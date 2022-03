Március 3-án ismét T-DAY, a tradicionális turisztikai találkozó

Itt a tavasz, nyílnak a virágok és a koronavírus-járvány enyhültével végre megnyílnak a határok is. Minden adott tehát ahhoz, hogy 2022 a turizmus minden szereplőjének eredményes évet hozzon. Így az Utazás kiállítás nyitónapjának estéjén, március 3-án ismét megrendezésre kerülő tradicionális after party, a T-DAY igazán jó alkalom egy örömteli koccintásra, és ami még ennél is fontosabb, találkozásra a szakma rég nem látott szereplőivel.

„Mivel a legendás Symbolban azt láttam, hogy minden szakma megrendezi a maga eseményét, ahol a kollégák lazább körülmények között is találkozhatnak, beszélgethetnek, azt határoztam el, hogy a turisztikai szakmának is megszervezek egy olyan eseményt, ami az önfeledt együttlétről szól. 2009-ben így született meg a T-DAY, vagyis a Tourism-Day, amit azóta mindig az aktuális Utazás kiállítás after partyjaként pozícionáltunk”- emlékszik a kezdetekre Bosznai Károly ötletgazda.

A boldog turisztikai békeévek után azonban elérkezett 2019 és vele a koronavírus-járvány okozta, kétszer is bekövetkező bezárás kényszere. A nyitásokat követő kiemelkedő szállodai-éttermi foglalások szerencsére mindig azt igazolták, hogy az emberek utazni akarnak, újabb élményekre vágynak. Így pedig a turizmusra és a turisztikai szakemberekre talán sosem volt még szükség annyira, mint manapság.

Bosznai Károly, a brand alapítója és Henyecz Krisztina, kommunikációs vezető szándéka alapján ezért is éledt fel újra a legendás T-DAY, amelynek legfontosabb küldetése az, hogy stílusos környezetben, kötetlen esti fogadás formájában biztosítson kapcsolatépítési lehetőséget, találkozási pontot a turizmus szereplői számára. A T-DAY ugyanis azoknak a találkozóhelye, akik a turizmus bármely területén dolgoznak (szálloda-és vendéglátóipar, utazási irodák, rendezvényszervező cégek, légitársaságok, autókölcsönző cégek, és egyéb, turizmusban dolgozó munkatársak), és miközben a régi munkatársakkal is örömmel találkoznak, új kollégákkal, új üzleti partnerekkel is szeretnének megismerkedni.

A szervezők hozzáteszik: a T-DAY mindemellett nemcsak a találkozás örömét adja, hanem egyben lehetőség is a résztvevő cégek, szponzorok számára, hogy üzletük fejlesztéséhez, a terjeszkedéshez megtalálják azokat a potenciális beszállítókat, együttműködő partnereket, tehetséges és elhivatott szakembereket, akik a turisztikai szektorban perspektívát látnak, valamely turisztikai szegmensben keresik a kibontakozás irányait.

„Hazánkban minden tizedik munkavállaló a turizmus-vendéglátás iparágban dolgozik. Minden turisztikai szolgáltató a kreatív és szorgalmas emberek munkájára épít, mindarra a szenvedélyes és néha küzdelmes munkára, amit napról napra tesznek bele a vállalkozás működtetésébe. Akár vendégként, akár munkavállalóként lépünk be egy szállodába vagy vendéglátóhelyre, élményt, a másokkal való érzelmi kapcsolódást keressük. Ezért szervezzük meg újra a T-DAY-t, hogy emlékeztessük a turisztikai szakmát: összetartozunk. Ezt az összetartozás érzést szeretnénk erősíteni, ezért dolgozunk, fektetünk be nem kevés időt a szabadidőnkből. Hiszünk a turizmusban és azokban, akik ezt választották hivatásukként” – szól a szervezők Bosznai Károly és Henyecz Krisztina hitvallása.

A T-DAY március 3-án, 21 és hajnali 2 óra között kerül megrendezésre a Budapest Marriott Hotelben. Az online vásárolt jegy ára 3.000 Ft/fő, amelyet ide kattintva lehet előzetesen megvásárolni.

