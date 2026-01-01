Kezdőlap Hírek Már több mint 60 ezren használják üzleti céllal a Microsec e-Szignó minősített...
Már több mint 60 ezren használják üzleti céllal a Microsec e-Szignó minősített elektronikus aláíró megoldásait

Ütemesen terjedt Magyarországon az üzleti célú elektronikus aláírás 2025-ben, már több mint 60 000 cégvezető, ügyvéd, könyvelő, mérnök használja, számítógépén vagy okostelefonján a Microsec e-Szignó minősített elektronikus aláíró megoldásait – közölte az elektronikus aláírás technológiával foglalkozó, magyar tulajdonú Microsec szerdán az MTI-vel.

Mindez azért jelentős szám, mert a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hivatalos statisztikái szerint 2024 végén 75 ezren használtak üzleti célú minősített e-aláírást, amelyből 40 ezret a Microsec bocsátott ki. A társaság előrejelzései alapján 2025 végére a felhasználók száma eléri a 100 ezret, akik közül 60 ezren e-Szignót választottak, ezáltal az új felhasználók 80 százaléka a Microsec szolgáltatása mellett döntött – ismertette a társaság hozzátéve, hogy rajta kívül további három cég nyújt minősített elektronikus aláírás szolgáltatást.

Az üzleti elektronikus aláírás iránti keresletet elsősorban a jogszabályi változások és a kötelező elektronikus jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó beszerzések növelték.

Jelezték ugyanakkor, hogy az e-Szignó szolgáltatás túlmutat a kötelező alkalmazáson, mivel egy teljes körű aláíró platformhoz biztosít hozzáférést, amely lehetővé teszi az online szerződéskötést, a papírmentes engedélyeztetést és többszereplős aláírási folyamatok indítását aláírókkal és jóváhagyókkal. A szolgáltatás nemcsak számítógépen, hanem mobileszközökön is elérhető, így akár útközben is lehet dokumentumot hitelesíteni.

A közlemény idézte Vanczák Gergelyt, a Microsec igazgatóságának tagját, aki elmondta az e-Szignó olyan elektronikus aláíró platform, amely a legszigorúbb jogi követelményeknek is megfelel és lehetővé teszi teljes bizonyító erejű dokumentumok létrehozását. Így cégképviselethez is teljes körűen alkalmazható.

Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a minősített bizalmi szolgáltatások – mint az e-Szignó – nem költségmentesek, de már havi 3-4 ezer forintos költséggel is elérhetők a magyarországi és uniós előírásoknak minden tekintetben megfelelő elektronikus aláírások.

Az e-Szignó esetében az ügyfelek valójában nem magáért az aláírásért fizetnek, hanem egy hiteles, elektronikus aláíró platform használatáért – tette hozzá Vanczák Gergely.

A Microsec 100 százalékban magyar tulajdonú vállalat, amely 1984 óta változatlan tulajdonosi szerkezettel működik, és már több mint 25 éve foglalkozik elektronikus aláírás technológiával. A társaság évtizedek óta hozzájárul a digitális ügyvitel hitelességének, biztonságának és hatékonyságának növeléséhez az állami és a magánszektorban is.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Zrt. nettó árbevétele tavaly 6,449 milliárd forint, egy évvel korábban 5,084 milliárd forint volt. A társaság 2024-ben 5,419 milliárd forint nyereséggel zárt, ami nagyrészt egyik üzletáguk érétékesítéséből adódott, 2023-ban pedig 801,562 millió forint volt az adózott eredménye.

Mindezen belül a Microsec e-aláírás üzletágának árbevétele 2023-ban 3,7 milliárd forintot, 2024-ben pedig 4,8 milliárd forintot tett ki. 2025-re az üzletágból mintegy 5,8 milliárd forintos árbevételt és 1 milliárd forintot meghaladó nyereséget várnak.

