Mától lehet jelentkezni a 2026-os Hungarikum pályázatokra

Bódi Ágnes

Nemzeti értékeink megőrzése, gyűjtése és népszerűsítése kiemelt feladata az agrártárcának. Ezért már tizenötödik alkalommal hirdeti meg a hungarikum pályázatot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság. A 2026. évi kiírás 650 millió forintos keretösszeggel három célterületet támogat – közölte Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán.

Pályázni lehet elektronikus és nyomtatott kiadványok, fényképsorozatok, filmek készítésére, valamint új honlap létrehozására, meglévő honlap fenntartására és fejlesztésére, rendezvények megvalósítására. Erre 550 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Szintén ennek a pillérnek a részeként igényelhető forrás a településre jellemző jelképeknek, szimbólumoknak a településkép arculatába való beillesztésére, felhasználására, azok láthatóvá tételére.

A II. célterületen 78 millió forint keretösszeg adott – általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok részvételével  vetélkedők szervezésére, a diákok identitástudatának megerősítése és a hagyományőrzés népszerűsítése érdekében.

Fontos, hogy a Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrája, valamint népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazása által ünnepeink és hétköznapjaink részévé váljon, és hordható kollekciók készüljenek. Ezen törekvésekre 22 millió forint áll rendelkezésre a III. célterületen.

Érdemes tudni, hogy valamennyi célterületnél működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás intenzitása 100 százalékos, vagyis nem szükséges önrészt biztosítani. További fontos információ, hogy a pályázatok benyújtásának sorrendje nem számít. A pályázati felületen 2025. december 16. 12 órától lehet regisztrálni, kitölteni a pályázati adatlapokat, illetve a mellékleteket feltölteni. A pályázatok véglegesítésére 2026. január 15-én délelőtt 10 órától van lehetőség. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a már véglegesített pályázatok támogatási igénye eléri az adott célterület keretösszegének 150 százalékát, a pályázati felület automatikusan, de leghamarabb a nyitási napon (2026. január 15-én) 14 órakor lezárul, és további pályázat véglegesítésére, benyújtására nem lesz lehetőség.

A pályázati felhívás és a pályázati felület a palyazat.hungarikum.hu weboldalon érhető el.

