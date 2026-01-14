Manchesterben terjeszkedik tovább az a&o Hostels

Manchesterben erősíti tovább brit jelenlétét Európa legnagyobb hostel üzemeltetője, az a&o Hostels. A társaság megvásárolta a belvárosban, a Deansgate és a Piccadilly negyedek között elhelyezkedő, egymással szomszédos ibis és Novotel szállodákat, amelyeket a jövőben hostel-hotel hibridként üzemeltetnek majd.

A Portland és Dickinson Streeten elhelyezkedő, egymással összekapcsolt, négyemeletes épületegyüttes összesen mintegy 13 ezer négyzetméter alapterületű. Az ingatlanokat az Ares Real Estate alapjaitól és az EQ Group-tól vásárolták meg.

A szállodák korábban az Accor franchise-rendszerében működtek ibis és Novotel márkanév alatt, és kiemelkedően jó lokációval rendelkeznek: a belváros szívében, a Deansgate és a Piccadilly negyed között, mindössze 15 perces sétatávolságra Manchester központi pályaudvarától.

Az a&o a következő időszakban 8,2 millió font értékű felújítási programot indít, amelynek eredményeként 303 szobában összesen 1218 férőhely jön létre. A kapacitás megoszlása a vállalat jól ismert koncepcióját követi: 30 százalék privát szoba, 30 százalék családi szoba és 40 százalék többágyas dormitory. A munkálatok várhatóan 2027 első negyedévére fejeződnek be, miközben az épület végig nyitva marad.

Manchester az a&o negyedik brit helyszíne, egyben a cég 44. európai egysége, amellyel tíz európai országban van jelen. A beruházás szorosan illeszkedik a vállalat 500 millió eurós befektetési programjába, amely a költségtudatos utazók – családok, iskolai csoportok, hátizsákos utazók – számának növekedésére épít. Az európai hostelpiacon a becslések szerint 2025 és 2030 között évi közel 6 százalékos növekedés várható.

Az elmúlt két évben az a&o mintegy 8500 új férőhelyet szerzett meg vagy fejlesztett Európa-szerte. A cég 2023 végén menedzsment által vezetett kivásárláson esett át, amelyet a StepStone Group és a Proprium Capital Partners támogatott, és azóta közel félmilliárd eurót fektettek a hálózat bővítésébe. A közelmúlt akvizíciói között London, Brighton, Brüsszel, Antwerpen és Heidelberg is szerepel, valamint a Schulz Hotels prémium budget platform integrálása.

Oliver Winter, az a&o Hostels alapító-vezérigazgatója szerint Manchester régóta kiemelt stratégiai célpont volt. „Londonon kívül az Egyesült Királyság egyik legerősebb szállodapiaca, évente közel 1,9 millió látogatóval. Örülünk, hogy most egy jelentős belvárosi jelenléttel tudunk belépni” – fogalmazott.

Manchester technológiai és médiaközpontként, valamint élénk kulturális és zenei életével, Premier League-mérkőzéseivel és egész éves rendezvényeivel különösen vonzó a fiatal, városlátogató és költségérzékeny utazók számára – éppen annak a célcsoportnak, amelyre az a&o modellje épül.