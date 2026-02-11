Hirdetés
Márciustól új vezérigazgató irányítja a Magyar Suzuki Zrt.-t

AzÜzlet.hu

Kép forrása: evmagyarautoja.hu

Március 1-től Fumito Szakai a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatója – közölte a társaság szerdán az MTI-vel.

Az új vezető 2000-ben csatlakozott a Suzuki Csoporthoz, azóta Európáért felelős pozíciókat töltött be a japán cégnél. Fumito Szakai a fenntartható fejlődés folytatását és a társadalmi igények kielégítését tekinti a feladatának, megbízható jelenlétet biztosítva az ügyfelek és a partnerek számára a jövőben is – írták.

A leköszönő vezető jelentős eredménynek tekinti, hogy a Magyar Suzuki megőrizte a stabilitását a nehéz körülmények közepette. Maszato Atszumi 5 éve vette át a társaság irányítását, az autóipar azóta átalakult, a cég azonban változatlanul meghatározó gazdasági szereplő Magyarországon, esztergomi üzemük a vállalatcsoporton belül is fontos szerepet tölt be.

A vezérigazgató úgy látja, hogy az elmúlt évek fejlesztései, a gyárkorszerűsítés és a hatékonyságnövelés erősítették a cég versenyképességét, növelték a jelentőségét – tették hozzá.

A Magyar Suzuki a közlemény szerint a világ több mint 100 országába exportál. A vállalati honlapon közzétett bemutatóból kiderül, hogy a társaság tavaly előtt több mint 111 ezer járművet gyártott Esztergomban és csaknem 16,5 ezret adott el belföldön. Beszámolójuk alapján abban az évben több mint 2,245 milliárd euró bevétellel zártak, ebből 301 millió euró volt a magyarországi értékesítés. Egy évvel korábban 2,871 milliárd euró volt a teljes és 272 millió euró a belföldi bevétel. A nyereség közben 141,7 millió euróról 35,2 millió euróra csökkent.

