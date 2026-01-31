Hirdetés
Március végén Erdély a Skanzenba költözik

Első alkalommal rendezik meg Magyarországon az Erdélyben már komoly hagyományokkal rendelkező Taste of Transylvania fesztivált – az eseménynek 2026. március 27–29. között a Szabadtéri Néprajzi Múzeum „Erdély” tájegysége ad otthont Szentendrén. A fesztiválon tapasztalt főzőasszonyok és a legjobb hazai, erdélyi és romániai séfek mutatják be a tudásukat, a kulináris élmények mellett ugyanakkor termelői piac, valamint kulturális események nagykoncertek, filmvetítések és könyvbemutatók is gazdagítják a programot.

A Taste of Transylvania fesztivált 2022 óta minden évben nagy sikerrel rendezik meg a borospataki skanzen festői lankái között. A háromnapos gasztrokulturális fesztivál az idei év legnagyobb hazai Erdély tematikájú rendezvényének ígérkezik.

A rendezvényen tucatnyi hazai és erdélyi séf és étterem képviselteti majd magát: a résztvevők között ott találjuk többek között Rácz Jenőt (Rumour, M’EAT, Ypsilon), Kaszás Kornélt (Babel), Szabit, a péket, Gáll Tímeát, a Kölcsönkért kovász című könyv szerzőjét, a legjobb romániai séfként számon tartott Alex Petriceant (NOUA étterem), a borospataki skanzen csapatát, a székelyudvarhelyi és csíkszeredai Páva éttermek, valamint a budapesti Vineta Bar egyik megálmodóját, a Taste of Transylvania fesztivál alapítóját és főszervezőjét, Trucza Adorjánt is.

A március végi háromnapos rendezvény egyik legizgalmasabb programeleme kétségkívül az Örömfőzde lesz, amelynek keretein belül tapasztalt erdélyi háziasszonyok és Michelin-csillagos séfek csoportjai főznek párhuzamosan – bemutatva, milyen széles variációs lehetőségek állnak rendelkezésükre akkor is, ha az ételek elkészítéséhez ugyanazokat az alapanyagokat használják fel. Az Örömfőzde lehetőséget ad a tradicionális erdélyi konyha és a modern gasztronómia megközelítési módjainak találkozására – az elkészült fogásokat pedig a fesztivál látogatói is megkóstolhatják.

A gasztrokulturális fesztivál a hagyományos magyar ízek mellett az erdélyi román, zsidó, szász és örmény konyha legjavába is bepillantást enged, a programot ugyanakkor termelői vásár és gasztropiac is kiegészíti – így a háromnapos rendezvényen a húsvéti ünnep hozzávalóit is beszerezhetik a fesztiválozók.

„Első alkalommal lépünk ki Erdélyből, és bízunk benne, hogy a Taste of Transylvania a magyarországi közönség szívét is meghódítja majd. Az idei évben nagyszabású terveink vannak: a szentendrei esemény után a rendezvényt más nagyvárosokba, Kolozsvárra, Marosvásárhelyre és Bukarestbe is elvisszük. Közben természetesen már készülünk az elmaradhatatlan őszi borospataki fesztiválra is” – mondta Trucza Adorján a rendezvényt bejelentő sajtóeseményen, amelyet a Fény utcai piacon, a Vineta Barnál tartottak.

„A skanzen Erdély tájegységét a 2022-es nyitás óta több százezer ember látogatta már meg. Bár a borospataki helyszínt nehéz felülmúlni, úgy gondolom, a Pilis hegyvonulatai ugyancsak pompás hátteret adnak majd a fesztiválhoz – a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnál alkalmasabb helyszínt tehát keresve sem találhatnánk. A programok sokszínűsége ugyancsak garancia arra, hogy ez a rendezvény a közösségek és a kultúrák igazi, élő találkozása legyen” – tette hozzá a Dr. Cseri Miklós, a fesztivál magyarországi házigazdája, a múzeum főigazgatója.

A sajtótájékoztatón jelen volt Ilonka Rozália, ismertebb nevén Róza mama, máréfalvi háziasszony, a Taste of Transylvania fesztiválok állandó, visszatérő résztvevője is. Jellegzetes, édes tejfölös lepényei Erdélyben már legendásak a szentendrei rendezvényen végre a magyarországi közönség is megkóstolhatja majd ezeket.

A Taste of Transylvania fesztiválon a kulináris élvezetek mellett a kultúráé lesz a főszerep. A szervezők mindhárom napra nagykoncertekkel készülnek: míg pénteken a 4S Street, szombaton a Bagossy Brothers Company műsorával várják a közönséget, addig vasárnap az Alma együttes szórakoztatja majd a legkisebbeket. A fesztivál programjait filmvetítések (többek közt a Magyar menyegző, valamint az erdély futball-legenda életét feldolgozó Bölöni című filmeké), valamint könyvbemutatók (pl. Csepelyi Adrienn könyvének bemutatója) is gazdagítják majd.

A fesztiválra a jegyek a Tixa felületén vásárolhatók meg. Bővebb információ az esemény Facebook-oldalán, Instagram-oldalán valamint a Szabadtéri Néprajzi Múzeum honlapján található.

Fotókredit: Taste of Transylvania / Ilyés Zalán

