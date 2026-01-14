Hirdetés
Megállapodást irt alá az Unicredit és az Európai Beruházási Alap az uniós InvestEU-garanciakeret megemeléséről

Az UniCredit és az Európai Beruházási Alap (EIF) új InvestEU-garanciamegállapodást írt alá, ezzel közel 890 millió eurónyi finanszírozás válhat elérhetővé a kis- és középvállalkozások számára a régióban, beleértve Magyarországot is 2027 végéig – közölte az UniCredit szerdai közleményében.

A tájékoztatás szerint a 2023-ban 445 millió euró összeggel elindított európai uniós garanciaprogram összege a mostani megállapodással duplájára emelkedik, ami az Európai Beruházási Bank részeként működő EIF egyik legnagyobb InvestEU-tranzakciójává teszi a konstrukciót. A pénzügyi program Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában és Szlovéniában működő kkv-k számára nyit finanszírozási lehetőségeket.

A megnövelt garanciakeret elsősorban fenntarthatósági, digitalizációs és innovációs projektekre vehető igénybe, és továbbra is kedvező finanszírozási feltételeket kínál a kkv-knak, beleértve a versenyképesebb árakat, a hosszabb futamidőket és a kisebb biztosítékigényt – közölték.

Az előző program magas kihasználtsága alátámasztja a konstrukció iránti igényt, valamint a portfóliógarancia-termék hatékonyságát – idézte a közlemény Marjut Falkstedtet, az EIF vezérigazgatóját. Teodora Petkova, az UniCredit közép- és kelet-európai vezetője szerint a régióban a foglalkoztatás kétharmadát és a gazdasági érték 55 százalékát adó kkv-k a garanciamegállapodással kedvezőbb feltételekkel juthatnak forrásokhoz.

A jó ötletekkel rendelkező vállalkozók gyorsabban fejleszthetnek, innoválhatnak és növekedhetnek, kevesebb korláttal kell szembenézniük, miközben élénkítik a régió növekedését és lehetőségeit – tette hozzá.

A felek a megállapodást a Financial Times bécsi CEE Forumán, a régió egyik legjelentősebb pénzügyi-gazdasági eseményén jelentették be, amelyen 54 országból több mint 2000 küldött vesz részt, köztük Közép- és Kelet-Európa jövőjét alakító politikai vezetők, befektetők, döntéshozók és üzletemberek. (MTI)

