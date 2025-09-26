Máltai szeretetszolgálat: másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztek be rászoruló családok

Másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely a felzárkózó településeken élő, hátrányos helyzetű családok számára nyílt pályázaton teszi elérhetővé, hogy modern, egészséges és tágas otthonok bérlői legyenek – közölte a karitatív szervezet.

A közlemény szerint egy háromtagú drávagárdonyi család költözött be a Felzárkózó települések program századik szociális bérlakásába.

A program első szociális bérlakását másfél évvel ezelőtt, 2024 júniusában a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Jánkmajtison vehette birtokba a pályázati úton kiválasztott család, azóta összesen már 356 ember, 212 felnőtt és 144 gyermek kezdhetett új életet modern és egészséges lakókörnyezetet nyújtó otthonban – tették hozzá.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat eddig 139 bérlakást alakított ki, többségében használt családi házak teljes felújításával, 192 ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, 261 további épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik. Az európai uniós támogatásból megvalósuló program 166 településen létesít szociális bérlakásokat – írta az MTI.