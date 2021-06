Matolcsy: felgyorsulhat az EU bomlása, robbanhatnak az adósságok

Az évtized kihívásait és lehetőségeit vette számba a jegybankelnök legfrissebb írásában.

Matolcsy György a növekedés.hu-n megjelent elemzésében a kihívások közé sorolta egyebek mellett, hogy felgyorsulhat az EU bomlása és felrobbanhatnak az európai adósságok.

Azt írta, a pénzforradalom feleslegessé teheti az EU bankrendszerét; még néhány technológiai áttörés, szabályozási lazítás és az EU bankrendszere helyére közel nulla költséggel működő digitális pénzügyi cégek lépnek.

Az új energiaforradalom megszüntetheti a ma ismert energiarendszereket és járműipart, az új technológiák minden hagyományos területen csak néhány szereplőt hagynak a piacon, döntő többségük eltűnik Matolcsy György szerint, és kérdésnek nevezte, hogy a nyertes kínai és amerikai cégek mellett maradnak-e európai vállalatok.

A digitális forradalom új üzleti rendszereket hoz létre, és regionális integráció lép a globális kereskedelem helyére – írta.

A kockázatok mellett hasonlóan erős lehetőségeket is azonosít a jegybankelnök az évtizedben, és megjegyzi: a kihívás az, hogy ki képes az elsők között kiaknázni az új lehetőségeket, mert az elsők most könnyen egyetlenek is lehetnek az évtized végére.

A lehetőségek közé sorolta a digitális átmenet felgyorsítását, a fenntarthatóság követését az élet minden területén, a pénzforradalom “befogadását“, a részvételt Ázsia, ezen belül Kína felemelkedésében, a részvételt a “kevert korszak” kialakításában, amely az ember és egy vele összeolvadó új, mesterséges világ közös működése felé mutat, valamint a technológiai forradalommal lépést tartó társadalmi átalakítások kezdeményezését.

Az új társadalom Matolcsy György szerint mindenben kettős lesz, ezért a maihoz képest sokrétűbb, színesebb, ellentétekre épülő, erősebb versenyt és erősebb együttműködést igénylő évtized jöhet.