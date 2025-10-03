Megérkezett Londonba első szállodájával az a&o Hostels

Európa legnagyobb magántulajdonban lévő hostelcsoportja, az a&o Hostels megvásárolta a korábbi DoubleTree by Hilton Docklands Riverside hotelt, ezzel megnyitva első londoni szállodáját. A fokozatos felújításra 21 millió fontot fordítanak, miközben az ingatlan továbbra is szállodaként fog működni, nem hostellé alakul. A szálloda 500 szobával és 2100 ággyal rendelkezik majd, és az ár-érték arányt kereső egyéni utazókat, családokat célozza meg.

Európa legnagyobb független tulajdonban lévő hostellánca, az a&o Hostels bejelentette a mérföldkőnek számító akvizíciót: a korábbi DoubleTree by Hilton, Docklands Riverside szállodát vásárolták meg, ezzel megnyitva első londoni ingatlanukat és harmadik brit helyszínüket. Az új a&o London Docklands Riverside hotelként fog működni, demonstrálva a hostelcsoport terjeszkedését a szállodaiparban. Az új helyszín novemberben hivatalosan is megnyílik az a&o zászlaja alatt, a foglalások már elérhetők az a&o hivatalos csatornáin.

Az a&o első londoni szállodája a Temze partján

A 17. századi dokképület közvetlenül a Canary Wharffal szemben található, a Temze partján, a Southwark kerületben. Az épület saját mólóval rendelkezik, és az a&o Hostels a vendégek számára ingyenes hozzáférést biztosít egy elektromos folyami taxijárathoz, amely a Canary Wharfhoz szállítja őket – innen könnyen elérhetők a Tower Bridge, a Buckingham-palota és még sok más látnivaló. Az a&o London Docklands Riverside kevesebb mint egy mérföldnyi sétára található a Canary Wharf londoni metróállomástól, amely kiváló közlekedési kapcsolatokat kínál az Elizabeth Line révén.

500 szoba és 2100 ágy áll rendelkezésre, és az új a&o London Docklands Riverside fokozatosan felújításra kerül, miközben végig nyitva marad a vendégek előtt. Az ehhez szükséges befektetés összege 21 millió font (kb. 25 millió euró). A felek megállapodtak abban, hogy a vételárat nem hozzák nyilvánosságra.

London a világ egyik legfontosabb kereskedelmi, pénzügyi és kulturális központja, számtalan látnivalóval, például a Tower of Londonnal és a Westminster-palotával, amely az UNESCO Világörökség része. A szállodavásárlás a csoport stratégiai növekedését demonstrálja, London pedig a harmadik helyszín az Egyesült Királyságban, Edinburgh és Brighton után.

Az a&o Hostels alapítója és vezérigazgatója, Oliver Winter így nyilatkozott:

“London egyszerűen egy olyan város, amelyet látni kell. Mély történelemmel, erőteljes energiával és hihetetlen nemzetköziségével olyasmit kínál, amit ritkán találni máshol. Az első helyszínünk megnyitása itt valódi mérföldkő az a&o számára, mint vonzó úti cél az utazók, családok, iskolai csoportok és baráti társaságok számára. Az volt a célunk, hogy ár-érték arányban elérhető szállást biztosítsunk fiatal utazóknak, csoportoknak, családoknak és egyéni vendégeknek egy egyébként drága városban. Ez az akvizíció egy intenzív és céltudatos kiválasztási folyamat eredménye. Azt jelzi, hogy az a&o a legmagasabb szinten van jelen – Európa legjobb városaiban, erős partnerekkel és világos, fenntartható növekedési stratégiával.” – tette hozzá.

Az a&o London legfontosabb tudnivalói

2026 januárjától a három épületrész fokozatos átalakításon és modernizáláson megy keresztül, a működés fenntartása mellett. A befektetés összege kb. 21 millió font, azaz 25 millió euró.

Minden szoba természetes fényt és saját fürdőszobát kínál majd.

Elektromos vízitaxi: a Canary Wharfhoz ingyenes, tízpercenként induló járatok.

Széles vendégkör: kétágyas, családi és többágyas szobák.

Közlekedés: kevesebb mint egy mérföld a Canary Wharf metróállomás (Elizabeth Line, Jubilee Line), közvetlen kapcsolat a főbb látnivalókkal (pl. Buckingham-palota, Big Ben).

30 percnyire London City repülőtértől.

Riverside Bar: lenyűgöző kilátással a városra.

Mélygarázs kb. 50 parkolóhellyel.

Jelenleg 44 helyszínen, további beruházásokkal

A StepStone Group és a Proprium Capital Partners tulajdonosokkal együtt az a&o Hostels 500 millió eurós költségvetést jelentett be az ingatlanok bővítésére, átalakítására és modernizálására, amely 2024 tavaszától indul. A berlini székhelyű vállalat már hat új helyszínt biztosított, köztük Milánót. További célvárosok között szerepel: Glasgow, Dublin, Manchester, Párizs, Madrid és Lisszabon.

Az a&o Hostels 2000-ben alakult Oliver Winter által, és a londoni megnyitással a helyszínek száma 44-re emelkedik, 30 városban, tíz európai országban – összesen kb. 30 000 ággyal. A fő célcsoportok közé tartoznak a családok (15%), iskolai csoportok (38%), klubok, valamint egyéni városlátogatók.

2024-ben az a&o Hostels 2,8 millió vendéget és 6,2 millió vendégéjszakát regisztrált. Az előzetes adatok szerint 2025 január–május között már több mint 1,15 millió vendég és kb. 2,6 millió vendégéjszaka volt.