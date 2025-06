Marina Berlusconi az egyik legbefolyásosabb, titokzatos üzletasszony

Fininvest, a Berlusconi-cégbirodalom szinonimája Az 1975-ben Silvio Berlusconi által alapított Fininvest holdingot Olaszország és egyben Európa legjelentősebb vállalat-konglomerátumai között tartják számon. Közel 20 ezer embert foglalkoztat és 4,7 milliárd euró mérlegfőösszeget mutat fel. Alapvetően három pilléren és sok kisebb oszlopon nyugszik: 1. Televízió: MediaForEurope, Mediaset és Medusa Film A Berlusconi-sikersztori a ’80-as évek elején egy milánói kábeltévével indult. Berlusconi egy politikai kapcsolatainak köszönhetően nyitva hagyott jogi kiskaput kihasználva megcsinálta belőle Olaszország első kereskedelmi tv-csatornáját. Majd az amerikai licenszeket elsőként Itáliába hozva a legnézettebb adóvá tette. A ’90-es években nemzetközivé vált a tv-birodalom. Sikeres francia, spanyol és német adók is a társasághoz tartoznak. Az 1964-ben alapított Medusa Film, Olaszország vezető (mozi)film forgalmazója 1986 óta áll a Berlusconi-cégcsoport többségi tulajdonában. 2. Bank és biztosítás: Mediolanum Szintén a ’80-as évek elején jött létre a Berlusconi-csoport biztosítási hálózata. A ’90-es évek óta pénzügyi termékeket is kínál a Mediolanum a tőzsdén jegyzett leányvállalata. 3. Könyv- és sajtópiac: Mondadori Berlusconi 1977-be lépett a kiadói piacra, egy milánói napilap, az „Il Giornale” megvásárlásával. 1987-ben megvásárolta a legnagyobb múltú, 1907-ben alapított és addig családi tulajdonban lévő kiadó- és könyvkereskedő társaságot, a Mondadorit. Immár a Mondadori is egy vállalatirodalom a konszernen belül: 1900 alkalmazott, 1 mrd. EUR éves árbevétel, 500 könyvesbolt, 50 leányvállalat, nyomtatott sajtó, netportálók, rádiók. 2002-ig az alapító unokája, Leonardo Mondadori maradt az elnök. Őt követte Marina Berlusconi. 4. Focicsapat, színház és vidámpark A Fininvest kvázi negyedik pillére sok kisebb oszlop összessége. 1979 óta Berlusconi-tulajdon Milánó és egyben Itália egyik legnagyobb múltú, 1870 óta folyamatosan működő színháza, a Teatro Manzoni, ami mára multiplex mozit is magában foglaló szórakoztatókomplexum lett. Silvio Berlusconi személyes kedvence volt az 1986 és 2017 között a tulajdonában álló focicsapat, a Milan. A Finivest ellenőrzi Olaszország legnagyobb élményparkját (Mirabilandia), valamint Németország legnagyobb és egyben Európa egyik leglátogatottabb élménykomplexumát (Phantasialand).