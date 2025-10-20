Kezdőlap Energia Már több tízezren használják az MVM mesterséges intelligencia alapú rezsiasszisztensét
Már több tízezren használják az MVM mesterséges intelligencia alapú rezsiasszisztensét

Alig több mint egy hónapja indult el és már több tízezren használják az MVM Csoport új, mesterséges intelligencia alapú ügyféltámogató megoldását, az úgynevezett REZSIŐR az ügyfeleknek segít a rezsicsökkentéssel, valamint az áram- és földgázszámlákkal összefüggő kérdésekben – közölte az MVM hétfőn az MTI-vel.

A REZSIŐR nem helyettesíti, hanem kiegészíti a személyes és online ügyintézést, mivel kifejezetten az energiafogyasztással, számlázással kapcsolatos kérdésekben nyújt támogatást-emelték ki.

Jelezték ugyanakkor, hogy a REZSIŐR nemcsak tájékoztat, hanem felkészíti az ügyfeleket az ügyintézésre, például megmutatja, milyen dokumentumokra lehet szükség, így kevesebb időt és energiát vesz igénybe az ügyintézés.

Az MTI közlemény szerint a próbaidőszak során szerzett tapasztalatok és a növekvő felhasználói szám visszaigazolja, hogy a digitális asszisztens – amelyet a YoloAI fejlesztett, az MVM számlázási rendszerére és a rezsicsökkentés szabályaira szabva – valódi segítséget nyújt az energiaszolgáltatással összefüggő ügyintézéshez.

A REZSIŐR-ön keresztül nem lehet adatokat módosítani, diktálni vagy névátírást kezdeményezni, erre továbbra is az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next applikáció áll rendelkezésre, a mesterséges intelligencia alapú ügyféltámogató megoldás azt azonban megmutatja, hol és hogyan lehet ezeket a lépéseket a leggyorsabban megtenni.

A szolgáltatás az mvmnext.hu/rezsior oldalon, a számlaborítékokon található QR-kód és az e-számla-értesítőkben elhelyezett link segítségével is hozzáférhető – olvasható az MVM Csoport közleményében.

