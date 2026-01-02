Kezdőlap Hírek Még több pálya várja a síelőket hétvégén a Síparkban!
Még több pálya várja a síelőket hétvégén a Síparkban!

Újabb pályák indultak el hétvégére a Mátraszentistváni Síparkban: megnyílt a síelők előtt a 3-as piros és az 5B jelzésű szerpentin sípálya is. Az újabb nyitásnak köszönhetően már 2,7 km-nyi pályarendszer elérhető, 7 pálya és 7 sílift működik, összesen 6600 fő/óra liftkapacitással. 

A Sípark csapta még ma délelőtt is dolgozott rajta, hogy az eredetileg hétfői nyitással tervezett pályák már a hétvégére elkészülhessenek, Pár órával nyitás után pedig kiderült: ez sikerült is! Egész éjjel működtek a hóágyúk és készültek a hódombok melyek szétterítésével alakítják ki a síelhető pályákat. Az újonnan megnyílt pályák jelenleg átlagosan 20-25 cm vastagságú hóréteggel várják a gyakorlottabb síelőket is, újabb hópótlás pedig hétfőtől várható.

Működő liftek és pályák:

Pályák: 3, 4, 5, 5B, 6, 7, 8

Liftek: Panorámalift H, C, D, E, F, G, V2

Esti síeléssel és családi sípályákkal várja a síelőket a téli szünet utolsó hétvégéjén a Mátra

 Öt családi és tanulópálya, hat felvonó, köztük a négyüléses panorámalift  is, valamint lámpafényes esti síelés is várja a síelőket a téli szünet utolsó napjain a  Mátraszentistváni Síparkban.

A tartós hideg beköszöntével a vadonatúj, energiahatékony hóágyúknak köszönhetően extra fokozatra kapcsolt a hógyártás és már több pálya is megnyílt Magyarország legkedveltebb családbarát síközpontjában, így a magyar síelők és kirándulók számára ismét elérhetővé vált az alpesi síélmény itthon is.

A téli szünet végén, január első hétvégéjén már 6 pálya és 5 felvonó üzemel, köztük a 6-os pálya a korongos lifttel, valamint a 4-es, 1 kilométer hosszú családi sípálya, hazánk egyetlen új építésű 4 üléses panorámaliftjével. Január 2-án és 3-án, pénteken és szombaton, hosszabított nyitvatartás és lámpafényes esti síelés is várja a síelőket.

Elérhető sí- és snowboardoktatás képzett oktatókkal, előzetes időpontfoglalással, elérhető a síkölcsönzés, valamint elektromos autótöltési lehetőség is. Az alpesi hangulatú Hóhatár Hütte és napozóterasza szintén megnyitotta kapuit.

A Felső-Mátrában található síközpont Budapesttől mindössze másfél órára, az ország szinte bármely pontjáról pedig legfeljebb háromórás utazással elérhető. A Sípark ideális választás egynapos síelésre, tanulásra vagy akár egy külföldi síút előtti „besíelésre”, hiszen szállás nélkül is elérhető, költséghatékony alternatívát kínál a hosszabb, külföldi síutakkal szemben, de a környék kiváló ár-érték arányú szálláshely kínálatának köszönhetően többszöri, rövidebb síutakhoz is ideális úticél lehet a Mátra és a Sípark.

A Sípark az elmúlt húsz évben Magyarország egyik legnépszerűbb családi síterepévé nőtte ki magát, ahol minden korosztály és tudásszint megtalálja a számára ideális feltételeket. A kezdőket és a legkisebbeket a kifejezetten számukra kialakított Síoktató Park, varázsszőnyegek és játékos elemek segítik az első csúszások során, míg a haladó síelők a változatos pályarendszeren és az ország legmodernebb felvonóin élvezhetik a síelés örömét.

Nyitott pályák és liftek a mátraszentistváni Síparkban:

Pályák: 4, 5, 6, 7, 8

Liftek: Panorámalift, C, D, E, F, V2

Nyitvatartás:

Január 2. (péntek): 8:30–20:00 – esti síelés

Január 3. (szombat): 8:30–20:00 – esti síelés

Január 4. (vasárnap): 8:30–16:30

A Sípark területén balesetvédelmi okokból a szánkózás nem engedélyezett. Folyamatosan frissülő információk elérhetők a www.sipark.hu oldalon és a Sípark Facebook-oldalán.

