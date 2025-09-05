Már benyújthatók a tanyafejlesztési pályázat támogatási kérelmei

A kormány célja, hogy olyan fejlesztési lehetőségeket biztosítson a tanyán élők számára, amelyek hozzájárulnak az élhető környezet fenntartásához, a korszerű infrastruktúra kiépítéséhez, valamint a lakhatási körülmények javításához. Ezért az Agrárminisztérium uniós társfinanszírozással 15 milliárd forint keretösszegű pályázati lehetőséggel támogatja a tanyák fejlesztését. A támogatási kérelmek benyújtására 2025. szeptember 4-től van lehetőség – ismertette Nagy István agrárminiszter.

A tárcavezető közölte, hogy a „Vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon” című pályázati felhívás kiemelt célterületei közé tartozik a tanyák villamosenergia- és ivóvízellátásának biztosítása, a szennyvízkezelés fejlesztése, valamint a megújuló energiaforrások – például napelemes rendszerek – alkalmazásának ösztönzése. Ezek a beruházások hosszú távon fenntartható és környezetbarát megoldásokat kínálnak az érintettek számára.

A támogatási intenzitás megújuló energia felhasználására irányuló fejlesztések esetén 80 százalék, minden más tevékenység esetében pedig 95 százalék lehet. Az igényelhető támogatás összege ivóvízellátást szolgáló beruházás esetén legfeljebb 13 millió forint, – azzal, hogy fúrt kút kialakításával történő ivóvíz hálózat fejlesztés összesen legfeljebb 7 millió forint lehet –, egyéb tevékenységekre legfeljebb 12 millió forint. Amennyiben a pályázó ivóvízellátást célzó fejlesztés mellett további tevékenységtípusra is nyújt be kérelmet, az elnyerhető támogatás összege elérheti a 25 millió forintot is – fejtette ki Nagy István.

Az agrárminiszter kiemelte, hogy a beruházások megvalósítását 25 százalékos előleg is segíti. Ezen előleg elszámolását követően további 25 százalékos előleg lehívására is lehetőség nyílik, ezzel elősegítve a pénzügyi kiszámíthatóságot a megvalósítás során. Fontos újítás, hogy önerő igazolása nélkül igényelhető az előleg.

Kitért arra is, hogy támogatási kérelmet olyan magánszemélyek nyújthatnak be, akik a benyújtást megelőző legalább fél évben életvitel szerűen a fejlesztéssel érintett tanyán éltek és lakóhelyük vagy tartózkodási helyük is oda volt bejelentve. A végrehajtásra a támogatási okirat véglegessé válásának napjától, két év áll rendelkezésre.

A pályázati felhívással kapcsolatos részletes információk a kap.gov.hu oldalon érhetők el, ahol a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretében megvalósuló, 2027-ig tartó támogatási időszak további intézkedéseiről is tájékozódhatnak az érdeklődők. /AM Sajtóiroda/