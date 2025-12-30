Kezdőlap Autóipar Márkákon átívelő regionális gyártási modell jön a Volkswagennél
Autóipar
No menu items!

Márkákon átívelő regionális gyártási modell jön a Volkswagennél

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Škoda Enyaq Coupé RS iV, CUPRA BORN, ID.7 Pro and ID. Buzz Pro Copyright: Volkswagen AG

A Volkswagen Csoporton belüli Core márkacsoportnál a gyakorlati megvalósításba lép a márkákon átívelő regionális gyártási modell. 

A Core márkacsoport – amely magában foglalja a Volkswagen, a Škoda, a SEAT & CUPRA és a Volkswagen Haszonjárművek márkáit – új szintre emeli termelési stratégiáját. A vállalatcsoport egy regionális alapokra szervezett, márkákon átívelő gyártási modellt vezet be, amelytől nagyobb hatékonyságot, gyorsabb reakcióidőt és fenntartható versenyelőnyt vár.

A „Future Production Governance” néven bevezetett koncepció lényege egy öt termelési régióra tagolt, egységes irányítási struktúra, amely egyszerre erősíti a helyi döntéshozatalt és teremti meg a globális működés szinergiáit. Az új modell elsőként az Ibériai-félszigeten lép gyakorlati megvalósítási fázisba.

„Az öt termelési régióra épülő új struktúránkkal hatékonyabban és rugalmasabban működünk, megteremtve a következő termelési korszak alapjait. Az ibériai-félszigeti menedzsmentmodellünk átalakítása csak a kezdet – az új, márkákon átívelő irányítási rendszerrel még több szinergiát és regionális költségelőnyt szeretnénk kiaknázni, hogy tovább erősítsük a Core márkacsoportunk pozícióját” – hangsúlyozta Thomas Schäfer, a Volkswagen AG Igazgatótanácsának tagja, a Volkswagen Személygépjárművek márka vezérigazgatója és a Core márkacsoport első számú vezetője.

Új vezetői pozíció – új felelősségi körrel

A struktúraátalakítás részeként új szerepkör is született: a Chief Production Officer (CPO), vagyis a gyártásért felelős igazgató, aki kifejezetten az Ibériai-félsziget termelési tevékenységének irányítását végzi.

Ezt a pozíciót 2026. január 1-jétől André Kleb tölti be. Feladata alá tartozik a teljes regionális termelési és logisztikai hálózat koordinálása, valamint a beruházások és technológiai fejlesztések összehangolása. A CPO közvetlenül Christian Vollmer, a Volkswagen gyártásért és logisztikáért felelős igazgatósági tagja, illetve Markus Haupt, a SEAT & CUPRA vezérigazgatója felé jelent.

A régió minden üzeme egy irányítás alá kerül

Az új struktúra kiterjed minden spanyol és portugál gyártóegységre. A központi tervezés, gyártásirányítás, projektmenedzsment, termelésindítás és logisztika egységes regionális keretek közé szerveződik. A cél: a gyártási folyamatok harmonizálása, a kapacitások optimális kihasználása és a költségek csökkentése.

É.M.Z.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Autóipar

Az olcsóbb modellek után jövőre a kínai prémiumautók tarolhatják le az európai piacot

Mivel nem minden szereplőnek lesz elég tartaléka az átállás finanszírozására, a kivonulás vagy beolvadás okozta piaci rés akár további lendületet is adhat a dinamikusan terjeszkedő kínaiaknak.
Tovább
Autóipar

Az AutoWallis megkezdi két új kínai prémium márka értékesítését Magyarországon

Az AutoWallis részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Árfolyama kedden 148,5 forinton zárt, egy éven belül 140 és 184 forint között mozgott.
Tovább
Autóipar

Az Európai Unió enyhít a belső égésű motorok forgalomba hozatalának 2035-től tervezett tilalmán

Végül az EU 1,5 milliárd eurónyi kamatmentes hitellel támogatja az európai akkumulátorgyártókat.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Oltári Múlt – ”Nemzetközi elismerésben részesült az „Oltári Múlt” projekt pályázata

Hírek
A nemzetközi zsűri finalistának minősítette a Szimmetria Alapítvány programigazgatója, dr. Börcsök Gizella által összeállított Sacred Past Project: Promotion of the Religious Heritage in the Carpathian Basin (Oltári Múlt Projekt: A szakrális örökség népszerűsítése a Kárpát-medencében) című pályázatot.
Tovább

A tűzijátékok biztonságos használatára figyelmeztet a katasztrófavédelem

Gazdaság
A tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig, kizárólag szabadtéren - kertben vagy közterületen - lehet felhasználni, a társasházak ablakából vagy az erkélyről nem szabad indítani.
Tovább

Ez vár jövőre a halasztott fizetésre: a BNPL-t is utoléri az EU-s szigor

Gazdaság
Az -instacash és a milpay - a magyar BNPL-piac meghatározó szereplői - szerint a módosítás nem veszélyezteti a konstrukció jövőjét. A két vállalat már a kezdetektől fogva úgy fejlesztették ki a rendszerüket, hogy az lehetővé tegye az Fhtv. előírásainak való megfelelést – közölte
Tovább

Kerüljön magyar virsli is a szilveszteri asztalra

Élelmiszeripar
Hiába az új fogyasztói trendek, az év utolsó napjaiban így is háztartások ezreinek kosarába kerül virsli hazánkban.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Oltári Múlt – ”Nemzetközi elismerésben részesült az „Oltári Múlt” projekt pályázata

A nemzetközi zsűri finalistának minősítette a Szimmetria Alapítvány programigazgatója, dr. Börcsök Gizella által összeállított Sacred Past Project: Promotion of the Religious Heritage in the Carpathian Basin (Oltári Múlt Projekt: A szakrális örökség népszerűsítése a Kárpát-medencében) című pályázatot.
Tovább
Gazdaság

A tűzijátékok biztonságos használatára figyelmeztet a katasztrófavédelem

A tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig, kizárólag szabadtéren - kertben vagy közterületen - lehet felhasználni, a társasházak ablakából vagy az erkélyről nem szabad indítani.
Tovább
Gazdaság

Ez vár jövőre a halasztott fizetésre: a BNPL-t is utoléri az EU-s szigor

Az -instacash és a milpay - a magyar BNPL-piac meghatározó szereplői - szerint a módosítás nem veszélyezteti a konstrukció jövőjét. A két vállalat már a kezdetektől fogva úgy fejlesztették ki a rendszerüket, hogy az lehetővé tegye az Fhtv. előírásainak való megfelelést – közölte
Tovább
Élelmiszeripar

Kerüljön magyar virsli is a szilveszteri asztalra

Hiába az új fogyasztói trendek, az év utolsó napjaiban így is háztartások ezreinek kosarába kerül virsli hazánkban.
Tovább
Agrár

A klímaváltozás miatt kísérletezni kell a szőlőtermesztésben

Alkalmazkodni kell a klímaváltozáshoz, kellő körültekintéssel kell védekezni az invazív fajokkal szemben és 10-15 évre előre kell gondolkodni.
Tovább
Gazdaság

NAV: szilveszter éjfélig még több kedvező adózási mód is választható

Ha a kisadózó úgy dönt, hogy jövőre a katáról áttér az átalányadózásra, és azt szilveszterig bejelenti az adóhivatalnak, január 1-jétől már alkalmazhatja is az átalányadózás szabályait.
Tovább
Gazdaság

NGM: a kormány 11 pontos, 80-90 milliárd forintos adócsökkentési programmal segíti a hazai vállalkozásokat

Emelkedik az alanyi áfamentesség értékhatára; nő az egyéni vállalkozók költséghányada, csökkentve az adóalapot; megszűnik a szocho-adóalapszorzó a főállású egyéni vállalkozóknál; bővül a kisvállalati adó (kiva) jogosulti köre
Tovább
Hírek

Egymillió forint támogatás is járhat januártól a KTH Start hitelek mellé a turisztikai kisvállalkozásoknak

A színvonal megtartására és emelésére azért is szükség van, mivel a Covid alatt nyújtott szobánkénti egymillió forintos támogatásból megvalósult felújítások után most újra itt az ideje a szálláshelyek megújításának
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Itt vannak a világ legújabb, legszebb téglaépületei

China UCCA Clay Museum Kengo Kuma Fangfang Tian Síremlék, múzeum és szeszesitalgyár is versenybe száll a BRICK AWARD 26 döntőjében Kihirdették a 2026-os BRICK AWARD szűkített...

Márkákon átívelő regionális gyártási modell jön a Volkswagennél

A Volkswagen Csoporton belüli Core márkacsoportnál a gyakorlati megvalósításba lép a márkákon átívelő regionális gyártási modell.  A Core márkacsoport - amely magában foglalja a...
© 2025 | www.azuzlet.hu