Még több akadálymentesség a bécsi közösségi közlekedésben

Copyright: © Johannes Zinner

Bécs közösségi közlekedési rendszere évek óta tudatosan épít az akadálymentességre és az inkluzív mobilitásra. A város 2026-ban is folytatja a metrómegállók és közlekedési vonalak korszerűsítését, amelynek célja, hogy a közösségi közlekedés minden utas számára egyenlő feltételek mellett legyen elérhető.

Tervek szerint 2026-ban a metróhálózaton összesen 15 liftet és 13 mozgólépcsőt modernizálnak, közel húsz év után. Az utasok akadálymentes és kényelmesebb közlekedésére összesen pedig 6,2 millió eurót fordítanak. A beruházások középpontjában az U6-os metróvonal áll, ugyanakkor a hálózat további szakaszain – az akadálymentesség javítása érdekében – is új berendezéseket telepítenek.

Az új liftek, amelyek a beruházás keretein belül valósulnak meg, a legszigorúbb európai szabványoknak megfelelően készülnek. Hangosbemondók és hangjelzések kísérik a látássérült utasokat, míg a vizuális kijelzők a siket és nagyothallók számára segítenek a tájékozódásban.

2026 végéig új mozgólépcsőket is felszerelnek olyan forgalmas állomásokon, mint a Karlsplatz, a Stephansplatz, a Handelskai és a Floridsdorf megállókban. Az új berendezések energiahatékonyabbak lesznek, korszerű világítással és lényegesen magasabb biztonsági szinttel.

A felújításokról és az üzemi állapotról az utasokat folyamatosan tájékoztatják a bécsi tömegközlekedési appon, a “WienMobil”-on, míg a Liftboy applikáció a liftek távoli hívását teszi az utasok számára lehetővé. A Liftboy alkalmazás 2025 májusa óta érhető el, és a város teljes tömegközlekedési hálózatán működő lifteket kezeli. A tervek szerint jövőre az alkalmazáson keresztül a liftek ajtózárási ideje is meghosszabbítható lesz, ami különösen fontos a kerekesszékkel, járókerettel vagy babakocsival közlekedők számára.

Jelenleg 291 lift áll rendelkezésre Bécs 109 metróállomásán, ezek évente több mint 2000 kilométernyi utat tesznek meg, ami légvonalban nagyjából Bécs és Kairó távolságának felel meg.

