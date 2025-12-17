Kezdőlap Élelmiszeripar Megérkeztek a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés újabb eredményei
ÉlelmiszeriparHírek
No menu items!

Megérkeztek a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés újabb eredményei

AzÜzlet.hu

Élőhal-kereskedőket, forralt bor árusokat, őstermelőket, vad- és halfeldogozókat, valamint nagyüzemi és kézműves söröket is ellenőriztek az elmúlt hetekben az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelők. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), valamint a kormány- és járási hivatalok szakemberi által végzett téli szezonális ellenőrzés újabb célterületeinek összesítése, egy-egy kirívó esettől eltekintve, pozitív tapasztalatokat hozott. Egy vadhúsfeldolgozó üzemben 3 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból és a működését is felfüggesztették. Egy sörben a dobozos termékeknél nem engedélyezett adalékanyagot mutatott ki a Nébih laboratóriuma.

A Nébih ellenőrei az elmúlt időszakban 5 vármegyében tartottak egy-egy vadfeldolgozó létesítményben átfogó ellenőrzést. Négy esetben sem higiéniai, sem dokumentációs hiányosságokat nem tártak fel, az érintett egységek a jogszabályoknak megfelelően üzemeltek. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei üzem működését azonban a feltárt súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő jogsértések miatt azonnali hatállyal felfüggesztették. Több mint 3 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból a szakemberek. 

A növekvő kereslettel és termeléssel járó magasabb kockázat miatt a halfeldolgozás is helyet kapott a szezonális ellenőrzéseken. A Nébih 5 halászati terméket előállító üzemben végzett teljes körű ellenőrzést. A szakemberek többek között vizsgálták az alapanyagok (élő vagy feldolgozatlan hal) származási adatait, a nyomonkövethetőséget, de értékelték az üzemek higiéniai állapotát és a HACCP kritikus pontjainak felügyeletét is. Két üzemben fordultak elő kisebb, azonnal pótolható, elsősorban dokumentációs hiányosságok.

Az elmúlt hetekben 17 vármegyében összesen 40 élőhal-árusító egységet ellenőriztek a járási hivatalok szakemberei. A forgalmazóhelyek között egyaránt szerepeltek hiper- és szupermarketek, szaküzletek, piacok és ideiglenes árusítók. Az ellenőrzéseken a hatóság elsősorban az állatvédelmi előírások betartását vizsgálta. A halak tartása, a kábítás módja, a medencék állapota, a víz minősége és a nyilvántartások vezetése megfelelt a jogszabályoknak. Sérült hal nem volt, a tartási sűrűség megfelelő volt, és hiányosságot vagy jogsértést nem találtak, így további intézkedésre nem volt szükség.

A borászati felügyelők jégpályák mellett, valamint karácsonyi vásárokon forgalmazott forralt borokat, karácsonyi puncsokat és egyéb alkoholtartalmú italokat ellenőriztek. Országszerte 13 vármegyében, összesen 36 létesítményben jártak. Az ellenőrzött egységek higiéniai állapota megfelelt a jogszabályi előírásoknak, mindösszesen 2 esetben állapított meg a hatóság higiéniai hiányosságot. Pozitív tapasztalat, hogy a kiszolgáló személyzet mindenhol rendelkezett a kötelező egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentummal. Az ellenőrzött 43 alkoholos italtétel nyomonkövethető volt, a termékeken végzett laboratóriumi vizsgálatok még folyamatban vannak.

A Nébih felügyelői a „sör” vagy „ízesített sör” kategóriába tartozó kockázatelemzéssel, előzetes hibakereséssel kiválasztott 3 nagyüzemi és 12 kisüzemi sört vizsgálták meg. A laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatok mellett minden mintázott tétel esetében ellenőrizték a gyártmánylapokat, jelöléseket és a nyomonkövethetőséget is. Végül 12 esetben (3 nagyüzemi, 9 kisüzemi sör esetében) kisebb jelölési hibát állapítottak meg, a címkék javítása folyamatban van. Egy termék esetében nem engedélyezett tartósítószerek használata miatt az érintett sör forgalomból történő kivonását kezdeményezték.

A téli szezonális ellenőrzés folyamán ezidáig 10 helyszínen, elsősorban vidéki nagyvárosokban lévő, budapesti és főváros környéki piacokon, 58 őstermelőt ellenőriztek a Nébih szakemberei.  Vizsgálták többek között a tevékenység jogszerűségét, a termékek származását, valamint a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát. Elmondható, hogy az őstermelők jellemzően betartják a szabályokat, azonban több esetben előfordultak kisebb szabálytalanságok, mint például a FELIR- és a tevékenységazonosító feltüntetésének elmulasztása. Szintén akadt példa a nyilvántartásba be nem jelentett termék forgalmazására, ilyenkor helyszíni szemlére is sor került a termelés helyén. Két esetben indult eljárás: az egyik árust már korábban eltiltotta a hatóság az őstermelői tevékenységtől, a másik árus ugyancsak felvásárolt termékeket, többek között déli gyümölcsöket forgalmazott őstermelőként, hátrányos helyzetbe hozva a valódi őstermelőket.

Az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelők egész december 31-ig végzik vizsgálataikat az ünnepek zavartalansága érdekében.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Egészség-ügy

Magyar–indonéz rákdiagnosztikai együttműködés a düsseldorfi MEDICA-n

A megállapodás rögzíti a feladatmegosztást, az adatkezelési és titoktartási elveket, valamint a vitás kérdések rendezésének rendjét is. A konkrét szakmai fókuszterületeket a felek a decemberi jakartai találkozón jelölik ki.
Tovább
Autóipar

Az AutoWallis megkezdi két új kínai prémium márka értékesítését Magyarországon

Az AutoWallis részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Árfolyama kedden 148,5 forinton zárt, egy éven belül 140 és 184 forint között mozgott.
Tovább
Gazdaság

Otthonstart ár-cunami idején is lehet olcsón vásárolni

A végrehajtási, állami vagy adóhatósági eljárások során értékesített lakások vételára akár 30–40 százalékkal is elmaradhat a piaci értéktől.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Megérkeztek a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés újabb eredményei

Élelmiszeripar
Élőhal-kereskedőket, forralt bor árusokat, őstermelőket, vad- és halfeldogozókat, valamint...
Tovább

Magyar–indonéz rákdiagnosztikai együttműködés a düsseldorfi MEDICA-n

Egészség-ügy
A megállapodás rögzíti a feladatmegosztást, az adatkezelési és titoktartási elveket, valamint a vitás kérdések rendezésének rendjét is. A konkrét szakmai fókuszterületeket a felek a decemberi jakartai találkozón jelölik ki.
Tovább

Az AutoWallis megkezdi két új kínai prémium márka értékesítését Magyarországon

Autóipar
Az AutoWallis részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Árfolyama kedden 148,5 forinton zárt, egy éven belül 140 és 184 forint között mozgott.
Tovább

Otthonstart ár-cunami idején is lehet olcsón vásárolni

Gazdaság
A végrehajtási, állami vagy adóhatósági eljárások során értékesített lakások vételára akár 30–40 százalékkal is elmaradhat a piaci értéktől.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Élelmiszeripar

Megérkeztek a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés újabb eredményei

Élőhal-kereskedőket, forralt bor árusokat, őstermelőket, vad- és halfeldogozókat, valamint...
Tovább
Egészség-ügy

Magyar–indonéz rákdiagnosztikai együttműködés a düsseldorfi MEDICA-n

A megállapodás rögzíti a feladatmegosztást, az adatkezelési és titoktartási elveket, valamint a vitás kérdések rendezésének rendjét is. A konkrét szakmai fókuszterületeket a felek a decemberi jakartai találkozón jelölik ki.
Tovább
Autóipar

Az AutoWallis megkezdi két új kínai prémium márka értékesítését Magyarországon

Az AutoWallis részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Árfolyama kedden 148,5 forinton zárt, egy éven belül 140 és 184 forint között mozgott.
Tovább
Gazdaság

Otthonstart ár-cunami idején is lehet olcsón vásárolni

A végrehajtási, állami vagy adóhatósági eljárások során értékesített lakások vételára akár 30–40 százalékkal is elmaradhat a piaci értéktől.
Tovább
Autóipar

Az Európai Unió enyhít a belső égésű motorok forgalomba hozatalának 2035-től tervezett tilalmán

Végül az EU 1,5 milliárd eurónyi kamatmentes hitellel támogatja az európai akkumulátorgyártókat.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Eltűnt csomagok és elérhetetlen ügyfélszolgálat, fogyasztóvédelmi vizsgálat indul magyar csomagküldő szolgálatoknál

A kialakult helyzet miatt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül.
Tovább
Gazdaság

Kamatdöntés – Nem változtatott az alapkamaton a monetáris tanács

A monetáris tanács a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén kedden.
Tovább
Hírek

NÚSZ: erősen indult a 2026-os autópálya-matricák elővásárlása

Fontos, hogy a vásárláskor - bárhol, bármilyen felületen történik is - még a fizetés előtt ellenőrizni kell a matrica és a jármű adatait: a matrica típusát és érvényességi idejét, a jármű rendszámát, felségjelzését és díjkategóriáját -
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Megérkeztek a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés újabb eredményei

Élőhal-kereskedőket, forralt bor árusokat, őstermelőket, vad- és halfeldogozókat, valamint nagyüzemi és kézműves söröket is ellenőriztek az elmúlt hetekben az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelők. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági...

Magyar–indonéz rákdiagnosztikai együttműködés a düsseldorfi MEDICA-n

A megállapodás rögzíti a feladatmegosztást, az adatkezelési és titoktartási elveket, valamint a vitás kérdések rendezésének rendjét is. A konkrét szakmai fókuszterületeket a felek a decemberi jakartai találkozón jelölik ki.
© 2025 | www.azuzlet.hu