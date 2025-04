Mától indulnak az 5 százalékos lakáshitelek

Több banknál már biztosan el lehet érni április elejétől az 5 százalékos kamatú lakáshitelt, amit fiatalok kaphatnak az első energiatakarékos otthonuk megvásárlásához. A kedvezményes kamat azonban csak az első öt évre jár, és a szigorú feltételeknek megfelelő ingatlant sem lesz könnyű találni – írja a Bank360.hu.

Három bank, az MBH, a K&H és az MBH már márciusban bejelentette, hogy április 1-től elindítja az 5 százalékos kamatú lakáshitelét. Az OTP Banknál szintén elérhető lesz áprilistól ez a kedvezményes lakáskölcsön, a Gránit Bank április 15-ére ígéri az indulást, az UniCredit pedig még a második negyedévben szeretne előrukkolni a konstrukcióval – derült ki a Bank360.hu körkérdésére adott válaszokból. (A kedd reggeli közzététele alapján az OTP is elindította az 5 százalékos hitelét április 1-től.) A piaci kamatúaknál jóval kedvezőbb jelzálogkölcsönöket önkéntes kamatplafon vállalásával kínálják a pénzintézetek a 35 év alatti fiataloknak első saját otthonuk megvásárlásához. Ezzel egyben eleget tesznek a kormány gazdasági akciótervében is szereplő elvárásnak.

Hétfőn az MBH Bank közölte, hogy keddtől elérhetővé teszi a kedvezményes kamatozású lakáshitelét. A konstrukciót 10 százalékos önerővel is igényelhetik a fiatalok. Kombinálható az állami kamattámogatású lakáshitelekkel ugyanazon ingatlan esetében, így még kedvezőbb feltételekkel finanszírozható a lakásvásárlás.

Csak öt évre szól a kamatkedvezmény

A kedvezményes 5 százalékos kamat a futamidő első 5 évében érvényes. Ezt követően a kedvezmény nélküli kamat mértéke megegyezik a bank jelenlegi standard, 10 éves kamatperiódusú piaci lakáshitel kamatszintjével. Ez most legalább 700 ezer forint rendszeres jóváírás vállalása és legalább 30 millió forintos hitelösszeg esetén 6,99 százalék, míg ennél alacsonyabb hitelösszegnél 7,29 százalék. Ez azt jelenti, hogy egy 20 évre felvett 20 millió forint összegű hitel esetében 132 ezer forintos induló törlesztőrészlettel lehet kalkulálni.

Az MBH-n kívül már a K&H és az Erste Bank is közölte, hogy április 1-től megjelenik a kínálatukban az 5 százalékos kamatú lakáshitel. A K&H-nál a kedvezményekkel együtt akár 5 százalék alatt, akár 4,7 százalékos lehet a kamat, ami egy 25 millió forintos, 20 éves futamidejű hitel esetében kezdetben 161 ezer forintos havi törlesztést jelentene. Az 5 százalékos kamat viszont a K&H-nál is csak öt évre szól, utána piaci kamatozásúvá válik a kölcsön. Az Ersténél is hasonló a helyzet, egyelőre az első öt évre vállalják a kedvezményes kamatot.

Főleg vidéken jöhet szóba a zöldhitel

A zöldhitelt a 35 év alatti fiatalok igényelhetik energiatakarékos – legfeljebb 68 kWh/nm/év primerenergia-igényű és minimum A+ energetikai besorolású – lakás megvásárlásához. További feltétel a lakóingatlan esetében, hogy legfeljebb 60 négyzetméter alapterületű lehet és a négyzetméterenkénti ár nem haladhatja meg az 1,2 millió forintot.

Az árra vonatkozó feltételnek a fővárosban viszonylag kevés lakóingatlan felel meg, ezért inkább a vidéki településeken, városokban jelent majd jó lehetőséget a fiataloknak a zöldhitel – hívja fel a figyelmet Herman Bernadett, a Bank360.hu szakértője.

Nem véletlen, hogy a bankok ilyen szigorú feltételeket szabtak, hiszen az emelkedő bankközi kamatok miatt a lakáshitelek kamatának csökkentésére nem maradt mozgásterük. A hosszú kamatperiódusú hitelek jellemző referenciakamata, a BIRS már hónapok óta folyamatosan emelkedik, a tízéves BIRS jelenleg 7 százalékos, a húszéves pedig 7,19 százalékon áll, ami 17 hónapos rekord.

Tekintettel viszont arra, hogy nagyon kevés fiatal felel meg a feltételeknek, és még annál is kevesebb lakást lehet találni, amelyik hitelezhető, a bankok nem vállalnak extrém nagy kockázatot, ha felveszik a termékkörbe ezt a hitelt legalább a kormánnyal való jobb kapcsolat érdekében – írja a Bank360.hu.