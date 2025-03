Megérkezett a Universal Air légitársaság első járata Máltáról Debrecenbe

A tűzoltók tisztelgő vízsugárkapuja alatt gördült be a debreceni repülőtér utasvárója elé a Universal Air légitársaság Máltáról érkező első menetrendszerű járata vasárnap délután.

A máltai Universal Air március 30-tól heti két retúrjáratot indít a Debrecen–Lipcse, Debrecen-Málta útvonalakon, közvetlen összeköttetést teremtve a városok között. A két útvonalon a máltai légitársaság 78 üléssel felszerelt De Havilland Canada Dash 8 típusú repülőgépe közlekedik.

Az első, Máltáról Debrecenbe érkező járat vasárnap délután szállt le és rövid tartózkodás után továbbindult Lipcsébe, majd visszatér Debrecenbe és március 31-én reggel megy tovább Máltára – ismertették a helyszínen, jelezve, hogy a járatok a nyári szezonban csütörtöki és vasárnapi napokon közlekednek.

Papp László Debrecen polgármestere a járat érkezése alkalmából emlékeztetett rá, hogy 2019-ben a debreceni volt a régió legjelentősebb légikikötője évi több mint hatszázezer utassal, 2020-ban azonban a Covid-járvány megakasztotta a fejlődést. Fontosnak nevezte, hogy évről-évre új desztinációkkal növeljék az utasszámot, ennek egyik első állomása a Universal Air megjelenése a városban. Fejlesztik a repülőteret is: napokon belül megkezdődik az új futópálya, a gurulóutak és az új repülőtéri navigációs rendszer tervezése – jelentette be a polgármester. Az új járat megjelenésével kapcsolatban megjegyezte: Málta fontos turisztikai célpont, Lipcse pedig a járműipari fejlesztések során olyan utat járt be az elmúlt években, mint amilyet Debrecen most elkezdett.

Eske Herrström, a BMW Manufacturing Hungary Kft. pénzügyi ügyvezető igazgatója – utalva arra, hogy Lipcsében működik, Debrecenben pedig hamarosan megkezdi a termelést a BMW autógyára – azt mondta, a lipcsei járat “ajtónyitás” mások mellett a BMW munkavállalói előtt, de jelentősen hozzájárul a két város kulturális kapcsolatainak erősítéséhez is.

Utóbbit hangsúlyozta Christopher Lucas, az Universal Air operatív vezetője is, hozzátéve, a gazdasági és a kulturális kapcsolatok fejlesztése mellett támogathatja az új járat a diákcseréket is, de akár munkalehetőséget is biztosíthat a helyieknek.

Györke Ernő, a debreceni nemzetközi repülőtér igazgatója jelezte: vasárnapig közvetlen repülőjárattal Lipcse nem volt elérhető Magyarországról.

Az MTI érdeklődésére elmondta azt is, hogy ezzel a járattal immár hat várossal van menetrendszerű légi összeköttetése Debrecennek, nyáron pedig további hat városba charterjáratok közlekednek majd.

Jelezte azt is, hogy heti két alkalommal érkezik cargojárat Kínából Debrecenbe, eddig több mint 30 járat mintegy ezer tonna árut továbbított a feladótól a vármegyei székhelyre.(MTI)