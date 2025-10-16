Már több százan csúsznak a munkáshitel törlesztésével, és a helyzet tovább romolhat

A már dolgozó, 17 és 25 év közötti fiatalok életkezdését megkönnyíteni hivatott munkáshitel iránt intenzív érdeklődés mutatkozott az év első nyolc hónapjában: a jegybank adatai szerint augusztus végéig 33,7 ezer szerződést kötöttek a bankokkal az arra jogosultak, ezek összértéke pedig meghaladta a 130,3 milliárd forintot. Ennek alapján jól látszik, hogy – hasonlóan a szintén szabad felhasználású babaváró kölcsönhöz – a nagy többség a munkáshitelnél is kihasználja a termék adta kereteket, hiszen az egy ügyletre jutó, átlagos összeg 3,9 millió forint közelében mozog.