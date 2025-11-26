Kezdőlap Gazdaság Megjelent a rendelet az Otthontámogatás részleteiről
Megjelent a rendelet az Otthontámogatás részleteiről

forrás: Pixabay

Megjelent a Magyar Közlönyben a közszolgálatban dolgozók Otthontámogatására vonatkozó rendelet – írja közleményében a Bank360. Az évi, legfeljebb nettó egymillió forint vissza nem térítendő támogatásra az igényt már a következő hetekben is lehet jelezni.

Közzétette a kormány a közszolgálati dolgozókra vonatkozó Otthontámogatás részleteit. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet tisztázza, hogy kik vehetnek részt a programban. Az Otthontámogatásra a közfeladatot ellátó és közszolgáltatásokat nyújtó dolgozók széles köre jogosult:

  • a törzskönyvi jogi személynél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek,
  • felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot ellátó intézménynél munkaviszonnyal dolgozók (egyházi fenntartású intézményeknél is),
  • nevelőszülők,
  • közfoglalkoztatottak,
  • háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok és az őket segítő egészségügyi szakdolgozók,
  • a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dolgozói,
  • a polgármester, a közgyűlés, valamint a képviselő-testület tagja,
  • a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, illetve annak kutatóközpontjának vagy kutatóintézetének a dolgozói.

Nem jogosult a támogatásra,

  • aki a fenti intézmények részére kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében lát el tevékenységet,
  • a miniszterelnök, a miniszter,
  • az államtitkár és
  • az önkéntes tartalékos katona e jogviszonyára tekintettel.

Fontos, hogy a próbaidejüket töltő alkalmazottak még nem vehetik igénybe az Otthontámogatást, illetve azok sem, akik béren kívüli juttatásként lakhatási támogatásban részesülnek. Jogosulatlan igénybevétel esetén az Otthontámogatás jogosulatlanul igénybe vett részét a visszafizetés megállapításakor érvényes jegybanki alapkamattal növelt mértékben kell visszafizetni.

Regisztrálni kell az Államkincstárnál

A programban való részvételhez a munkáltatóknak először regisztrálnia kell a Magyar Államkincstár rendszerében 2025. december 15-ig, majd tájékoztatnia kell dolgozóit.

A munkavállaló az Otthontámogatás iránti kérelmet a munkáltatójánál nyújthatja be, amelyhez egy adatlapot kell kitölteni. A jogosultság alanyi jogon jár, amennyiben a munkáltató már regisztrált a Magyar Államkincstárnál (MÁK).

Így használható a támogatás lakáshitel törlesztésre

A támogatásra jogosult munkavállalóknak a 2026. január 1-je előtt megkötött lakáskölcsön-szerződéseknél a bejelentési határidő utolsó napja 2026. január 20. A változó kamatperiódusú lakáskölcsön-szerződések vonatkozásában a 2025. december 31-én fennálló kamatelőírás szerinti törlesztőrészletet lesz az irányadó.

A 2026. január 1-jén vagy azt követően megkötött lakáskölcsön-szerződések esetében a bejelentés a szerződés létrejöttét követően folyamatosan, jogvesztő határidő nélkül megtehető. A havi törlesztőrészletre nézve akkor kapja meg a támogatást az igénylő, ha az adott hónap első napjáig benyújtja a kérelmet – vagyis az igény benyújtása utáni hónapban kaphatja meg először a támogatást.

A 2026. év tekintetében az utolsó igénybejelentési határnap 2026. november 1. napja. A 2027. évre, majd az azt követő évekre tekintettel évente egy bejelentés megtétele szükséges.

Mire lehet felhasználni az évi egymillió forintos támogatást?

Az Otthontámogatás kizárólag magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez

  • felhasznált hiteltörlesztéshez vagy
  • szükséges önerő teljesítéséhez – ideértve a lakóingatlan saját célra történő építését vagy építtetését is – használható fel.

Lakástakarékpénztártól felvett lakáskölcsön vagy áthidaló kölcsön esetén az Otthontámogatást a lakás-előtakarékossági szerződés kedvezményezettje is felhasználhatja a tulajdonában álló vagy tulajdonába kerülő, illetve épülő magyarországi lakóingatlanra felvett fennálló kölcsönszerződéséhez szükséges önerő biztosítására, ilyen ingatlanra kötött és ezen ingatlan megszerzésére felvett kölcsön törlesztésére, továbbá az áthidaló kölcsönhöz kapcsolódó megtakarítás teljesítésére.

Az Otthontámogatás összege évente legfeljebb nettó egymillió forint. Ha valaki nem jogosult egész évben a támogatásra, akkor időarányosan számolják ki a támogatás összegét. Az Otthontámogatás az éves keretösszeg erejéig több lakáskölcsön-szerződéshez is felhasználható.

A házasok előnyt élveznek

Ha az adós és az adóstárs házastársak, és mindketten jogosultak az Otthontámogatásra, akkor a 2026. január 1. előtt megkötött, ugyanazon lakáskölcsön-szerződésre mindketten saját jogukon igényelhetik az Otthontámogatást. Az ingatlanban az adóstársnak nem kell tulajdonnal rendelkeznie.

Azonban, ha a 2026. január 1. után megkötött, közös lakáskölcsön-szerződésre mindketten igényelhetik a támogatást, akkor az adóstársnak is tulajdont kell szereznie az ingatlanban.

Ha az igénylők nem házastársak, de mindketten jogosultak az Otthontámogatásra, akkor ugyanarra a lakáskölcsön-szerződésre csak az egyikük veheti igénybe az Otthontámogatást.

