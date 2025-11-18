Magyarország nem kér a műhúsból

Az élelmiszertermelést nem lehet elválasztani a termőföldtől, mert akkor elveszítjük kultúránkat, ezért is tiltja be hazánk a műhús előállítását és forgalmazását Magyarországon – közölte Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán.

A tárcavezető kiemelte, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az élelmiszer-előállítás a termőföldhöz kötődjön, mivel ez hagyományaink, kultúránk alapja, ha ettől eltávolodunk, identitásunkat is elveszítjük. A laboratóriumi körülmények között előállított húsok elterjedése olyan életmódváltozást eredményezne, ami teljesen felborítaná az európai kultúrát, amit nem hagyhatunk – tette hozzá.

A miniszter kitért arra is, hogy számos aggály fogalmazható meg a laboratóriumban előállított húsokkal kapcsolatban. Az elfogyasztott élelmiszerek jelentős hányadukban beépülnek az emberi szervezetbe. Ebből következően mindent meg kell tenni a lehetséges negatív hatások kizárása érdekében. Hazánk minden oldalról megvizsgálta a műhús kérdését, és a szükséges uniós eljárásoknak is alá vettette a szabályozást. Az álláspontunk ezek lezárását követően sem változott, a lehető legszigorúbb szabályozásra van szükség. Kizárólag az orvosi és állatgyógyászati célú felhasználást engedélyezzük, minden más esetben szigorúan megtiltjuk a műhús előállítását és forgalmazását hazánkban.

Az agrárminiszter leszögezte, meg kell becsülni a normalitást, a hagyományokat és a gazdák munkáját, akik két lábbal a földön állnak. A nemzeti kormány elkötelezett a termőföldhöz kötődő élelmiszer-előállítás és a vidék megerősítése mellett. Az emberek egy része ugyanis eltávolodott a természettől, álromantika alakul ki az élővilág kapcsán. A társadalom többségének meg kell értenie, hogy a gazdák nélkül nincs élelmiszer és nincs jövő sem. A műhús egy csinálmány, mi pedig ragaszkodunk a kultúránkhoz. Az inkubációs hústenyésztés helyett válasszuk a biztonságos hazai élelmiszereket – húzta alá Nagy István.