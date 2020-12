Maradona titkos számlái. Az örökösök meccse – a hagyatékért

Villák, relikviák és 100 millió dollárt rejtő titkos számlák – ez Diego Maradona (1960-2020) hagyatékának része. Ex-felesége, gyerekei és legjobb barátja is jelentkezet az örökségért, egyelőre azonban azt sem tudni hány gyermeke van a focilegendának.

Tiszta krimi

Titkos számlák, kitagadott ex-feleség és gyerekek, egy eltűnt videófelvétel – krimibe illő Maradona hagyatéka. Még a gyerekeinek száma is bizonytalan. Kilencen biztos vannak, de tizenegyen is lehetnek. Az amúgy sem egyszerű öröklési viszonyokkal párosuló vita a hagyatékra ácsingózók között biztos, hogy évekig munkát ad az ügyvédeknek és a bíróságoknak. A focilegenda halála körül is sok a kérdőjel: a gyógyító hatásúnak hitt bonbonok története, amelyeket halála napján vett be, különösen rejtélyes.

Maradona élete során Makaóban, Dubaiban a mexikói Sinaloaban, sőt Minszkben és Havannában is nyitott számlát. 100 millió dollárt rejthetett el rajtuk. A sztár átláthatatlan pénzügyi viszonyainak feltárásába a hagyatékra pályázók és több ország adóhatósága is belekezdtek. Előbbiek a pénz elosztásán, utóbbiak az illetékességen vitatkoznak.

Egymásnak ellentmondó végakaratok

A hétvégi házban, ahol Maradona halála előtt élt, halomban álnak a rendezetlen dokumentumok. Ezek között fedezte fel egy argentin tévétársaság riportere a 2016-ban Dubaiban kelt papírt. Ebben a focilegenda kizárta az örökségből volt nejét, Claudiát, akitől 2004-ben vált el, valamint az asszonytól született két lányát, Dalmát és Gianninnát. A papír eredetisége mellett szól, hogy ebben az időben ádáz vita zajlott a négyük között, amelyről akkor a bulvársajtó is részletesen beszámolt.

Az utolsó évek – Egy különös ház A ’Tigris’ névre keresztelt ház Barrio San Andrésben, Buenos Aires egyik elővárosában áll. Itt élt spártai viszonyok között a dúsgazdag egykori futballista élete utolsó éveiben. Egy szoba tóra néző panorámával és campingvécével, amelyet hálóként használt Maradona és ahol napjai nagy részét is töltötte. Egy konyha, ahol holtan találták, és egy nappali bútorokkal, de használati tárgyak nélkül az emeleten. Az azokhoz vezető lépcsővel egy ideje már nem birkózott meg a 60 évesen elhunyt legendás sportoló. Az épületről készült képsorozat spártai viszonyokat mutat

Küzdelem az örökségért

Még Maradona életében elterjedt egy videofelvétel legendája, amelyben a kétszeres világbajnok, UEFA-kupa győztes és az argentin, valamint az olasz bajnokság sokszoros gólkirálya minden vagyonát jótékonysági szervezeteknek hagyja örökül. A felvételt azonban a mai napig nem látta senki. Maradona utolsó ügyvédje, Veronica Ojeda a nála letétbe helyezett dokumentumot tartja az egyetlen érvényes végakaratnak. Tartalmát a családtagok sem ismerik. Felbontása sok meglepetést tartogat.

Elsőként a focista lánya, Jana Maradona jelentette be, hogy fő örökösnek tartja magát. Az utóbbi években ő állt a legközelebb apjához a gyerekek közül. A házasságon kívül született Diego junior néhány nappal apja halála után Itáliából Buenos Airesbe utazott. „Félek, hogy a távollétemben kitúrnak az örökségből” – nyilatkozta az olasz bulvársajtónak elutazása előtt az ifjabb Diego, aki Itáliában profi futballistaként keresi a kenyerét.

Az önjelölt örökösök közé tartozik Maradona jóbarátja és egykori csapattársa, Carlos Bilardo is. Ő meglepettnek mutatta magát, amikor egy őt felhívó újságírótól – állítása szerint – először hallott barátja akkor már több nappal korábbi haláláról.

Az örökösök még pontosan azt sem tudják, kikkel kell megküzdeniük. Ugyanis nem világos, hány gyereket hagyott hátra a viharos magánéletéről ismert focista, aki 1970-ben egy Magyarország elleni barátságos meccsen debütált az argentin válogatottban. Hogy megállapíthassak, kik Maradona vér szerinti gyerekei, halála után DNS mintát vettek tőle. A vizsgálat azonban arra nem fog választ adni, hogy érvényes-e az volt feleség és a két lány kitagadása és így tényleg csak köteles rész jár-e nekik.

A drogfüggő Maradona bonbonnal kúrálta magát

A boncolás a halál pontos okának megállapítása érdekében is fontos. Ennek története is rejtélyes. „Diego álmában halt meg” – tájékoztatta a sajtót a sztárral baráti viszonyt ápoló ügyvédnője, Veronica Ojeda. A ’gyógyító bonbonokról’ viszont bulvárlapokból, és nem tőle értesül a közvélemény. Maradona belgyógyásza, Gisela Madrid néhány nappal a korábban felhívta a sztár pszichiáterét, Agustina Cosachovot. A konzultáció tárgya az álmatlanság volt, amiről napok óta belgyógyászának panaszkodott Maradona. „Adhatnánk neki karamella-bonbont. Hátha a placebo hatás segíteni fog” – javasolta a belgyógyász. „Jó ötlet, amig lehet kerüljük el a tudatmódosító szereket” – válaszolta a pszichiáter. Hozzátéve, hogy „azok bizony nem veszélytelen drazsék”. Ha igaz, amit a két orvos az újságíróknak mondott, így kezdte magát a világsztár karamellás bonbonnal kúrálni.

Az orvosok okkal voltak tudatmódosítók felírása ellen. Maradona évtizedekig drogproblémával küzdött. Kokainfüggősége 1991-ben eltiltásához vezetett. A káros szenvedély később teljesen elhatalmasodott rajta. Állítása szerint 2005-ben végleg hátat fordított a kábítószereknek. Az elvonással viszont súlyproblémái lettek, amelyekkel élete végéig nem birkózott meg.

Széthordják a relikviákat?!

A hagyaték része egy Beccar-i raktár is, amely vagyont érő relikviáit tárolt a focista. Ezzel a konténerrel érkezett haza Dubaiból 2012-ben, miután egy arab klub 10 hónap elteltével felmondta a két évre aláírt edzői szerződését. Olyan legendás tárgyak is itt porosodnak, mint FIFA platinalabdája, egy levél Fidel Castrotól, akivel baráti viszonyt ápolt, a Chaveztől kapott rózsaszín ing, mezek, dedikált labdák és olyanok, amelyeket focitörténetet író meccseken rúgtak, valamint a világhírű argentin zenész, Andrés Calamaro legendás gitárja. Múzeumban lenne a helyük, de félő, hogy a valódi és a magukat annak tartó örökösök hamar széthordják őket. Ezért Diego junior ügyvédje, Leopold Lunque kérte a hatóságoktól a raktár zár alá vételét. Ha ez megtörténik, szabadságvesztést kockáztatnak nem csak a magukat alaptalanul annak tartó, de a valódi örökösök is, ha magukhoz vesznek a kincsekből.