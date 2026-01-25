Hirdetés
Kezdőlap Agrár Már benyújthatók a támogatási kérelmek a fagykárkrízis-támogatásra
AgrárHírek
No menu items!

Már benyújthatók a támogatási kérelmek a fagykárkrízis-támogatásra

AzÜzlet.hu

Elfagyott a kajszi – jelentős lehet a kár. Fotó: agroinform.hu

 Rendkívüli támogatásban részesülhetnek a tavaly tavasszal fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők, hiszen az agrártárca elérte az Európai Bizottságnál, hogy összesen 10,8 millió euró, azaz 4,2 milliárd forintnyi forrás juthat az érintetteknek. A támogatási kérelmeket 2026. január 23. és 2026. február 10. között lehet benyújtani elektronikusan.

Annak érdekében, hogy minél több termelő élhessen a lehetőséggel, a támogatás a kárenyhítő juttatáson felül igényelhető, így az előlegben már részesült gazdálkodók számára is elérhető – jelentette be Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán.  

A tárcavezető elmondta, hogy minden olyan szőlő- és gyümölcstermelő, akinek 30 százalékos hozamcsökkenést meghaladó igazolt kára keletkezett, jogosult lesz erre a támogatásra. A kiszámíthatóság és a fizetőképesség ugyanis a biztonságos termeléshez nélkülözhetetlen, ezért a szaktárca a váratlan helyzetekben is a gazdálkodók segítségére van. Az agráriumot érő kihívásokkal szemben ezért egyre inkább a megelőzésre kell fókuszálni.

 A tavalyi tavaszi fagy okozta gazdálkodói károk enyhítésének érdekében, az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően, az Agrárminisztérium megteremtette a lehetőségét a fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők számára az általuk igénybe vehető kárenyhítési juttatás előlegfizetésének. Ennek köszönhetően 2025-ben összesen 1,45 milliárd forint kompenzáció juthatott el, több mint fél évvel a megszokotthoz képest, a kárt szenvedett gazdákhoz. Ezt követően sikerült elérni azt, hogy többletforrás álljon rendelkezésre a tavaszi fagykárok kapcsán a közös krízisalapból a hét érintett tagállam, így Magyarország számára is. Ennek a rendkívüli támogatásnak az igénylése indulhat meg hamarosan. A hazánk számára rendelkezésre álló keretösszeget 2026. április 30-ig kell kifizetni a fagykárt szenvedett termelőknek – ismertette az agrárminiszter.

 Nagy István a megelőzés kapcsán kiemelte, hogy ezekben a helyzetekben nem a nulláról építkezünk, hiszen az agrártámogatási környezet egészét a termelők likviditásának megőrzése érdekében alakítjuk ki, miközben egy következetesen tervezett kockázatkezelési rendszert is működtetünk. Ez a 2012-től folyamatosan fejlesztett rendszer Európában egyedülállóan módon járul hozzá az egyre inkább szélsőségessé váló időjárási viszonyok miatti mezőgazdasági károk utólagos enyhítéséhez. Ennek minden eleme, így az agrárkárenyhítési alap, a biztosítási támogatás és a krízisbiztosítás is bizonyítja a hasznosságát az egyre kiszámíthatatlanabb klímakörnyezetben. (Agrárminisztérium )

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Energia

A napenergia hasznosításában 2025-ben is Magyarország volt Európa legjobbja

A a zöldenergia még hatékonyabb hasznosításához a tárolási képességeket is meg kell erősíteni.
Tovább
Hírek

Szerb belügyminisztérium: 30 perces lesz a határellenőrzés a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Személyforgalom esetén a határellenőrzést Magyarország területén, a kelebiai vasútállomáson végzik, míg a tehervonatok vizsgálata Szerbiában, a Szabadka-Kelebia vasúti határátkelőn történik.
Tovább
Gazdaság

Az átlagkeresetből kimaxolhatók a hazai személyi kölcsönök

Tavaly novemberben bruttó 756 400, illetve nettó 525 900 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Már benyújthatók a támogatási kérelmek a fagykárkrízis-támogatásra

Agrár
 A tavalyi tavaszi fagy okozta gazdálkodói károk enyhítésének érdekében, az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően, az Agrárminisztérium megteremtette a lehetőségét a fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők számára az általuk igénybe vehető kárenyhítési juttatás előlegfizetésének.
Tovább

A napenergia hasznosításában 2025-ben is Magyarország volt Európa legjobbja

Energia
A a zöldenergia még hatékonyabb hasznosításához a tárolási képességeket is meg kell erősíteni.
Tovább

Szerb belügyminisztérium: 30 perces lesz a határellenőrzés a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Hírek
Személyforgalom esetén a határellenőrzést Magyarország területén, a kelebiai vasútállomáson végzik, míg a tehervonatok vizsgálata Szerbiában, a Szabadka-Kelebia vasúti határátkelőn történik.
Tovább

Az átlagkeresetből kimaxolhatók a hazai személyi kölcsönök

Gazdaság
Tavaly novemberben bruttó 756 400, illetve nettó 525 900 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Agrár

Már benyújthatók a támogatási kérelmek a fagykárkrízis-támogatásra

 A tavalyi tavaszi fagy okozta gazdálkodói károk enyhítésének érdekében, az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően, az Agrárminisztérium megteremtette a lehetőségét a fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők számára az általuk igénybe vehető kárenyhítési juttatás előlegfizetésének.
Tovább
Energia

A napenergia hasznosításában 2025-ben is Magyarország volt Európa legjobbja

A a zöldenergia még hatékonyabb hasznosításához a tárolási képességeket is meg kell erősíteni.
Tovább
Hírek

Szerb belügyminisztérium: 30 perces lesz a határellenőrzés a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Személyforgalom esetén a határellenőrzést Magyarország területén, a kelebiai vasútállomáson végzik, míg a tehervonatok vizsgálata Szerbiában, a Szabadka-Kelebia vasúti határátkelőn történik.
Tovább
Gazdaság

Az átlagkeresetből kimaxolhatók a hazai személyi kölcsönök

Tavaly novemberben bruttó 756 400, illetve nettó 525 900 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete.
Tovább
Gazdaság

Béremelés – A Penny és a Tesco is bért emel

Megállapodott a szakszervezetekkel a Tesco az idei bérekről, az áruházlánc átlagosan 7,2 százalékkal emeli a munkatársak bérét.
Tovább
Gazdaság

Mennyit kerestünk? – novemberben a bruttó átlagkereset 756 400 forint volt, ami 8,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

A bruttó kereset mediánértéke 600 000, a nettó kereset mediánértéke 417 900 forintot ért el, 10,1, illetve 10,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.
Tovább
Gazdaság

KSH: decemberben 4 millió 624 ezer volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék

A 2025. október-decemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 642 ezer fő volt, 46 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Adventi ellenőrzések: tízből egy vállalkozás hibázott – több mint 40 millió forint mulasztási bírság

A szabálytalanságok alapján több mint 40 millió forint mulasztási bírságot szabott ki a hivatal. A súlyosan mulasztók - a bírság megfizetésén túl - utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Már benyújthatók a támogatási kérelmek a fagykárkrízis-támogatásra

 A tavalyi tavaszi fagy okozta gazdálkodói károk enyhítésének érdekében, az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően, az Agrárminisztérium megteremtette a lehetőségét a fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők számára az általuk igénybe vehető kárenyhítési juttatás előlegfizetésének.

A napenergia hasznosításában 2025-ben is Magyarország volt Európa legjobbja

A a zöldenergia még hatékonyabb hasznosításához a tárolási képességeket is meg kell erősíteni.
© 2026 | www.azuzlet.hu