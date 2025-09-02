Kezdőlap Gazdaság Már az összes budapesti fiókban lehet készpénzért vásárolni állampapírt
GazdaságHírek
No menu items!

Már az összes budapesti fiókban lehet készpénzért vásárolni állampapírt

AzÜzlet.hu

Kép forrása: Magyar Államkincstár

A Magyar Államkincstár keddtől mind az öt budapesti ügyfélszolgálatán teljes körű szolgálást biztosít, miután elérhetővé vált a készpénzes állampapír-adásvétel és -pénztári szolgáltatás a Hattyú utcai fiókban is.Ezt közölte a Magyar Államkincstár közleményében.

Kiemelték: az állampapír-forgalmazásban kiemelt szerepe van a Pest vármegyei és a budapesti régiónak: innen származik a kincstár lakossági állampapír-állományának több mint fele, ügyfeleinek pedig több mint 42 százaléka.

A Magyar Államkincstár 1,1 millió értékpapír- és Start-számlával rendelkező ügyfele idén eddig rekordforgalmat bonyolított le mind online, mind a fiókokban. Szeptemberig közel 360 ezren keresték fel személyesen a kincstár fiókjait, ami 6,3 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát – áll a közleményben.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Itt a roham: Több ezer ügyfél jelentkezett egy nap alatt a fix 3 százalékos hitelre

Tehát egy nappal az indulást követően ma még jobb otthon startosnak lenni, beindult a verseny, egy nap alatt több százezer forinttal lettek gazdagabbak az elsőlakás-vásárlók.
Tovább
Cégvilág

KTK: elindult a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékeken

A közlemény alapján szeptember 1-én elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon Start Hitelprogram.
Tovább
Hírek

Tisztított szennyvizet az iparba: ez kell ahhoz, hogy Magyarország továbbra is víznagyhatalom maradhasson

Az akkumulátorgyártás vízigénye is jelentősen csökkenthető lehet ezzel a technológiával
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Már az összes budapesti fiókban lehet készpénzért vásárolni állampapírt

Gazdaság
A Magyar Államkincstár 1,1 millió értékpapír- és Start-számlával rendelkező ügyfele idén eddig rekordforgalmat bonyolított le mind online, mind a fiókokban. Szeptemberig közel 360 ezren keresték fel személyesen a kincstár fiókjait, ami 6,3 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát
Tovább

Itt a roham: Több ezer ügyfél jelentkezett egy nap alatt a fix 3 százalékos hitelre

Gazdaság
Tehát egy nappal az indulást követően ma még jobb otthon startosnak lenni, beindult a verseny, egy nap alatt több százezer forinttal lettek gazdagabbak az elsőlakás-vásárlók.
Tovább

KTK: elindult a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékeken

Cégvilág
A közlemény alapján szeptember 1-én elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon Start Hitelprogram.
Tovább

Tisztított szennyvizet az iparba: ez kell ahhoz, hogy Magyarország továbbra is víznagyhatalom maradhasson

Hírek
Az akkumulátorgyártás vízigénye is jelentősen csökkenthető lehet ezzel a technológiával
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Már az összes budapesti fiókban lehet készpénzért vásárolni állampapírt

A Magyar Államkincstár 1,1 millió értékpapír- és Start-számlával rendelkező ügyfele idén eddig rekordforgalmat bonyolított le mind online, mind a fiókokban. Szeptemberig közel 360 ezren keresték fel személyesen a kincstár fiókjait, ami 6,3 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát
Tovább
Gazdaság

Itt a roham: Több ezer ügyfél jelentkezett egy nap alatt a fix 3 százalékos hitelre

Tehát egy nappal az indulást követően ma még jobb otthon startosnak lenni, beindult a verseny, egy nap alatt több százezer forinttal lettek gazdagabbak az elsőlakás-vásárlók.
Tovább
Cégvilág

KTK: elindult a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékeken

A közlemény alapján szeptember 1-én elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon Start Hitelprogram.
Tovább
Hírek

Tisztított szennyvizet az iparba: ez kell ahhoz, hogy Magyarország továbbra is víznagyhatalom maradhasson

Az akkumulátorgyártás vízigénye is jelentősen csökkenthető lehet ezzel a technológiával
Tovább
Gazdaság

Karagich István: ahol az állam extrahozamot ad, okkal nem vállal senki befektetési kockázatot

A Blochamps Capital szerint a magyar privátbanki szektor sokkal tudatosabb és célzottabb vagyonkezelési gyakorlatot folytat, mint amit más nyilvános statisztikák sugallnak.
Tovább
Hírek

Zártkertek menthetnék meg a fiatalokat a lakásdrágulástól

A zártkertek lakóingatlanokká minősítését javasolja a hmhm.hu véleménycikke annak érdekében, hogy a szeptember 1-jén induló Otthon Start 3%-os lakáshitelprogram ne okozzon árrobbanást a lakáspiacon. A portál szerint a mezőgazdasági művelés alól kivont, kihasználatlan zártkertek bevonása jelentősen növelhetné a kínálatot, így fékezhetné az árak emelkedését, sőt akár csökkenést is eredményezhetne. A cikk úgy véli, ez különösen a fiatal vásárlóknak kínálna megfizethető alternatívát. Orbán Viktor korábban a Kossuth rádióban hangsúlyozta: az árplafonokkal és értékhatárokkal a kormány elejét kívánja venni a piaci túlfűtöttségnek.
Tovább
Gazdaság

Elstartolt a fix 3 százalékos hitel

Elindultunk! A fix 3 százalékos hitel a mai nappal elstartolt, elindult a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program, Európa legerősebb elsőlakás-programja! Albérletből saját otthonba! - írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán.
Tovább
Gazdaság

Jelentős kedvezményekkel készülnek a bankok az Otthon Start Program indulására

A bankok az Otthon Start Program indulására jelentős kedvezményekkel készülnek, ilyen például, hogy a programban elérhető kedvezményes kamatozású lakáshitelt az egyes pénzintézetek a kormány által meghatározott 3 százalékosnál kisebb kamattal biztosítják, valamint, hogy sikeres hitelfolyósítás esetén 200 ezer forint összegű jóváírást is vállalnak.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Tovább
Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Már az összes budapesti fiókban lehet készpénzért vásárolni állampapírt

A Magyar Államkincstár 1,1 millió értékpapír- és Start-számlával rendelkező ügyfele idén eddig rekordforgalmat bonyolított le mind online, mind a fiókokban. Szeptemberig közel 360 ezren keresték fel személyesen a kincstár fiókjait, ami 6,3 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát

Itt a roham: Több ezer ügyfél jelentkezett egy nap alatt a fix 3 százalékos...

Tehát egy nappal az indulást követően ma még jobb otthon startosnak lenni, beindult a verseny, egy nap alatt több százezer forinttal lettek gazdagabbak az elsőlakás-vásárlók.
© 2025 | www.azuzlet.hu