Már az összes budapesti fiókban lehet készpénzért vásárolni állampapírt

A Magyar Államkincstár keddtől mind az öt budapesti ügyfélszolgálatán teljes körű szolgálást biztosít, miután elérhetővé vált a készpénzes állampapír-adásvétel és -pénztári szolgáltatás a Hattyú utcai fiókban is.Ezt közölte a Magyar Államkincstár közleményében.

Kiemelték: az állampapír-forgalmazásban kiemelt szerepe van a Pest vármegyei és a budapesti régiónak: innen származik a kincstár lakossági állampapír-állományának több mint fele, ügyfeleinek pedig több mint 42 százaléka.

A Magyar Államkincstár 1,1 millió értékpapír- és Start-számlával rendelkező ügyfele idén eddig rekordforgalmat bonyolított le mind online, mind a fiókokban. Szeptemberig közel 360 ezren keresték fel személyesen a kincstár fiókjait, ami 6,3 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát – áll a közleményben.