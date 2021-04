Majorosi Emese háziorvos – érthetetlen magatartás

Háziorvosként azt tanácsolom, hogy akinek lehetősége nyílik arra, hogy beoltsák, ne válogasson az oltóanyagok között, mert mindegyik Magyarországon engedélyezett vakcina hatásos védelmet nyújt a koronavírus ellen – magyarázza dr. Majorosi Emese háziorvos.

– Sajnos azt tapasztalom, hogy a különösen kedvezőtlen megbetegedési és halálozási számok mellett is alacsony az oltásra jelentkezők regisztrációs szint. Még mindig több millióan vannak, akik nem mutattak hajlandóságot arra, hogy beoltassák magukat – elemez Majorosi Emese.

“Azt is aggályosnak tartom, hogy az emberek egy része nem fogadja el azt az oltóanyagot, amit a háziorvosuk felajánl nekik. Pedig, ha a háziorvos megkeres valakit és felajánlja akár a kínai vagy az orosz vakcinát, szerintem semmi sem indokolja a visszautasítást. Mert nyilván az orvos dönt a legjobb tudása és a rendelkezésre álló vakcinák birtokában, a javallat vagy éppen az ellenjavallat alapján arról, hogy melyik oltóanyagot ajánlja fel. Ezért nem is értem, hogy a páciensek egyes vakcinákat milyen megfontolás alapján utasítanak vissza.”

A doktornő szerint van aki azt hozza fel ilyenkor, hogy a keleti vakcinákat még nem regisztrálták az Európai Unióban, amire az a válasza, hogy Magyarország is az Európai Unió tagja és az OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet) mindegyik olyan vakcinát engedélyezte, amelyekkel az oltás itthon zajlik.

– Olyan felvetés is elhangzik, hogy az Európai Unióba esetleg majd nem lehet beutazni akkor, ha nem az ott engedélyezett oltóanyagot kapta valaki. Majorosi Emese ezzel kapcsolatban azt a privát véleményét hangoztatja, hogy az Európai Unió országai valószínűleg nem engedik meg maguknak azt a luxust, hogy a jólfizető orosz és kínai utazókat nem engedik be a kontinensre. Ők pedig biztosan a saját nemzetük vakcinájával lettek beoltva.

Majorosi Emese ugyanakkor fontosnak tartja megemlíteni, hogy a háziorvosnak, vagy az oltópontok szakembereinek a páciens elmondása alapján kell dönteniük arról, hogy fennál-e náluk a covid fertőzöttség lehetősége.

– Oltás előtt a háziorvosnak nincs lehetősége arra, hogy minden beteget leteszteljen. Ezért aki az oltás előtti időszakban úgy érzi, hogy megkaphatta a fertőzést, a háziorvost kérheti arra, hogy PCR tesztre küldje, vagy a magánegészségügyi intézményeknél, ellenszolgáltatásért végeztethet tesztet. Ha pedig arra kíváncsi, hogy egy korábbi fertőzés okán a szervezetében képződött-e covid ellenanyag, szintén valamelyik magánegészségügyi intézménynél végeztethet, vagy a patikában vásárolhat tesztet. Amennyiben kiderül, hogy az illető – annak ellenére, hogy esetleg nem is tudott róla -, az elmúlt időszakban elszenvedte a fertőzést, vagy éppen fertőzés alatt áll, akkor az oltást el kell halasztani. Az illető ugyanakkor átmenetileg védettnek is tekinthető.

Majorosi Emese szerint azonban az otthoni ellenanyag gyorsteszt elvégzése előtt mindenképpen érdemes konzultálni a háziorvossal, mert korántsem mindegy, hogy a megfelelő tesztet vásárolja-e meg az ember. Más a helyzet akkor, ha valaki már biztosan átesett a fertőzésen és még később is érzi a covid fertőzés mellékhatásait.

– Nap mint nap többet tudunk meg a rendkívül agresszív vírus természetéről, viselkedéséről és az általa kiváltott utóhatásokról. Az már egyértelmű, hogy a covid többféle betegséget képes okozni és a fertőzés után is kialakulhatnak olyan tünetek, amelyek szakorvosi ellátást igényelnek. Ebben az esetben is a háziorvoshoz kell fordulni, aki a megfelelő vizsgálatok – EKG, labor, fizikális vizsgálat -, elvégzése után az úgynevezett post-covid esetekben is segíteni tud a tünetek kezelésében. Ugyanakkor a helyzet súlyát érzékelve (miközben a magánegészségügyben is megjelentek az ezzel foglalkozó intézmények), már Budapesten és Debrecenben is megnyitották azokat állami egészségügyhöz tartozó post-covid ambulanciákat ahová a háziorvos be tudja utalni oda a betegeket.

é.m.z.