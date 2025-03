Még a junior karrierváltók sem adják magukat olcsón. Váratlan helyekről igazolnak a legtöbben 

Havonta átlagosan bruttó 709 ezer forintot keresnek a legfeljebb egy éve dolgozó junior informatikusok, azonban a 2-4 éves szakmai tapasztalattal rendelkező kollégáik már átlagban havi bruttó 858 ezer forintot visznek haza – derül ki az egyik legnagyobb hazai IT képzési központ, a PROGmasters felméréséből, amelyben összesen 601, szoftverfejlesztőként, manuális és automata tesztelőként vagy alkalmazás-üzemeltetőként végzett résztvevőjük 26,6 százaléka, 160 fő válaszolt. A jellemzően 5-8 hónapos képzések résztvevőinek negyede 5-9 év, míg közel fele több mint 10 év munkatapasztalattal rendelkezett korábbi szakmájában. A 2017 óta végzett összes válaszadó bruttó havi átlagfizetése jelenleg 1,003 millió forint, ráadásul a 4-7 éves szakmai múlttal rendelkező – jellemzően már seniorként dolgozó – szakemberek átlagosan bruttó 1,4 milliós fizetésre tesznek szert. A Covid idején általánossá váló home office lehetősége az IT területén a járvány után sem szűnt meg: a kutatás résztvevőinek 85 százaléka válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy jelenleg van-e lehetősége az otthoni munkavégzésre. A multinacionális cégeknél vagy nagyvállalatoknál dolgozó résztvevők 22 százalékának van tudomása arról, hogy munkáltatója jelenleg is keres szoftverfejlesztő vagy -tesztelő munkakörbe juniorokat – olvasható ki a kutatási eredményekből.

A PROGmasters idén februári felmérésének 160 válaszadója összesen 66 különböző cégnél dolgozik, amelyek 30 százaléka multinacionális vállalat, 24 százaléka nagyvállalat, míg 46 százaléka KKV. A résztvevők 25,6 százaléka 5-9 év, míg további 46 százaléka több mint 10 év munkatapasztalattal rendelkezett korábbi szakmájában, amikor a karrierváltás mellett döntött és elvégezte a PROGmasters valamelyik képzését. A válaszadók 13,1 százaléka a vendéglátásban vagy az idegenforgalomban, 9,3 százaléka az IT, telekommunikáció, 8,1 százaléka az értékesítés és kereskedelem, szintén 8,1 százaléka az oktatás területén, és további 7,5 százaléka a pénzügyi szektorban dolgozott korábban. A kutatásban résztvevők 57 százalékának van felsőfokú végzettsége, és 93 százalékuk beszél legalább középszinten angolul vagy németül – derül ki a PROGmasters februári kutatásának eredményeiből.

700 ezer forint felett a juniorok havi átlagfizetése, 1,4 millió a senioroké

Az informatikai szektorban elérhető jövedelmek az átlagnál (a KSH által idén februárban publikált bruttó 728 ezer forint körüli átlagkeresetnél) jóval magasabbak, amit a PROGmasters idén februári felmérése is visszaigazolt. A 2017 óta végzett összes válaszadó bruttó havi átlagfizetése jelenleg 1,003 millió forint (a PROGmasters másfél éve szeptemberben elvégzett hasonló kutatása szerint akkor az átlagfizetés még 913 ezer forint volt). Az IT szektorban gyorsan emelkednek a fizetések: az elmúlt 12 hónapban elhelyezkedett kitöltők átlagosan havi bruttó 709 ezer forintot keresnek, míg a 2-4 éve végzettek már átlagban bruttó 858 ezer forintot visznek haza havonta. A 4-7 éves szakmai múlttal rendelkező – jellemzően már seniorként dolgozó – résztvevők pedig átlagosan havi bruttó 1,4 milliós fizetésre tesznek szert.

A kutatás szerint azonban nem a fizetés az elsődleges szempont, ami alapján munkahelyet váltanának a PROGmastersnél végzettek: 49,3 százalékuk úgy nyilatkozott, hogy nem elsősorban a fizetés számít a döntésükben, míg a válaszadók további ötöde (21 százaléka) csak legalább 30 százalékkal magasabb jövedelemért lenne hajlandó otthagyni a jelenlegi munkahelyét. A felmérés résztvevőinek 56 százaléka egyébként jelenleg is ugyanott dolgozik, ahol a képzés után elhelyezkedett – derül ki.

A karrierváltók többsége számára a külföldi munkalehetőség és a home office is opció

A karrierváltásra törekvőket a magasabb jövedelem mellett a szakmai fejlődés és az előléptetés is motiválja. A kutatás résztvevőinek több mint fele (53 százaléka) nyilatkozott úgy, hogy a munkahelye szervezett számára belső képzést az elmúlt egy évben. A folyamatos szakmai fejlődésnek köszönhetően a PROGmasters friss felmérése szerint mostanra az összes válaszadó 58,7 százaléka érte el a medior vagy a senior pozíciót, azonban ez az arány a legalább négy éve végzettek körében 95 százalékos (a legalább négy éve végzettek 52 százaléka medior, 43 százaléka pedig senior pozícióban dolgozik jelenleg).

A kutatás arra is kitért, hogy az elmúlt nyolc évben végzettek között milyen arányban vannak olyanok, akik jelenleg is külföldön, vagy Magyarországról külföldi IT projekten dolgoznak. Az összes résztvevő 5 százaléka külföldön, míg harmada, 33,5 százaléka itthonról dolgozik külföldi projekten. A nemzetközi karrier azonban ennél is szélesebb kör számára lehet opció: a legalább két év szakmai tapasztalattal rendelkező válaszadók 76 százaléka véli úgy, hogy lenne lehetősége külföldön, vagy külföldön működő cégnek távmunkában dolgozni a jelenlegi szaktudásával és tapasztalatával. A felmérésből kiderült az is, hogy a végzettek harmada (33,1 százaléka) rendszeresen használja a mesterséges intelligenciát a napi munkája során.

A Covid idején általánossá váló home office lehetősége az IT területén a járvány után sem szűnt meg, amit az is mutat, hogy a kutatás résztvevőinek 85 százaléka válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy jelenleg van-e lehetősége az otthoni munkavégzésre.

A megkérdezettek 40 százaléka szerint nőtt az IT területen dolgozók száma a cégénél

A PROGmasters a kutatásban arra is rákérdezett, hogy az elmúlt 12 hónapban hogyan alakult az IT területen dolgozók száma a résztvevőket foglalkoztató cégeknél. A válaszadók 40 százaléka szerint az elmúlt egy évben bővült munkahelyén az IT területen dolgozók száma, 43,8 százalék szerint stagnált a létszámuk, vagy nincs tudomásuk annak alakulásáról, míg a válaszadók 16,2 százaléka szerint csökkent a létszám. A legalább két éve végzettek 55 százaléka egyébként az elmúlt három hónapban kapott megkeresést vagy konkrét állásajánlatot betölthető informatikai pozícióra, ráadásul a multinacionális cégeknél vagy nagyvállalatoknál dolgozó résztvevők 22 százaléka tud arról, hogy a munkáltatója jelenleg is keres juniorokat szoftverfejlesztő vagy -tesztelő munkakörbe.