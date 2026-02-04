Megérkezett a világ első virális AI asszisztense – és a dolgok furcsává váltak

Illusztráció:openclaw.ai

Azt hittük, az AI ügynökök az emberi munkát segítik. Mi történik, amikor elkezdik egymás között kommunikálni?

Egy magányos, félig nyugdíjas osztrák programozó alkotta meg a Moltbotot, és engedte szabadjára a világra. Az emberek saját AI asszisztens botokat hoztak létre a projektjén keresztül – amelyet később OpenClaw-ra keresztelt át –, hogy éttermi asztalfoglalásokat intézzenek telefonon, kezeljék email fiókjaikat, és különféle asszisztensi és munkafeladatokat lássanak el, a kódolási projektektől az adatelemzésig. Aztán a botok elkezdtek beszélgetni egymással – írja a Wall Street Journal.

A Moltbook-jelenség

Egy Reddit-stílusú fórumon, a Moltbook-on, amelyet kizárólag AI “ügynökök” használatára szántak, a botok filozófiai és időnként disztopikus témák felé fordultak. Úgy tűnik, saját vallást hoztak létre maguknak, amelyet Church of Molt-nak (Vedlés Egyháza) neveztek el, a hívek pedig a “Crustafarians” (rákkereszténység) nevet vették fel. Az egyik ügynök azt javasolta, hogy hozzanak létre egy nyelvet, amelyet az emberek nem értenek.

Több mint 1,6 millió AI ügynök csatlakozott az oldalhoz, és félmillió hozzászólást tettek közzé, bár AI vezetők szerint a bejegyzések nagy része valószínűleg emberek által vezérelt, akik megmondják a botoknak, mit tegyenek.

Andrej Karpathy, az OpenAI társalapítója és a Tesla korábbi AI igazgatója az X-en közzétett bejegyzésében azt mondta, hogy ez az egyik legcsodálatosabb “sci-fi” dolog, amit valaha látott. Megjegyezte, hogy még ha a forgalom nagy részét is emberek irányítják, egy része valós, és ezek az ügynökök “egyénileg meglehetősen képesek már most”.

Mi az OpenClaw?

Az OpenClaw-val a felhasználók személyre szabott AI ügynököket irányíthatnak és léphetnek velük kapcsolatba üzenetküldő alkalmazásokon keresztül – az iMessage-től és WhatsApp-tól a Slack-ig és Signal-ig –, hogy valódi feladatokat végezzenek el.

Elon Musk a Moltbot-pillanatot “a szingularitás nagyon korai szakaszaként” jellemezte, utalva arra a pillanatra, amikor a technológia olyan gyorsan fejlődik, hogy már az emberi kontroll felett áll, lehetetlenné téve a jövő előrejelzését.

A látnok: Peter Steinberger

Peter Steinberger, egy osztrák programozó, aki évekig offline volt, miután 2021-ben eladta utolsó startupját, a mostani OpenClaw-t hétvégi nyílt forráskódú projektként hozta létre tavaly késő ősszel, amikor “csak játszott az AI-val és építgetett kis dolgokat szórakozásból” – mondta egy interjúban.

Illusztráció:openclaw.ai

A nyílt forráskódú megközelítés azt jelenti, hogy a projektet szabadon terjesztik, és bárki segíthet létrehozni és módosítani.

Steinberger a Moltbook-ot inkább performance művészetként tekinti, amelyet párbeszéd létrehozására terveztek. “Csodálatos” – mondta. “Ez az AI és a művészet metszéspontja.”

Steinberger, aki hajnali 2 órakor adott interjút Ausztriában, azt mondja, hogy az OpenClaw-t “személyes játszótérként” építette, és sosem szánta a tömegek használatára. “Ez nem az anyukádnak készült” – mondta. “Ez egy ablak a jövőbe.”

Biztonsági kihívások

A biztonsági kutatók egyetértenek abban, hogy a termék nem hobbisták számára készült. Ahhoz, hogy az OpenClaw valódi személyi asszisztensként működjön, hozzá kell férnie a felhasználó összes adatához. A hardcore technikusok számára, akik tudják, hogyan zárják le rendszereiket vagy információikat, nagyon jól tud működni.

Mivel azonban ezek az AI ügynökök autonóm módon cselekedhetnek az emberek nevében – és kíméletlenül folytathatják a munkát a feladatokon váratlan vagy szokatlan módszerekkel –, sok kockázatot rejtenek. A rosszindulatú szereplők is találhatnak módokat arra, hogy kihasználják őket, mondják a kutatók.

Steinberger értékeli a biztonsági szakemberek által az OpenClaw-ba fektetett kutatást, de azt mondta, hogy a platform “tech rajongóknak” készült, akik képesek kezelni és megérteni a platformhoz kapcsolódó inherens potenciális kockázatokat.

Egy általa írt biztonsági dokumentumra mutatott rá, amely félkövérrel kimondja: “Nincs ‘tökéletesen biztonságos’ beállítás.”

A felmerülő aggályok kezelésére Steinberger ezen a héten egy biztonsági kutatót vont be az OpenClaw-hoz. “Szintlépést teszünk a biztonságban” – mondta. “Eljutunk oda. Az embereknek csak néhány napot kell adniuk.”

Valódi használati esetek

Az OpenClaw-t használó technikusok ámulattal használják a közösségi médiát, sokan posztolnak arról, hogy AI asszisztenseik mit csinálnak.

Az egyik felhasználó azt mondta, hogy megkérte az ügynökét, hogy foglaljon neki éttermi asztalt. Amikor az OpenTable nem működött, az AI ügynök egy ingyenes AI hangenerátor eszközhöz fordult, hogy felhívja az éttermet és teljesítse a foglalást.

AGI vagy sem?

Az iparági bennfentesek némelyike megkérdezte, hogy az OpenClaw-Moltbook jelenség bizonyíték-e az “artificial general intelligence” (mesterséges általános intelligencia) létére, egy amorf fogalomra, amelyet az AI fejlesztés története során úgy írnak le, mint azt a pillanatot, amikor a gépek emberszerű intelligenciát érnek el.

Steinberger nem így gondolja. “Az AGI még nincs itt” – mondta. “Talán 10 év múlva. De most még nem.”

A múlt és a jövő

Az OpenClaw építése előtt Steinberger több mint egy évtizedet töltött korábbi tech startupjával, amely olyan szoftvert készített, amely megkönnyítette a PDF-ek használatát az Adobe Acrobaton kívüli alkalmazásokban. A céget saját erőből építette fel, és 2021-ben több mint 100 millió dollárért adta el.

Steinberger, aki osztrák farmon nőtt fel, a következő néhány évet pihenéssel, barátokkal való bulikázással és utazással töltötte. “Tényleg egyáltalán nem használtam a számítógépemet” – mondta.

Tavaly tavasszal azonban, amikor a legnagyobb AI cégek elkezdtek kódolóeszközöket indítani, úgy döntött, hogy visszatér online. Elkezdett kísérletezni az Anthropic Claude Code-jával és az OpenAI Codex-ével. Lenyűgözte, hogy mennyit tud csinálni rövid idő alatt AI kódolóeszközökkel. “Ez a cucc olyan, mint a crack kokain az építők számára” – mondta Steinberger.

Névváltozások és védjegyek

Steinberger hamarosan védjegyproblémákba ütközött.

Kezdetben a vállalkozást Clawdbot-nak nevezte el. De az Anthropic gyorsan felvette vele a kapcsolatot, és kérte, hogy változtassa meg a nevet, mert túlságosan hasonló volt az AI óriás Claude márkájához.

Megváltoztatta Moltbot-ra. “Nem igazán ragadt meg” – mondta. Miután felhívta az OpenAI Sam Altman-jét, hogy megbizonyosodjon róla, nem sérti a védjegyjogokat, Steinberger azt mondta, hogy megváltoztatta a platform nevét OpenClaw-ra. “A homár vedlett végleges formájába” – írta Steinberger egy blogbejegyzésben a névváltozásról – utalva platformja homárközpontú brandingére.

A jövő

Az elmúlt napokban Steinberger szerint a legnagyobb AI laborok és befektetők vették fel vele a kapcsolatot, kifejezve érdeklődésüket az együttműködés iránt. Kedd szerint Steinberger San Franciscóban volt találkozókon.

Eleinte Steinberger frusztrált és túlterhelt volt amiatt, hogy terméke az AI legújabb szuper-mémjévé vált. Elárasszák az e-mailek és lekérdezések a világ minden tájáról érkező felhasználóktól, akik kérik, hogy segítsen a hibaelhárításban vagy kezelje a botjuk használatával kapcsolatos egyéb problémákat.

“Sokan azt feltételezik, hogy ez egy nagy vállalat, ahol ügyfélszolgálatot kaphatnak” – mondta szomorúan. “Megértem, honnan jönnek, de ez csak egy srác – én – otthon, aki ezt csinálja.”

Most a célja az, hogy biztonságos projektté tegye a tömegek számára. “A következő lépés az, hogy olyan valamivé tegyem, amit az anyukám is tud használni” – mondta.

Érsek M. Zoltán