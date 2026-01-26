Hirdetés
Málta turizmusa új szakaszba lépett

Bódi Ágnes

VisitMalta Hungary

Málta nagy lendülettel lépett be a 2026-os évbe. A rekordot döntő turisztikai költés, az erősödő légi összeköttetések, a sokszínűbb turisztikai kínálat, valamint az ágazati szereplők közötti szorosabb együttműködés 2025-öt a korábbiakat is felülmúlóan kiemelkedő évvé tette.

A siker ugyanakkor új kihívásokat is hoz: miként lehet a növekedést megszilárdítani anélkül, hogy az a lakosság életminőségére vagy a környezetre aránytalan terhet róna. A válasz nem a mennyiségi bővítés, hanem a fókuszáltabb prioritások és a turizmus újrapozícionálása egy egyre versenyképesebb, élményalapú globális piacon.

Egy közelmúltbeli sajtótájékoztatón Ian Borg, Málta miniszterelnök-helyettese, külügyi és turisztikai minisztere ismertette azt a nyolc célkitűzést, amely a 2026-os év turisztikai irányvonalát határozza meg, és egyben megalapozza a 2027–2035 közötti új nemzeti turizmusstratégiát.

A nyolc kiemelt célkitűzés:

1. Egész éves desztináció
A szezonalitás csökkentése kulcsfontosságú a turizmus ellenálló képességének erősítésében. A célzott marketingtevékenységnek köszönhetően a turisztikai kereslet egyenletesebben oszlik el az év során, különösen a kultúra, sport, városlátogatások, konferenciák és eseményturizmus területén.

2. Hozzáadott értéket teremtő élmények
A mai utazók valódi élményeket keresnek. Málta erőssége az autentikus örökségben, gasztronómiában, búvárkodásban, művészetekben és a helyi közösségi életben rejlik. Ezek tudatos összehangolása magasabb értéket teremthet nagyobb volumennövekedés nélkül.

3. Jövőálló szálláshely-kínálat
A turisztikai tárca a széleskörű társadalmi egyeztetést követően új szabályozást vezet be a szálláshely-kínálat kiegyensúlyozására. A hangsúly a szolgáltatás minőségén, a fenntarthatóságon, a dizájnon és az élményen van, nem a szobaszámon.

4. Közösségek mint partnerek
A turizmus akkor működik jól, ha a helyi közösségek közvetlen haszonélvezői. Pilotprojektek indulnak többek között Swieqi és Valletta térségében, míg infrastrukturális fejlesztések és kulturális kezdeményezések erősítik a helyi identitást.

5. Intelligensebb légi összeköttetések
Az új hosszú távú járatok – köztük a hamarosan induló Málta–New York összeköttetés – hozzájárulnak a piacok diverzifikálásához és a magasabb költésű látogatók bevonzásához.

6. Környezeti felelősségvállalás
A természeti értékek megóvása alapvető prioritás. A Blue Lagoon rehabilitációja jó példa arra, miként kapcsolható össze a látogatói élmény javítása és az ökológiai védelem.

7. Digitalizáció minden szinten
A digitális megoldások és a mesterséges intelligencia átalakítják a turizmust. A Malta Tourism Authority új digitális és AI-alapú eszközöket vezet be a látogatói folyamatok, valamint a nemzetközi marketingkampányok hatékonyabb irányítására.

8. Nemzetközi szerepvállalás a turizmus jövőjében
World Tourism and Travel Council idei globális csúcstalálkozójának megrendezése Máltát a nemzetközi turisztikai együttműködés középpontjába helyezi, új partnerségeket és bemutatkozási lehetőségeket teremtve Málta és Gozo számára.

A turizmus gyorsan változik, és azok a desztinációk, amelyek nem alkalmazkodnak, lemaradnak. Málta jövőképe egyértelmű: konszolidáció, stratégiai fókusz és határozott vezetés – egy ellenállóbb, fenntarthatóbb turizmus érdekében.

