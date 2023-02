Magyarországra is befutott a hitelkártya alternatívája – minden előnyével és hátrányával

Néhány éve indult el a “vásárolj most, fizess később”, azaz Buy Now Pay Later (BNPL) pénzügyi szolgáltatás az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában, ma már több mint 30 országban, többek között Magyarországon is van ilyen fizetési lehetőség a piacon – hívta fel a figyelmet a Deloitte könyvvizsgáló.

Kiemelték, hogy az új finanszírozási szolgáltatás a vállalat szakértői szerint könnyen válhat a hitelkártya új versenytársává lakossági és üzleti körökben is.

A BNPL keretében a vásárláskor azonnal elérhetővé válik a kamatmentes halasztott vagy részletfizetési lehetőség; a szolgáltatás elsősorban olyanok számára lehet érdekes, akik nem rendelkeznek hitelkártyával vagy más fedezetlen hiteltermékkel – írták.

A BNPL megjelenéséhez és rohamos növekedéséhez három alapvető trend vezetett: az e-kereskedelem növekedése, a hitelkártyák visszaszorulása és a magas ügyfélszerzési költségek. Kereskedői oldalról leginkább a kosárérték növelése, a kosárelhagyási ráta csökkentése és az új vásárlók bevonzása a legfontosabb szempontokok, amelyek ösztönzőleg hatottak – írták.

Kifejtették: az innováció lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy bármilyen vásárlás költségét kamatmentes részletben fizesse. A törlesztés után, ha hosszabb időszakra szól, kamatot is felszámítanak.

Csonka Barbara, a Deloitte Magyarország technológiai üzletágának tanácsadója elmondta: a szolgáltatás hátránya, hogy a felelőtlen költekezést támogatja, ezáltal képes elősegíteni a túlköltekezést, főképp ha az ügyfél a meglévő hitelkártyáját is a szolgáltatáshoz kapcsolja. Mindez egy gazdasági válság és tartós infláció idején veszélyes lehet – tette hozzá.

Jalsovszky Géza, a Deloitte Magyarország technológiai üzletágának szenior menedzsere megjegyezte: a szolgáltatás elterjedését nagyban segíti a fiatalabb generációk hagyományos bankokkal szembeni bizalmatlansága. A BNPL legnagyobb globális szereplői többek között az Affirm, a Klarna és az Afterpay; Magyarországon már a nagyobb kereskedelmi bankok, de akár az Apple, a Revolut és az Ikea is kínálja.

A szolgáltatás terjedését a fiatalok között különösen ösztönzi, hogy közöttük sok az olyan ügyfél, akinek nincs megtakarítása és stabil munkahelye, így nem jogosult a hagyományos értelemben vett hitelfelvételre.