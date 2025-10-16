Kezdőlap Gazdaság Már több százan csúsznak a munkáshitel törlesztésével, és a helyzet tovább romolhat
Gazdaság
No menu items!

Már több százan csúsznak a munkáshitel törlesztésével, és a helyzet tovább romolhat

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

Fél év alatt hozzávetőleg kétszáz adós csúszott kisebb-nagyobb késedelembe a munkáshitel törlesztésével, ami a néhány hónapos időtávot figyelembe véve egyáltalán nem tekinthető elhanyagolható aránynak. A BiztosDöntés.hu szakértői arra figyelmeztetnek: akinek gondjai támadnak a hitel visszafizetésével, érdemes haladéktalanul a bankhoz fordulnia.

Ugyan az állami támogatás mellett elérhető, kamatmentes munkáshitel csak idén januártól elérhető, június végéig már közel 800 millió forintnyi állomány volt legalább egy hónapos késésben a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. Figyelembe véve, hogy a munkáshitelnél az átlagos hitelösszeg közelít a jogszabály által meghatározott négymillió forintos maximumhoz, az első félév végén nagyjából kétszáz adós lehetett kisebb-nagyobb késésben-írta a Biztosdöntés.hu.

Azonnal lépni kell, ha gondot okoz a törlesztés

Bár a 790 millió forint körüli, legalább 30 napos csúszásban lévő munkáshitel-portfólió meglehetősen alacsony, mindössze 0,75 százalékos súlyt képviselt a június végi 104,6 milliárdos bruttó állományból – amiből ráadásul mindössze 87 millió forintot tett ki a három hónapon túl lejárt tartozás – túl sok ok nincs az örömre. Ugyanis mindössze fél év alatt alakult ki ez az arány, és borítékolható, hogy az idő előrehaladtával jelentősen növekszik majd.

Hiába kamatmentes a kölcsön, a most felhalmozott, néhány hónapos késedelem később nagyon sokba kerülhet a támogatott hitel visszafizetésével csúszó fiataloknak. Ha ugyanis eljutnak abba a stádiumba, hogy felmondják a hitelüket, a teljes tartozásukat egyben kell visszafizetniük. Ennél is nagyobb gond, hogy a tartósan nem fizető adósok a későbbi hitelfelvételüket is megnehezíthetik, ami az egzisztenciájukat épp megalapozó fiataloknál óriási hátrány.

Jelentős az érdeklődés, a többség teljesen kihasználja a kereteket

A már dolgozó, 17 és 25 év közötti fiatalok életkezdését megkönnyíteni hivatott munkáshitel iránt intenzív érdeklődés mutatkozott az év első nyolc hónapjában: a jegybank adatai szerint augusztus végéig 33,7 ezer szerződést kötöttek a bankokkal az arra jogosultak, ezek összértéke pedig meghaladta a 130,3 milliárd forintot. Ennek alapján jól látszik, hogy – hasonlóan a szintén szabad felhasználású babaváró kölcsönhöz – a nagy többség a munkáshitelnél is kihasználja a termék adta kereteket, hiszen az egy ügyletre jutó, átlagos összeg 3,9 millió forint közelében mozog.

Bár a munkáshitelnél egy adott réteget célzó konstrukcióról van szó, a támogatott kölcsön már szabad szemmel is látható szeletet hasított ki magának a fogyasztási hitelek piacán: az év első nyolc hónapjában a teljes állományból 2,4 százalékkal, az új folyósításokból pedig 11,2 százalékkal részesedett. A munkáshitel piaci pozícióit javíthatja, hogy az Otthon Start hitel szeptemberi indulásával sokan a lakáshitel felvételéhez szükséges önerő előteremtése céljából is igényelhetik a támogatott kölcsönt.

Eltérő lehetőségek az egyes bankoknál

A munkáshitelt már nyolc pénzintézet tartja kínálatban, miután október elején az UniCredit Bank is megjelent a piacon a saját konstrukciójával. Az UniCredit Banknál viszonylag magas, 21 év a minimális életkor, a hitelösszeg 1 millió és 4 millió forint között mozoghat, a futamidő pedig 72 és 120 hónap közötti lehet. A pénzintézetnél a heti húsz órás munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos jövedelmét, vagyis havonta nettó 238 051 forintot kell igazolni – függetlenül attól, hogy alkalmazottként vagy vállalkozóként igénylik a kölcsönt.

A Gránit Bank – egyedüliként a piacon – 30 ezer forint egyszeri jóváírást ad a náluk munkáshitelt igénylőknek, ha a banknál vezetett folyószámlájukra a mindenkori nettó minimálbér (jelenleg 193 382 forint) összege érkezik a folyósítást követő három hónapon belül legalább két alkalommal. Ha az igénylő új ügyfélként szelfivel nyitja meg a számláját a banknál, akkor ezen felül további 40 ezer forintot kaphat, míg az ügyfélajánlás további 20 ezer forint egyszeri jóváírást ér, amennyiben teljesülnek a kért feltételek. A Gránit Banknál már 17 éves kortól igényelhető a támogatott kölcsön, míg a többi pénzintézetnél legalább 18 év az alsó korhatár.

Az Erste akár már félmilliós összegben is kínál munkáshitelt, miközben a futamidő 5 és 10 év között lehet a pénzintézetnél. A jövedelemre vonatkozóan az Ersténél is alapfeltétel, hogy érje el, vagy haladja meg a heti húsz órás munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos jövedelmét.

Az OTP Banknál 64 és 120 hónap között lehet a munkáshitel futamideje, az összeg 1 millió és 4 millió forint között lehet, az igényléshez emellett a nettó minimálbérnek megfelelő jövedelem is szükséges.

Az MBH Banknál fix tíz év a kölcsön futamideje, az igényelt összeg 2 millió és 4 millió forint között mozoghat. Az alkalmazottként dolgozó igénylőktől legalább 150 ezer forintos, a vállalkozóként működőktől minimum 250 ezer forintos nettó jövedelmet vár el a pénzintézet.

Raiffeisen Banknál az alkalmazottként dolgozó igénylőknek a nettó minimálbér összegét, a vállalkozóként tevékenykedőknek pedig a heti húsz órás munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos jövedelmét kell igazolniuk. A K&H akár kétéves futamidőre is ad munkáshitelt, az alkalmazottaknál a nettó minimálbér megléte itt is elvárás. A CIB Banknál legalább 1 millió forint lehet a munkáshitel összege, az alsó korhatár 18 év, a futamidő pedig öt és tíz év között mozoghat.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Napi 250 millió köbméterrel nőtt a Mol részvételével kitermelt kurdisztáni gázmező teljesítménye

A Pearl Petroleum 1,1 milliárd dolláros gázbővítési projektje (KM250) keretében az iraki Kurdisztán régióban (KRI) található Khor Mor létesítményben megkezdődött a gáz kereskedelmi értékesítése.
Tovább
Gazdaság

Rekordszinten az arany és az ezüst ára

Történelmi csúcsra erősödött az arany és az ezüst jegyzése unciánként a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) csütörtökön kora reggel.
Tovább
Gazdaság

A szakszervezetek 12 százalékos 2026. évi minimálbér-emelést javasolnak

A szakszervezetek 12 százalékos minimálbér-emelésben gondolkodnak 2026-ra vonatkozóan, a munkaadói oldalon azonban még nincs egységes álláspont, ráadásul a számok az október végén érkező, első kilenc hónapra vonatkozó előzetes GDP-adatok tükrében még változhatnak.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Zöld utat kaptak a fontos közlekedési projektek

Építőipar
Az építési és közlekedési miniszter által benyújtott előterjesztések alapján a kormány több jelentős közlekedési és infrastrukturális fejlesztés megvalósítását támogatja - jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) .
Tovább

Az MNB feljelentést tett a Szabadság téri székház felújítása ügyében

Bank
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Tovább

Napi 250 millió köbméterrel nőtt a Mol részvételével kitermelt kurdisztáni gázmező teljesítménye

Gazdaság
A Pearl Petroleum 1,1 milliárd dolláros gázbővítési projektje (KM250) keretében az iraki Kurdisztán régióban (KRI) található Khor Mor létesítményben megkezdődött a gáz kereskedelmi értékesítése.
Tovább

Rekordszinten az arany és az ezüst ára

Gazdaság
Történelmi csúcsra erősödött az arany és az ezüst jegyzése unciánként a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) csütörtökön kora reggel.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Építőipar

Zöld utat kaptak a fontos közlekedési projektek

Az építési és közlekedési miniszter által benyújtott előterjesztések alapján a kormány több jelentős közlekedési és infrastrukturális fejlesztés megvalósítását támogatja - jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) .
Tovább
Bank

Az MNB feljelentést tett a Szabadság téri székház felújítása ügyében

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Tovább
Gazdaság

Napi 250 millió köbméterrel nőtt a Mol részvételével kitermelt kurdisztáni gázmező teljesítménye

A Pearl Petroleum 1,1 milliárd dolláros gázbővítési projektje (KM250) keretében az iraki Kurdisztán régióban (KRI) található Khor Mor létesítményben megkezdődött a gáz kereskedelmi értékesítése.
Tovább
Gazdaság

Rekordszinten az arany és az ezüst ára

Történelmi csúcsra erősödött az arany és az ezüst jegyzése unciánként a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) csütörtökön kora reggel.
Tovább
Energia

Nincs B terv – gyakorlati segítség a hulladék csökkentéséhez

A hulladékprobléma napjaink egyik legégetőbb környezeti kihívása. Évente több milliárd tonna szemét keletkezik világszerte, amelynek jelentős része kezelés nélkül mérgezi a környezetet .
Tovább
Hírek

Szállodai klíma, a rejtett veszélyforrás: szakértői tanácsok utazóknak

Rossz szag és zaj jelezheti a problémás klímaberendezést a hotelekben
Tovább
Agrár

Egyre több gazda lát lehetőséget a sütőtöktermesztésben

Tovább bővült a sütőtök termőterülete, egyre több gazda lát lehetőséget az aszálytűrő, alacsony költség mellett termelhető sütőtökben. Az idei szezon már elkezdődött, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint a legfinomabb sütőtököt továbbra is közvetlenül a termelőknél érdemes keresni, a személyes vásárlás mellett pedig akár már a világhálón is rendelhető az őszi csemege.
Tovább
Gazdaság

A szakszervezetek 12 százalékos 2026. évi minimálbér-emelést javasolnak

A szakszervezetek 12 százalékos minimálbér-emelésben gondolkodnak 2026-ra vonatkozóan, a munkaadói oldalon azonban még nincs egységes álláspont, ráadásul a számok az október végén érkező, első kilenc hónapra vonatkozó előzetes GDP-adatok tükrében még változhatnak.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább
Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Zöld utat kaptak a fontos közlekedési projektek

Az építési és közlekedési miniszter által benyújtott előterjesztések alapján a kormány több jelentős közlekedési és infrastrukturális fejlesztés megvalósítását támogatja - jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) .

Az MNB feljelentést tett a Szabadság téri székház felújítása ügyében

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
© 2025 | www.azuzlet.hu