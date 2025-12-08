Másodpercek alatt frissülnek az árak a hazai üzletekben

Mozgalmas év volt az idei a kiskereskedelem számára: változó fogyasztói hangulat, élénkülő verseny és gyorsuló technológiai fejlesztések formálták a piacot. Ahogy közeledik az év végi vásárlási csúcsidőszak, a pontos, gyorsan frissülő árkommunikáció szerepe fontosabb, mint valaha. A digitális polccímkék mára nemcsak modern megoldásnak számítanak, hanem a szektor egyik legmegbízhatóbb fejlesztésévé nőtték ki magukat.

„A vásárlói bizalom erősítése és a kereskedelmi dolgozók tehermentesítése a digitális polccímkék elterjedésének két legfontosabb hozadéka. Ez messze túlmutat egy egyszerű technológiai innováción” – hangsúlyozza Kolonics Attila, az Art Match tulajdonos ügyvezetője.

2025 fejlesztései már élesben bizonyítanak

A digitalizáció üteme az idei évben látványosan felgyorsult. A nagyobb szünet után tavasszal újjáépült szentendrei SPAR áruház új lendületet adott a hálózat modernizációjának. Azóta több üzlet – Szombathelyen, Győrben, Törökszentmiklóson és már az esztergomi üzlet – is digitális polccímkékkel működik.

„Azóta a SPAR hálózatában sorra nyílnak az új, modern rendszereinkkel felszerelt üzletek. Ez a tendencia is azt üzeni a piacnak, hogy a kereskedelem lehet pontos, átlátható és megbízható” – tette hozzá Kolonics Attila.

Gyors frissítés, hibamentes működés – és több idő az emberi jelenlétre

Az ünnepi időszakban akár naponta változnak az árak és promóciók, amit korábban hosszadalmas címkecserék kísértek. A digitális polccímkék ezzel szemben központilag, másodpercek alatt frissíthetők, így a dolgozók ideje valóban a vásárlók segítésére fordítható.

Ez nem csak hatékonysági kérdés: ilyenkor különösen fontos, hogy a munkatársaknak legyen kapacitásuk tájékoztatni, irányítani vagy egyszerűen kedvesen jelen lenni a zsúfolt üzletekben. A digitalizáció így a technológia mellett valódi emberi értéket is visszahoz az eladótérbe.

A címkék nemcsak árakat jelenítenek meg, hanem alkalmasak a korábbi papírcímkéken megszokott információk – például méretváltozások, vevőtájékoztatók, promóciók vagy marketingüzenetek – megjelenítésére is. Ez különböző okokból, de mind a kereskedőknek, mind a vásárlóknak közvetlen előnyt jelent: az előbbiek egységes kommunikációt adhatnak, az utóbbiak pedig mindig naprakész információkhoz jutnak.

A rendszer a bolti működést is tehermentesíti: támogatja a leltározást, a termékinformációk gyors elérését, és megfelelő integráció mellett akár az üzleten belüli navigációban is szerepet kaphat.

Az idei évben a fejlesztés a kisebb üzlettípusokban is jelentősen terjedt

A technológia már nemcsak a nagy élelmiszerláncokban bizonyít. 2025-ben országos szinten működik több tucat hazai gyógyszertárban, számos budapesti és vidéki Príma áruházban és 25 Coop üzletben.

„A digitalizáció egyszerre több előnyt kínál: modernebbé varázsolja a boltot, viszonylag egyszerű befektetést jelent, és ami a legfontosabb: növeli a hatékonyságot” – mondta Kolonics Attila.

Két szakértő, országos háttér

Az Art Match a Szintézis Zrt.-vel együttműködve gondoskodik a digitális polccímkék telepítéséről és üzembiztos működéséről, így a kereskedők számára az átállás gyors, stabil és kiszámítható — nem csak a karácsonyi csúcsszezonban.