Maszknak látszik, mégis más, mint hinnénk – egy kis maszkológia

„A maszk még sokáig az életünk része marad” – figyelmeztetett Tedrosz Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főtitkára, miután világszerte elkezdődött a lakosság COVID elleni oltása. Kötelező a maszk viselése, van, ahol a FFP2-es maszk az elvárt (például Németországban). Nem árt tudni, milyen maszkok léteznek, mire jók egyáltalán és mire nem. Tudósítónk a tudnivalókat foglalta össze írásában.

A száj és az orr elfedésére számos alkalmas eszköz van forgalomban. Ennek ellenére funkciójuk alapján a maszkok besorolhatók két csoportba. Egyikbe a WHO szakszavával élve a ’community-mask’-ok, közösségi maszkok (egyéb maszkok) tartoznak, ilyenből létezik eldobható, egyszerhasználatos és textilből készült, mosható is. A másikba az orvosi maszkok sorolhatók, amelyek Európában FFP 1-3 jelzéssel kaphatók.

A community-mask vagyis a közösségi maszk

A többség általában eldobható, egyszerhasználatos, vagy textil maszkot használ. Kevesebben a zöld színű, egyszerhasználatost, amit például a fogorvos és az asszisztense hord. Népszerűbbek a textil maszkok, amelyekre bármilyen dizájn kerülhet. Mára valóságos ruházati kiegészítővé váltak. Nagy textilcégek kreatívjai is tervezik őket.

Vírusvédelmi szempontból a közösségi maszkok között nincs érdemi különbség! Szűrési mutatójuk a textileknek persze lehet jobb-rosszabb is, azonban nem hatékonyabb a közfelfogásban “fogorvosinak”, műtőmaszknak nevezett, általában zöld színben kapható, eldobható “orvosi” maszknál (FFP-1). A szálak között körülbelül 0,3 mikrométernyi nyilasok találhatók. Egy vírus kisebb a réseknél, 0,06 és 0,16 mikrométer között változik a mérete!

Mégis van értelme viselnünk ezeket! A vírusok nagy része ugyanis nyálcseppekkel, tipikusan tüsszentéssel terjed. De beszéd, sőt még légzés közben is köpködünk észrevétlenül. A cseppek, amelyekben a vírusok utaznak, nagyobbak, ezekből sokat felfognak. Ebből következik, hogy a maszkok a szervezetből távozó levegőt szűrik, de a belélegzettet kevéssé, ezért inkább a viselőik körüli embereket védik a fertőződéstől, használóikat nem, csak kölcsönösségi alapon! Ezért fontos a közösségi maszk általános használata.



A magyar hatóságok szerint valós védelmet a legalább az “N95” jelölésű pormaszkok, vagy az EN 149 szabvány szerinti “FFP2” maszkok, vagy ezektől is magasabb követelményrendszernek megfelelő maszkok nyújthatnak. Ezek megakadályozzák a kisméretű részecskék 95% – ának az orr és a száj területére történő bejutását is.

Látszat és valóság

Az N95-ös maszk megjelölés lényegében egy munkavédelmi maszkot takar.

Hasonlóan néz ki, mint az FFP, ezért azt a látszatot keltik, hogy viselőjüknek nagyobb védelmet nyújtanak a közösségi maszkoknál. Ez tévedés. Eredetileg rendeltetése a por elleni védelem. Korábban csak az iparban, például asztalos üzemekben használták. Ezek a munkavédelmi maszkok hamar eladási slágerré váltak. A világjárvány tavaszi kitörése után hónapokig hiány volt belőlük, ami sok ipari üzemben problémát jelentett.

Egy eltéres azért van, ami a designer-maszkokkal szemben az N95-ös mellett szól: anyagának összetétele pontosan definiált és origináltan steril. Ezért például, ha valaki valamelyik textilfajtára allergiás, N95-öt hordva pontosan tudja, milyen textilfajták vannak az orra és a szája előtt.

Orvosi maszkok

Ebbe a kategóriába az úgynevezett ’filtering face piece’ (egyéni védőeszközök), azaz FFP maszkok tartoznak. Ezek egy filtert tartalmaznak, amely szűri a belélegzett levegőt is. Tehát a viselőt is védik első helyen a besorolásuk szerinti mértékben.

Az FFP 1-est már tárgyaltuk, az a kilégzést szűri inkább

A szűrő olyan sűrű szövetekből áll, hogy a vírusok nagy részét, akár 99 százalékát is felfogja, így használójának jelentős (teljes) COVID elleni védelmet nyújt. Ami vírusvédelmi szempontból előny a viselőjének, az a mindennapi élet szempontjából hátrány is lehet. Az FFP 2 és 3 rései kicsik, ezért kevesebb levegőt engednek át. Nehezebb bennük lélegezni intenzív mozgás, például sport, de akár gyorsabb gyaloglás közben. A kevés levegő okozta oxigénhiány miatt még ülés közben hordva is fejfájást okozhatnak akár 2-3 órán belül is.

Az FFP 1 jelölés ebből a szempontból kissé megtévesztő. Valójában a közösségi maszkok közé kellene sorolni, ugyanis nem nagyobb a szűrőteljesítménye, mint a már említett textíliáknak!

A kettős védelem ritka!

A bevizsgált FFP maszk tehát számozása alapján mind a két irányba blokkol. Filtere erősen szűri a belélegzett levegőt, vastag anyaga nehezen engedi a kilélegzetet távozni. Ezért az FFP maszk rövidebb idejű viselése is kellemetlen lehet, viselőjének légszomjat okozhat.

A gyártók találtak megoldást: Az FFP maszkba szelepet építenek, ami megkönnyíti a kilélegzett levegő távozását.

A maszkoknál szeleppel könnyítik a kilélegzett levegő távozását a gyártók. Legyünk gyanakvóak: nagy intenzitással eresztik magát a vírust a viselője környezetébe. Olyan fokozás ez, akár, ha tüsszentéskor a kezünket nem tennénk a szánk elé!

Legalábbis ez derül ki egy vizsgálatból, amiben az NK 49-es maszkokat tesztelték Amerikai laboratóriumban.

Mosni vagy eldobni!

Valamennyi maszkot rövid, néhány órás használatra találták ki. Az N95-t a leghosszabb időre, egy munkanapra, de 8 óra leteltével eldobandó. Ugyanis az N95 szűrője, csakúgy, mint a közösségi maszkok textilszálai közötti rések, megtelnek porral. A légáteresztő képességük tehát csökken. Ezért figyelmezteti például az olasz vasút az utasait, hogy 3 óránként cserélni kell a maszkot. El akarják kerülni, hogy az utasok bepiszkolódott, és így túl kevés levegőt áteresztő maszkokban üljenek és oxigénhiány miatt rosszul legyenek.

A textil maszkok előnye az N95-el és az FFP-vel szemben a moshatóság. Bár aligha van olyan, aki ezt napjában többször megteszi, hogy biztosítsa a maximális légáteresztő képességet.

Melyiket használjuk?

A közösségi maszkok kétségtelenül segítenek fékezni a vírusok terjedését. Megakadályozzák, hogy a szájunkhoz nyúljunk és így vigyük be a szervezetünkbe a fertőzést – a használókat is védik.

Össztársadalmi szinten elvárható lenne, ha mindenki megfelelő, legalább community, közösségi maszkot hordana közösségben, vagy akár orvosit. Jelenleg körülbelül 90 százalék közösségi maszkot, a fennmaradó 10 pedig orvosit hord.

Az utóbbi hetekben politikai döntések nyomán Németországban terjed az orvosi maszkok (FFP2-3) használata. Bajorországban és Ausztriában január közepe óta csak ezzel lehet az üzletekbe belépni. A többség viszont biztos nem fog az utcán dizájnos textilmaszk helyett fehér FFP-t hordani. Ha viszont a szelepes megoldás használók aránya elér egy kritikus tömeget, nőni fog a fertőzésveszély a kilégzést segítő szelepek miatt.

Maszkból is megárt a sok!

Maszkot hordani csak tömegben van értelme az utcán. Ha két ember között megvan az 1,5 méter távolság, szabadban teljesen fölösleges. Sőt, igazán már 1 méteren túl is, mert csak ezen belül jelentős a fertőzésveszély. Állandóan azonban maszkot hordani nem csak értelmetlen, de egészségtelen is! Nem biztosított a zavartalan lélegzés, ezért a tüdő extrém terhelésnek van kitéve.