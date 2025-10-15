Kezdőlap Hírek Már igényelhetők a kedvező kamatozású hitelek a turisztikai ágazat szolgáltatóinak
Már igényelhetők a kedvező kamatozású hitelek a turisztikai ágazat szolgáltatóinak

Két, kedvező kamatozású hiteltermék lesz elérhető a turisztikai ágazat szolgáltatóinak szerdától, már az első héten több száz hiteligénylés elbírálására készül a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH).

A KTH közleménye szerint az ágazat cégei 5 egyszerű lépésben, maximum 15 napos ügyintézési határidővel juthatnak kedvező kamatozású hitelhez, a hónap végén meg is történhetnek az első folyósítások. Az előminősítések már zajlanak. Az első konstrukciók a KTH Start Forgóeszköz Hitel és a KTH Start Beruházási Hitel lesznek.

Láving Gusztáv, a hitelközpont vezérigazgatója a közleményben kiemelte: a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) adatszolgáltatásra kötelezettek már szeptemberben megkapták a lehetőséget, hogy előminősítsék magukat, így ők október közepén azonnal felkészültebben, kiszámíthatóbban adhatják be a kérelmüket.

A forgóeszköz hitel a működési költségek – például bérek, szállítói számlák – finanszírozására szolgál, maximum 3 éves futamidővel lehet majd igényelni, minimum 1 millió, maximum 10 millió forint hitelösszeggel.

Az ágazatban dolgozó egyéni vállalkozók és az adószámos magánszemélyek is hitelképesnek minősülnek. Ők korábban csak drága személyi kölcsönökhöz juthattak hozzá, hogy megteremtsék vállalkozásuk likviditását, most viszont – állami kamattámogatással – fix 3 százalékos kamatszint mellett igényelhetnek hitelt-közölte.

A másik elérhető termék, a beruházási hitel felhasználható szolgáltatások fejlesztésére (ilyen lehet akár egy jacuzzi, szauna beszerzése), kapacitásbővítésre és hatékonyságnövelésre, beleértve az energiahatékonyság és a fenntarthatóság erősítését is. Ez maximum 5 éves futamidejű, minimum 1 millió, maximum 10 millió forint hitelösszeggel, szintén éves fix 3 százalékos kamattal – tájékoztattak.

Az MTI közlemény szerint ezek a hitelek az állami garanciavállalás következtében fedezet nélkül igényelhetőek. A törlesztés a turisztikai szezonhoz igazított (akár évi 2 vagy 4 részletben, akár a nyári hónapokra koncentrálva is teljesíthető), és a tőke-visszafizetésre akár egy éves türelmi idő is kérhető (ebben az esetben az első évben csak kamatfizetés történik), az előtörlesztésre pedig bármikor, díjmentesen van lehetőség.

A hitelt azok a vállalkozások és természetes személyek vehetik igénybe, amelyek szálláshely-szolgáltatással, vagy vendéglátó üzlet üzemeltetéssel, vagy turisztikai attrakció üzemeltetéssel foglalkoznak. Az igénylés digitálisan, pár lépésben, ügyfélbarát módon intézhető az NTAK-on vagy a KTH honlapján (kth.hu) keresztül.

A tájékozódást online a KTH honlapja (www.kth.hu), telefonon a díjmentesen hívható ügyfélszolgálat (+36 1 550 1832), valamint az [email protected] segíti. A konstrukciók megismertetésében, népszerűsítésében, a személyes ügyféltájékoztatásban az országos lefedettséggel rendelkező Tourinform hálózat is közreműködik.

Kevesebb önerő, hosszabb futamidő, jelentős könnyítések az energetikai otthonfelújítási programban

Az eddigi 6 millió helyett 10 millió forintra nő a családi házak energetikai korszerűsítéséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes hitel maximális összege. A pályázók mindössze 5 százaléknyi, tehát alig több mint félmillió forint önerő birtokában belevághatnak a rezsiterheik csökkenését eredményező beruházásokba.
MNB: már hét banknál elérhető a Minősített Vállalati Hitel

A banki pályázatok elbírálása még nem zárult le, így a hét nagybankhoz hamarosan újabb hitelintézet is csatlakozhat
A fiatalok után most a vásárlóképes közönség is a TikTokon van

Magyarország egyik vezető short-form specialista ügynökségének szakértői szerint a TikTok és a hasonló platformok jelenleg a legfontosabb marketingcsatornák, amelyek megfelelő stratégiával a brandépítés mellett a bevételszerzés motorjává is válhatnak.
Új hitelkonstrukcióval támogatja a kormány legkisebb gazdálkodókat

A hitel egyszerűsített bírálat mellett, önerő nélkül vehető majd igénybe a Széchenyi Kártya Program keretében.
Kisebb volt az építőipari termelés volumene augusztusban

2025 augusztusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban.
A köztartozásmentesség a KOMA adatbázisban szerepléssel is igazolható

A köztartozásmentesség egyszerűbben is igazolható, ha valaki kéri felvételét, és szerepel a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA) az a legtöbb esetben kiváltja a nullás igazolást.
Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

"Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért" hárman, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.
Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
