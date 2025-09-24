Már most mérhető forgalmat hoznak az AI keresők

Már érzékelhető forgalmat generálnak az AI-alapú keresők a hazai weboldalakon. A Y Diák Iskolaszövetkezet tapasztalatai szerint bár a mesterséges intelligencia forrásból érkező látogatók száma még alacsonyabb a Google organikus forgalmához képest, viselkedésük alapján mégis értékesebb közönséget képviselnek: hosszabb ideig maradnak az oldalon, több oldalt néznek meg, és alacsonyabb a visszafordulási arányuk.

Az elmúlt hónapokban a ChatGPT és más mesterséges intelligencia alapú keresőplatformok fokozatosan megjelentek a hazai cégek forgalmi statisztikáiban. A Y Diák Iskolaszövetkezet az elsők között számolt be arról, hogy az AI-forrásokból érkező látogatók bár számszerűen kevesebben vannak, viselkedésük alapján különösen értékes közönséget jelentenek.

„A Google Analytics riportjaiból egyértelműen látszik, hogy érkezik forgalom a ChatGPT-ből. Bár még nem közelíti meg a Google organikus találatainak mennyiségét, az AI-ból jövő felhasználók hosszabb ideig maradnak az oldalon, és alacsonyabb a visszafordulási arányuk” – mondta el Nagy-Kozma Aletta, a Y Diák kommunikációs tanácsadója.

A hagyományos organikus forgalom továbbra is meghatározó, hiszen a teljes látogatottság több mint felét (52,9 százalék) a Google biztosítja. Ugyanakkor az AI keresőkből érkező látogatók mutatói – hosszabb munkamenet, több megtekintett oldal, magasabb konverziós arány – azt jelzik, hogy minőségben felveszik a versenyt a klasszikus csatornákkal.

Chakhachiro Semira, az Y Diák marketingvezetője szerint a változás nem meglepetés, hanem egy évek óta érlelődő folyamat része és eredménye. „A generatív keresők terjedése összhangban van a felhasználói szokásokkal. Az emberek egyre gyakrabban nem linklistát, hanem közvetlen, koherens választ keresnek. Ha ebben a folyamatban meg tudunk jelenni, az komoly előnyt jelent a piacon” – fogalmazott.

A Y Diák eredményei mögött tudatos tartalomstratégia áll, amelyet a BP Digital közreműködésével alakítottak ki. A jól strukturált cikkek, a keresőoptimalizált GYIK-szekciók és a linképítés nemcsak a Google-ben hoznak stabil pozíciókat, hanem segítik az AI-modelleket is abban, hogy releváns forrásként hivatkozzanak a szövetkezet weboldalára.

„A BP Digital által készített SEO-tartalmaknak köszönhetően exponenciálisan nőtt a látogatószámunk, és a meghatározott, fontos kulcsszavainkra az elsők között rangsorolunk. Ez közvetve az AI keresőkben való megjelenést is támogatja” – mondta Nagy-Kozma Aletta.

A cég szerint a következő 1-2 évben az AI-forgalom még nem váltja fel a hagyományos SEO-t, de kiegészíti azt, és új, önálló csatornává válik. A Y Diák ezért már most készül az Answer Engine Optimization (AEO) mérés bevezetésére, amellyel még pontosabban követhetik majd a felhasználói szándékokat. A folyamatban a BP Digital szakmai támogatására támaszkodnak.

Értékesebbek az AI-ból érkező látogatók

„Nem egyszerűen trendről van szó, hanem mérhető adatokból következtetünk. Az AI-ból érkező látogatók értékesek, és ez a jövőben még erősödni fog. A cégeknek érdemes most reagálniuk, mert aki kivár, később sokkal nehezebben tudja behozni a lemaradást” – hangsúlyozta Semira.

A Y Diák szerint különösen a fiatalabb generációknál lesz meghatározó az AI-forgalom szerepe. A Z- és alfa-generáció számára természetes, hogy komplex kérdéseket tesznek fel a keresőknek, és közvetlen válaszokat várnak. Az ilyen szokásokra építve az iskolaszövetkezet célja, hogy mind a diákok, mind a munkaadó cégek számára továbbra is a legrelevánsabb forrás maradjon.