió euró forrás áll rendelkezésre. Segítséget jelent, hogy a beruházási támogatásokat már a szőlőtermelők is igényelhetik.

Az eseményen a tárcavezető kitért arra is, hogy a megmérettetést már határon túlra is kiterjesztették a szervezők. Ez bizonyítja, hogy a magyar kormány által indított komplex, nemzetpolitikai programok pozitív hatással vannak a külhoni magyar gazdatársadalomra is. A Schams Ferenc Terv lehetőséget biztosít új közösségi szőlőtelepítések, borászati összejövetelek és szaktanácsadási programok támogatására, amelyek erősítik a határon túli magyar borászatokat, történelmi borvidékeinket.

A Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka pályázaton részt vevők a szőlőre nem csupán gyümölcsként vagy ipari növényként tekintenek. Ők jól tudják, és vallják is, hogy a szőlő kultúrát és hagyományt jelent, amely évszázadok óta jellemzi tájainkat – emelte ki az agrárminiszter.

Nagy István idén kisbirtok kategóriában a badacsonytomaji Váli Pincészetnek, középbirtokok közül az etyeki Haraszthy Pincészetnek, nagybirtokoknál a borotai Koch Borászatnak, határon túli kategóriában pedig a helembai Világi Winerynek adta át a „Magyarország legszebb szőlőbirtoka” oklevelet.