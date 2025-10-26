Kezdőlap Gazdaság Már ereszt az Otthon Start lufi: meddig tart ki a támogatás népszerűsége?
Az Otthon Start Program indulása óta folyamatosan csökken az érdeklődés a kedvezményes hitel iránt, legalábbis ami az internetes kereséseket illeti. Legtöbbször továbbra is Budapesten és a nyugat-magyarországi vármegyékben kerestek rá a támogatott lakáshitelre, míg a keleti és az északi vármegyékben kisebb volt az érdeklődés – írja Meszlényi Tamás. A Bank360 az Otthon Start Programmal kapcsolatos érdeklődés alakulását vizsgálta meg a program bejelentése, illetve tényleges indulása óta eltelt időszakban.

Szeptember eleje óta lassan, de folyamatosan csökken az érdeklődés az Otthon Start Program iránt. Ebből azonban még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. Az első, már a program hatását is bemutató jegybanki adatok csak november elején lesznek publikálva, az elmúlt hetek banki közleményei és a kormánytagok nyilatkozatai alapján a program jelentős bővülést hozott a lakáshitel-piacon. Az online térben azonban a szeptember elején tapasztalható kiugró érdeklődés fokozatosan alábbhagyott október közepére.

Hogyan alakultak az internetes keresések?

Az Otthon Start Program iránt a bejelentést követően, július-augusztusban folyamatosan nőtt az internetes érdeklődés. Ez érthető is, hiszen a 3%-os kamatozású, államilag támogatott lakáshitelről csak fokozatosan derültek ki a részletszabályok, miközben a szeptemberi indulást és az alapfeltételeket már tudni lehetett. A Google Trends adatai alapján jól látható, hogy az internetes keresések gyakorisága július-augusztusban összességében folyamatosan emelkedett, miközben egy-egy bejelentés, nyilvánosságra került részletszabály jelentősen tudta fokozni az érdeklődést.

A két legnagyobb kiugrást augusztus 26. és szeptember 1. jelentették – előbbin jelent meg az adóstársak személyét szigorító rendelet, amely szerint a hitelügyletbe csak szülő vagy házastárs vonható be (ennek az enyhítése azóta már felmerült). A legnagyobb, szeptember 1-jei kiugrást pedig nem kell magyarázni – két hónap várakozást követően ezen a napon indult el a program, amely jelentős pezsgést hozott a lakáspiacon.

Az azóta eltelt időszakban azonban egy csökkenő trend figyelhető meg még annak ellenére is, hogy a médiában továbbra is sorra jelennek meg a programmal kapcsolatos hírek, sőt, a program részletszabályai is változóban vannak. Bár a grafikonon látható, hogy ezek a hírek még október elején is okoztak némi felfutást, ezek már nem tudtak olyan jelentős mértékű érdeklődést kiváltani, mint a korábbi hírek.

Változatlanul Budapesten kerestek rá a legtöbben

Az elmúlt 90 napban Budapesten került sor a legtöbb, Otthon Start Programra vonatkozó keresésre, amit Vas, Győr-Moson-Sopron és Csongrád-Csanád vármegyék követtek a sorban. A képzeletbeli dobogó első három helyén tehát nem történt változás a július 1. és szeptember 1. közötti keresésekhez képest, igaz, a negyedik helyen akkor még Hajdú-Bihar vármegye állt. A lista végén pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Békés vármegyék álltak az elmúlt 90 napban is, csakúgy, mint július-augusztusban.

A bankok még nem érzik a visszaesést

A banki visszajelzések egyelőre még nem tükrözik az internetes kereséseknél látható visszaesést. A hitelintézetekhez folyamatosan érkeznek be a kérelmek, és sok bankfiókban csak túlórázással képesek feldolgozni a rengeteg hiteligénylést.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára úgy nyilatkozott, hogy megközelítőleg 15 ezer Otthon Start hiteligénylés indult el, sok ezer pedig még előkészítés alatt van. A szeptemberre vonatkozó pontos számok csak november elején érkeznek meg, de az biztos, hogy a 15 ezres szám egy igen impozáns bővülést takar. Idén január és augusztus között havonta átlagosan 6 749 lakáshitel-szerződés született, a legtöbb májusban, 7 598.

