Már hatályos: nagy bajba kerülhetnek a feketén foglalkoztatók

Július elején élesedtek azok az új szabályok, amelyek a be nem jelentett munkavállalókat foglalkoztató cégekre vonatkoznak. A NAV közleménye szerint a feketemunka továbbra is az egyik legsúlyosabb jogsértés, a szankciók pedig ennek megfelelően súlyosbodnak: többmilliós bírság, üzletbezárás, közzétételi lista, valamint a költségvetési forrásoktól való eltiltás is várhat az érintett cégekre.

Az életbelépett jogszabály egyik legfontosabb változása, hogy nem számít, melyik hatóság – a NAV vagy a foglalkoztatás-felügyelet – leplezi le a jogsértést, a következmények egységesen sújtják a céget. A NAV-nál is lehetőség nyílik a közzétételi listáról történő lekerülésre, de csak szigorú feltételekkel.

Közzétételi lista és állami forrásmegvonás

A feketén dolgoztatók automatikusan felkerülhetnek a közzétételi listára, amelynek egyik legsúlyosabb következménye, hogy két évig nem kaphatnak állami vagy önkormányzati támogatást. A NAV a legsúlyosabb esetekben akár az üzlet bezárásáról is dönthet, a mulasztási bírság mértéke pedig elérheti a 2 millió forintot.

A listáról való lekerülésre évente csak egyszer lehet kérelmet benyújtani, és kizárólag akkor, ha legfeljebb öt munkavállaló bejelentése maradt el, valamint a közzétételi bírságot is megfizették, amely a mulasztási bírság tízszerese, azaz akár 20 millió forintra is rúghat.

Hiánypótlási figyelmeztetés: van második esély, de nem örökké

Az új szabályozás a hiánypótlási felhívásokat figyelmen kívül hagyó cégeket is érinti. Bár a NAV ügyfélcentrikus szemléletet ígér, és először 15 napos határidőt ad a hiányosság pótlására, a határidő lejárta után mulasztási bírságot szab ki, amely 200 ezer forint is lehet.

A hivatal ugyanakkor lehetőséget ad az utólagos korrekcióra: újabb felhívást küld, és ha az érintett 15 napon belül teljesíti kötelezettségét, a bírság csökkenthető vagy akár el is engedhető.

A cél a jogkövető magatartás ösztönzése

A NAV közleménye szerint az intézkedések célja a jogbiztonság növelése, az adminisztrációs fegyelem erősítése és a tisztességes vállalkozások védelme. A szigorításokkal a hatóság egyértelmű üzenetet küld: a feketemunka nemcsak tisztességtelen, de komoly pénzügyi és működési kockázatot is jelent a vállalkozások számára.