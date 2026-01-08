Hirdetés
Magyarországon a BYD 2412 darab új energiával hajtott személygépkocsit értékesített 2025-ben

AzÜzlet.hu

A BYD 2025-ben az első számú márka lett az új energiával hajtott – tisztán elektromos és konnektorról tölthető hibrid – személygépkocsik piacán Magyarországon 2412 ilyen típusú jármű értékesítésével – közölte a a Datahouse adatai alapján a BYD. 

Hozzátették, hogy ez nagy lépés a cég számára, ugyanis 2024-ben a BYD jelenlétének első teljes évében a magyar személygépkocsi-piacon a márka a negyedik helyen végzett ebben a rangsorban.

Arra is kitértek, hogy január első napjaiban tette közzé a BYD a 2025-ös globális értékesítési adatait, amelyek megerősítették a márka vezető szerepét a New Energy Vehicle (NEV) szegmensben, valamint azt is, hogy a BYD egyidejűleg a világ első számú márkája lett a tisztán elektromos (BEV) személygépkocsik piacán.

Magyarország szorosan követi ezt a globális trendet: a márka, amely csupán 2023 végén lépett be a magyarországi piacra, mára az általa forgalmazott szegmensek élére állt.

A BYD országszerte 12 értékesítési helyszínen és 7 szervizközpontban áll az ügyfelek rendelkezésére, további két vidéki értékesítési pont indulása folyamatban van.

Az 1995-ben akkumulátorgyártóként alapított BYD üzleti tevékenysége kiterjed az autóiparra, a vasúti közlekedésre, az új energiára és az elektronikára, és több mint 30 ipari parkkal rendelkezik Kínában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Japánban, Brazíliában, Magyarországon és Indiában. (MTI)

