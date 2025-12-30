Márkákon átívelő regionális gyártási modell jön a Volkswagennél

A Volkswagen Csoporton belüli Core márkacsoportnál a gyakorlati megvalósításba lép a márkákon átívelő regionális gyártási modell.

A Core márkacsoport – amely magában foglalja a Volkswagen, a Škoda, a SEAT & CUPRA és a Volkswagen Haszonjárművek márkáit – új szintre emeli termelési stratégiáját. A vállalatcsoport egy regionális alapokra szervezett, márkákon átívelő gyártási modellt vezet be, amelytől nagyobb hatékonyságot, gyorsabb reakcióidőt és fenntartható versenyelőnyt vár.

A „Future Production Governance” néven bevezetett koncepció lényege egy öt termelési régióra tagolt, egységes irányítási struktúra, amely egyszerre erősíti a helyi döntéshozatalt és teremti meg a globális működés szinergiáit. Az új modell elsőként az Ibériai-félszigeten lép gyakorlati megvalósítási fázisba.

„Az öt termelési régióra épülő új struktúránkkal hatékonyabban és rugalmasabban működünk, megteremtve a következő termelési korszak alapjait. Az ibériai-félszigeti menedzsmentmodellünk átalakítása csak a kezdet – az új, márkákon átívelő irányítási rendszerrel még több szinergiát és regionális költségelőnyt szeretnénk kiaknázni, hogy tovább erősítsük a Core márkacsoportunk pozícióját” – hangsúlyozta Thomas Schäfer, a Volkswagen AG Igazgatótanácsának tagja, a Volkswagen Személygépjárművek márka vezérigazgatója és a Core márkacsoport első számú vezetője.

Új vezetői pozíció – új felelősségi körrel

A struktúraátalakítás részeként új szerepkör is született: a Chief Production Officer (CPO), vagyis a gyártásért felelős igazgató, aki kifejezetten az Ibériai-félsziget termelési tevékenységének irányítását végzi.

Ezt a pozíciót 2026. január 1-jétől André Kleb tölti be. Feladata alá tartozik a teljes regionális termelési és logisztikai hálózat koordinálása, valamint a beruházások és technológiai fejlesztések összehangolása. A CPO közvetlenül Christian Vollmer, a Volkswagen gyártásért és logisztikáért felelős igazgatósági tagja, illetve Markus Haupt, a SEAT & CUPRA vezérigazgatója felé jelent.

A régió minden üzeme egy irányítás alá kerül

Az új struktúra kiterjed minden spanyol és portugál gyártóegységre. A központi tervezés, gyártásirányítás, projektmenedzsment, termelésindítás és logisztika egységes regionális keretek közé szerveződik. A cél: a gyártási folyamatok harmonizálása, a kapacitások optimális kihasználása és a költségek csökkentése.

É.M.Z.