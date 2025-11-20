Kezdőlap Hírek Már érkeznek a kínai agyagkatonák a Szépművészeti Múzeum kiállítására
HírekTurizmus
No menu items!

Már érkeznek a kínai agyagkatonák a Szépművészeti Múzeum kiállítására

AzÜzlet.hu

Már érkeznek a kínai agyagkatonák a Szépművészeti Múzeum november végén nyíló Az öröklét őre – Az első kínai császár agyagkatonái című kiállítására, amelyhez hasonló léptékű tárlatot az elmúlt 25 évben nem rendeztek sehol Közép-Európában – mondta Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója a szerdai sajtótájékoztatón, amelyen kicsomagoltak és bemutattak a sajtónak egy katonai középvezetőt ábrázoló, kétezer éves szobrot.

Az igazgató felidézte, hogy csaknem negyven éve, 1988 tavaszán láthatta a magyar főváros közönsége előszőr az első kínai császár hadseregének katonáit, de a feltárás akkori állapota csak egy jóval szerényebb anyag bemutatását tette lehetővé.

A fő vitrinbe a terrakotta hadsereg különböző egységeit állítják ki aszerint, ahogy a feltárásnál a kínai leletek előkerültek – fejtette ki Fajcsák Györgyi sinológus, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum igazgatója, a kiállítás kurátora.

A szakértő azt is elmondta, hogy az egyik legizgalmasabb és legnagyobb leletanyagot az első régészeti árok tartalmazza, amelyben 8000 életnagyságú terrakotta harcos, néhány szekér és a hozzátartozó kocsihajtó, katonai elöljáró található.

A kicsomagoláson bemutatott, több mint kétezer éves szobor ezek közül származik, és egy katonai középvezető figuráját mintázza – mondta Fajcsák Györgyi.

A csaknem két méter magas szoborra 1980-ban bukkantak Csin Si Huangti sírkomplexumában. A katona egyike a gyalogos hadtest vezetőinek, akik a harci szekerek előtt és mögött, valamint a közöttük elhelyezkedő független gyalogos katonai egységekben vonultak. A szobor álló katonát ábrázol, akinek arcán, páncélján és kabátján még jól láthatók az egykori színes festés nyomai – tette hozzá a kurátor.

A szobor lapos, két részből álló fejfedőt visel, a sapka formájából tudható, hogy közép- vagy alacsonyabb beosztású katonai vezető volt. Térdig érő köpenyt, alatta rövidnadrágot és a lábán harisnyát hord. Cipője lekerekített orrú, szögletes. Jobb karját a teste mellett tartja, jobb kezét félig ökölbe szorítja. Bal karját mellmagasságban előreemeli, mintha egy hosszú fegyvert, lándzsát tartana vele. Páncélzata mellkasát, hátát és vállát is fedi – hangzott el a bemutatón.

A tárlaton a katonák mellett több mint százötven ókori műtárggyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség.

Kína első császára, Csin Si Huangti, tizenhárom évesen, a Kr. e. 3. század második felében került az egymással hadakozó hét kínai fejedelemség egyikének trónjára, hogy hódításai révén csaknem húsz év múlva egy hatalmas, egységes birodalom felett uralkodjon. Birodalma, a Csin-dinasztia kora, Kína egyesítését, megerősödését és felemelkedését jelentette.

A Krisztus előtt 210-ben elhunyt uralkodót egy városnyi méretű sírkertben temették el, amelynek építésén 33 éven át folyamatosan több százezer ember dolgozott. A sírkomplexum számos sírt foglal magába, központi részében pedig a Kínai Birodalom kicsinyített mását is felépítették.

A császársír központi része máig érintetlen, de a sírkertben számos sírt feltártak már a kínai régészek az elmúlt ötven évben.

Ezek legismertebbje a Kína első császárának sírját őrző, életnagyságú agyagkatonákat felvonultató hadsereg, amelynek figuráira 1974-ben találtak rá a környéken kutat ásó földművesek.

Az életnagyságú, egyedi arcvonásokkal megformált, szabályos hadrendben eltemetett katonák ezrei máig a kínai régészet legismertebb leletei.

Fél évszázad tudományos eredményei és ismeretei összegződnek ebben a kiállításban, így minden korábbinál árnyaltabb és letisztultabb képet mutatnak az első kínai császári dinasztia koráról és az ókori birodalom működéséről.

A Szépművészeti Múzeum mostani kiállítása méretét és az eredeti műtárgyak számát tekintve is egyedülálló, hiszen Európában is ritka, hogy kínai múzeumokból ilyen mennyiségű eredeti műtárgyat kölcsönözzenek, és ezek segítségével lehessen lépet alkotni a kínai történelem ezen fontos korszakáról.

Valamennyi tárgy Senhszi, a Kína egykori császári fővárosát is magában foglaló tartomány múzeumaiból érkezik a kiállításra. Legnagyobb részük az Első Kínai Császár Mauzóleum Múzeumának, a Han-kori Jangling Császársír Múzeumának és Senhszi Tartomány Régészeti Intézetének anyaga.

A kiállítás november 25-től 2026. május 25-ig lesz látogatható.

Kapcsolódó cikkek

Bank

MNB: új alelnöke lehet a Magyar Nemzeti Banknak

Banai Péter Benő AZ MNB: új alelnöke lehet .
Tovább
Agrárvilág

Francia-magyar együttműködés az európai agrárium jövőjéért

Nagy István elmondta, hazánkban most zajlik a generációváltás és az egész mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar megújítása.
Tovább
Hírek

Winterwunder Mörbisch – a világ legnagyobb betlehemi jászola idén még nagyobb, még színesebb, még varázslatosabb!

November 22. és 2026. január 4. között a mörbischi víziszínpad és újdonságként a mörbischi strandfürdő is fényárban úszó téli faluvá változik a hétvégéken (péntektől vasárnapig) – tele zenével, ízekkel, varázslattal és csillogással.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

MNB: új alelnöke lehet a Magyar Nemzeti Banknak

Bank
Banai Péter Benő AZ MNB: új alelnöke lehet .
Tovább

Francia-magyar együttműködés az európai agrárium jövőjéért

Agrárvilág
Nagy István elmondta, hazánkban most zajlik a generációváltás és az egész mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar megújítása.
Tovább

Winterwunder Mörbisch – a világ legnagyobb betlehemi jászola idén még nagyobb, még színesebb, még varázslatosabb!

Hírek
November 22. és 2026. január 4. között a mörbischi víziszínpad és újdonságként a mörbischi strandfürdő is fényárban úszó téli faluvá változik a hétvégéken (péntektől vasárnapig) – tele zenével, ízekkel, varázslattal és csillogással.
Tovább

Karácsonyi csodák várnak Székesfehérváron

Hírek
Kézműves ajándékkészítő műhelyek, karácsonyváró családi programok, meghitt elcsendesülés jótékonysági vásárral és míves kézműves portékákkal, ünnepi koncertek, színházi és balettszínházi előadások. 
Tovább
Hirdetés

Hírek

Bank

MNB: új alelnöke lehet a Magyar Nemzeti Banknak

Banai Péter Benő AZ MNB: új alelnöke lehet .
Tovább
Agrárvilág

Francia-magyar együttműködés az európai agrárium jövőjéért

Nagy István elmondta, hazánkban most zajlik a generációváltás és az egész mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar megújítása.
Tovább
Hírek

Winterwunder Mörbisch – a világ legnagyobb betlehemi jászola idén még nagyobb, még színesebb, még varázslatosabb!

November 22. és 2026. január 4. között a mörbischi víziszínpad és újdonságként a mörbischi strandfürdő is fényárban úszó téli faluvá változik a hétvégéken (péntektől vasárnapig) – tele zenével, ízekkel, varázslattal és csillogással.
Tovább
Hírek

Karácsonyi csodák várnak Székesfehérváron

Kézműves ajándékkészítő műhelyek, karácsonyváró családi programok, meghitt elcsendesülés jótékonysági vásárral és míves kézműves portékákkal, ünnepi koncertek, színházi és balettszínházi előadások. 
Tovább
Gazdaság

Változnak a CSOK Plusz szabályai: 2026-ban is megmarad egy fontos könnyítés

A CSOK Plusz kölcsönt alapesetben olyan házaspárok igényelhetik, melyek női tagjai még nem töltötték be a 41. életévüket.
Tovább
Gazdaság

Sokmillió forintos kiadást okoznak a vízműveknek a vécén lehúzott nedves törlőkendők

A víziközművek hosszú ideje igyekeznek tudatosítani: a WC nem hulladéktároló, a zsiradékot nem szabad a lefolyóba önteni, a nedves törlőkendő, még ha a csomagoláson az áll is, hogy „lebomló”, a gyakorlatban nem bomlik le időben
Tovább
Hírek

Negyedszázados évfordulót ünnepel a pécsi világörökség

Idén különleges jubileumot ünnepel Pécs: 25 éve került fel Pécs / Sopianae ókeresztény temetője az UNESCO Világörökség listájára
Tovább
Hírek

Mesterséges intelligencia-bumm vagy fordulópont? Az Nvidia vezér új korszakot hirdet

Jensen Huang az Nvidia vezérigazgatója Forrás: youtube Az Nvidia továbbra...
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

MNB: új alelnöke lehet a Magyar Nemzeti Banknak

Banai Péter Benő AZ MNB: új alelnöke lehet .

Francia-magyar együttműködés az európai agrárium jövőjéért

Nagy István elmondta, hazánkban most zajlik a generációváltás és az egész mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar megújítása.
© 2025 | www.azuzlet.hu