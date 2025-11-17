Kezdőlap Tech Magyarországon fejlesztik a jövő hálózatát: 6G labort nyitott az Ericsson Budapesten
Magyarországon fejlesztik a jövő hálózatát: 6G labort nyitott az Ericsson Budapesten

Magyarországon fejlesztik a jövő hálózatát: 6G labort nyitott az Ericsson Budapesten

  • A jövő hálózatain dolgoznak majd a vállalat egyik legnagyobb K+F központjában, Budapesten
  • Egyetemekkel, hazai és nemzetközi kutatóintézetekkel együttműködve terveznek közös kísérleteket
  • Fenntarthatóbb, reziliensebb és emberközpontú digitális társadalmat vetít előre az Ericsson 6G-víziója

Az Ericsson (NASDAQ: ERIC) ma megnyitotta új 6G Laborját budapesti kutatás-fejlesztési központjában. A vállalat ezzel tovább erősíti a jövő hálózatainak fejlesztésére vonatkozó elkötelezettségét, ugyanakkor fokozza a következő generációs mobiltechnológia kutatására és szabványosítására tett erőfeszítéseit.

Az új labor a jövő hálózati megoldásain dolgozik majd, és olyan alapvető 6G-funkciók fejlesztésére összpontosít, mint a hálózatok programozhatósága és a szolgáltatások rugalmas, nyílt hozzáférhetősége (network exposure). A 6G a folyamatosan fejlődő 5G Core technológiára épül, és nagyban támaszkodik a felhőalapú rendszerek, az automatizáció, a nyílt interfészek, valamint a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás gyors fejlődésére.

Az Ericsson a világszinten vezető technológiai vállalatokkal és mobilszolgáltatókkal kialakított együttműködései mellett Magyarország meghatározó akadémiai intézményeivel is tervez közös kísérleteket és fejlesztéseket, többek között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME), az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE), az Óbudai Egyetemmel, valamint a HUN-REN kutatóhálózattal.

Antonio Passarella, az Ericsson Közép-Európáért és Észak-Balkánért felelős értékesítési vezetője elmondta: „Magyarországi 6G Laborunk megnyitása megerősíti hosszú távú elkötelezettségünket a kutatás és innováció iránt. A 6G korszak felé haladva az a célunk, hogy a mai 5G Core technológiát egy még rugalmasabb, nyitottabb és intelligensebb platformmá fejlesszük, amely teljesen új felhasználási területek, iparágak és társadalmi előnyök előtt nyitja meg az utat.”

Boráros András, az Ericsson Magyarország kutatás-fejlesztési vezetője a következőképpen nyilatkozott: „Azzal a céllal nyitottuk meg a budapesti 6G Labort, hogy tudományos áttörések helyszíne és egyben a gyakorlati innováció műhelye is legyen. A munkánk nem csak arról szól, hogy felkészüljünk az 5G utáni világra, szeretnénk valóban hasznára lenni a társadalomnak. Azon dolgozunk, hogy az emberek a jövőben minél hatékonyabban tudjanak kommunikálni, együttműködni egymással.”

A magyarországi 6G Labor kulcsszerepet játszik majd az Ericsson globális 6G kutatási programjában, illetve annak vizsgálatában, hogy a jövő hálózatai miként támogathatják a fenntarthatóbb, reziliensebb és emberközpontú digitális társadalmak kialakulását. A kezdeményezés egyúttal erősíti az Ericsson pozícióját a magyarországi innovációs ökoszisztémában, és új lehetőségeket teremt közös kutatásokra, egyetemi együttműködésekre és tehetséggondozásra.

Az Ericsson 1991 óta van jelen Magyarországon, és az Ericsson Research csapata 1996-ban kezdte meg működését. A 6G Labor budapesti létrehozásával a vállalat célja, hogy Magyarország aktív szerepet töltsön be a jövő kommunikációs technológiáinak fejlesztésében.

