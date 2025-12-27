Már januárig elfogyhat a nyári nyaralások harmada

Az egyre népszerűbb karácsonyi élményajándékozás új lendületet ad az utazási kedvnek. A „télből a nyárba” programok mellett a jövő évi nyaralások és kulturális körutazások előfoglalása is megkezdődik, ahol a korai döntés nem csak kedvezményeket, de jobb helyeket is biztosít a népszerű desztinációk esetében.

Sokan választanak tárgyak helyett utazási utalványt vagy akár konkrét programot karácsonyi ajándékként szeretteiknek. Jellemzőek a belföldi pihenések, a tavaszi kulturális körutak és már a következő évi nyaralások is.

„Ez az időszak jellemzően a jövő évi utazások megalapozásáról szól. Az ajándékutazások mellett az utazók kihasználják az ilyenkor elérhető előfoglalási kedvezményeket is, amelyek bár nem drasztikusak, de akár fejenként 10-20 ezer forintos megtakarítást is jelenthetnek” – mondta el Nagy Szilvia, a Vár a világ utazási iroda szakértője.

A foglalási lendület szilveszter után indul meg igazán. A tapasztalatok szerint a nyaralások 30-40 százalékát már január végéig, február közepéig lefoglalják az ügyfelek. Az előfoglalási kedv a nyári desztinációk mellett egyre gyakrabban kiterjed a szeptemberi és októberi őszi programokra is.

Télből a nyárba és nyári klasszikusok

Jelenleg a legnagyobb az érdeklődés a melegebb, egzotikus úticélok felé, tehát Kenya, Thaiföld, Zanzibár vagy a dél-amerikai desztinációk a legnépszerűbbek.

„Ezekre jellemzően hosszabb, minimum 8, de inkább 12-14 napos utakat foglalnak, hiszen a távoli úticélok, és a magasabb árú repülőjegyek miatt ár-érték arányban jobban megéri a hosszabb tartózkodás” – magyarázta a szakértő.

A karácsonyi utalványok és ajándékok beváltása jellemzően a tavaszi-nyári szezonra koncentrálódik. A legkeresettebb nyaralóhelyek között továbbra is Görögország, Olaszország, Bulgária, Törökország és Spanyolország szerepelnek.

„Párizsi hétvége, londoni programok, vagy észak-európai (Norvégia, Finnország, Baltikum) utazások kerülnek a bakancslisták élére, tavasztól őszig” – tette hozzá Nagy Szilvia.



A biztonság és a korai döntés fontossága

A síutak terén továbbra is népszerűek a privát szervezésű, rövid, közeli utazások Szlovákia, Ausztria, Szlovénia és természetesen Lengyelország irányába. Általában a családok, baráti társaságok önállóan, akár régi kapcsolatok révén foglalják le az adott szállást és választják azt a síterepet, ahol korábban már jó tapasztalatokat szereztek. De a távolabbi, egzotikus desztinációk esetében az ügyfelek többsége továbbra is az utazási iroda által nyújtott biztonságot választja az önálló szervezéssel szemben.

„A távoli utazások kockázata és az utazási irodák sokéves szakmai kapcsolatai nagyobb garanciát jelentenek a zökkenőmentes pihenésre” – hangsúlyozta a Vár a világ utazási iroda szakértője.

Kiemelte: a korai döntés kulcsfontosságú. „Az olasz, görög, török, spanyol desztinációk esetében bizonyos időpontok és a legnépszerűbb programok, helyszínek nagyon gyorsan betelnek. Ezért azt javasoljuk, hogy az ügyfelek már most nézzék át az irodák honlapjait. Az időben történő foglalás nem csak a jobb árakat, hanem a legjobb helyeket is biztosítja” – tette hozzá.